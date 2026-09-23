A qué hora bajará el viento Zonda en el Gran Mendoza y qué zonas serán las más afectadas

Las condiciones adversas se mantendrán durante todo el jueves 24 de septiembre, con un marcado ascenso de la temperatura máxima, que rondará 31°C, y ráfagas del sector oeste que podrían oscilar entre los 42 y 59 km/h en las horas más críticas.

Viento Zonda en Mendoza: a qué hora afectará cada zona

Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo: la alerta amarilla se activa este miércoles por la tarde y continuará de manera ininterrumpida durante todo el jueves.

Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú): el viento Zonda comenzará a bajar al llano a partir de la noche del miércoles. Las ráfagas se intensificarán y permanecerán vigentes durante toda la jornada del jueves (madrugada, mañana, tarde y noche).

Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos), Zona Este (Junín y Rivadavia) y Zona Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe): el reporte oficial indica que el Zonda también impactará en estas regiones desde la noche del miércoles y durante todo el jueves.

Recomendaciones oficiales por el viento Zonda

Ante la presencia de viento Zonda, elevadas temperaturas y ráfagas moderadas a fuertes, los organismos de emergencia solicitan chequear estas recomendaciones según el pronóstico del tiempo: