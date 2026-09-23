El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda en Mendoza. Según el pronóstico del tiempo, el fenómeno comenzará a sentirse con fuerza en la precordillera durante la tarde de este miércoles y bajará al llano del Gran Mendoza hacia la noche.
A qué hora bajará el viento Zonda en el Gran Mendoza y qué zonas serán las más afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza, que se sentirá con mucha fuerza y afectará a distintas zonas
Las condiciones adversas se mantendrán durante todo el jueves 24 de septiembre, con un marcado ascenso de la temperatura máxima, que rondará 31°C, y ráfagas del sector oeste que podrían oscilar entre los 42 y 59 km/h en las horas más críticas.
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora afectará cada zona
- Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo: la alerta amarilla se activa este miércoles por la tarde y continuará de manera ininterrumpida durante todo el jueves.
- Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú): el viento Zonda comenzará a bajar al llano a partir de la noche del miércoles. Las ráfagas se intensificarán y permanecerán vigentes durante toda la jornada del jueves (madrugada, mañana, tarde y noche).
- Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos), Zona Este (Junín y Rivadavia) y Zona Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe): el reporte oficial indica que el Zonda también impactará en estas regiones desde la noche del miércoles y durante todo el jueves.
Recomendaciones oficiales por el viento Zonda
Ante la presencia de viento Zonda, elevadas temperaturas y ráfagas moderadas a fuertes, los organismos de emergencia solicitan chequear estas recomendaciones según el pronóstico del tiempo:
- Evitar manipular fuego al aire libre, ya que el riesgo de incendios es extremo.
- Extremar las precauciones al circular en vehículos por la posible reducción de visibilidad por polvo en suspensión.
- Asegurar elementos sueltos en techos, balcones y obras en construcción.
Qué se sabe de las clases por el viento Zonda
La Dirección General de Escuelas (DGE) se encuentra evaluando si suspenderá el normal dictado de clases durante el jueves.
La alerta amarilla rige para casi toda Mendoza y habrá que estar atento a los comunicados de la DGE.
En pocas palabras
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- Alerta Amarilla: El SMN advierte sobre viento Zonda en Mendoza con fuerte intensidad y afectación a varias zonas.
- Pronóstico Detallado: El fenómeno afectará la precordillera desde la tarde del miércoles y bajará al llano mendocino por la noche, continuando el jueves.
- Recomendaciones y Clases: Se pide precaución por riesgo de incendios y visibilidad reducida; se evalúa suspensión de clases.
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