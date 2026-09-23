Debido al alerta naranja por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia, la Dirección General de Escuelas comunicó que este jueves 24 de septiembre se suspende preventivamente la asistencia a clases presenciales durante el turno mañana en todos los establecimientos educativos de Mendoza.
Por el alerta de viento Zonda se suspendieron las clases del turno mañana para este jueves
La Dirección General de Escuelas informó que este jueves no habrá clases presenciales en Mendoza en todos los niveles del turno mañana. Lo mismo sucederá en la UNCuyo
Las instituciones deberán desarrollar las actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos oportunamente comunicados.
La DGE detalló que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y a las 11 se comunicará la situación correspondiente al turno tarde.
¿Qué pasará con el turno tarde?
Se espera que el Zonda se presente con mucha intensidad este jueves durante buena parte del día. La suspensión de clases presenciales fue confirmada poco después de las 20 tras la obtención de los informes de los organismos especializados.
En tanto, para el turno tarde, habrá que estar atentos a las comunicaciones oficiales. Se estima que a las 11 habrá certeza sobre cómo continuará el desarrollo del viento Zonda en las horas siguientes y está previsto que a esa hora las autoridades determinarán si la suspensión de actividades presenciales se extenderá al turno tarde.
Hace dos semanas desde la DGE se informó que quedó establecido un protocolo para que cada establecimiento tenga listo y actualizado un plan de continuidad pedagógica virtual para los casos de viento Zonda. Para ese plan el plazo es hasta octubre.
Además, por estos días se han intensificado los trabajos de reparaciones en los establecimientos educativos, lo que tiene que ver también con la prevención frente al fenómeno del Súper Niño y la posibilidad de lluvias abundantes en las próximas semanas. Por ello es que se está trabajando mucho en techos y desagües.
Actividades administrativas y académicas serán virtuales en la mañana del jueves 24 de septiembre.
Suspensión en la UNCuyo
Desde la UNCuyo se informó este miércoles que en la Facultad de Educación y en la Escuela Carmen Vera Arenas las actividades administrativas en sede Centro y en sede Campus en el turno mañana del jueves 24 de septiembre serán virtuales.
La decisión se toma en sintonía con las recomendaciones de Defensa Civil y la Dirección General de Escuelas, debido a la presencia de viento Zonda en el llano, tal como lo establece la ordenanza número 1 del Consejo Directivo en el 2016.
En el transcurso de la mañana se evaluará la situación para el turno tarde y lo que ocurrirá con las mesas previstas para la tarde del jueves 24.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: Este jueves se suspenden las clases presenciales en Mendoza por alerta de viento Zonda.
- Modalidad virtual: las actividades se desarrollarán de forma virtual a través de la plataforma Aulas EduTec.
- Próxima comunicación: se informará sobre el turno tarde a las 11, monitoreando las condiciones meteorológicas.