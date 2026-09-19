Fin de semana con Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará y cómo estará el lunes el Día del Estudiante

Se espera un sábado caluroso.

Sábado con 29°C y tormentas hacia la noche

Para este 19 de septiembre se espera cielo despejado, poco cambio de la temperatura respecto al viernes y vientos moderados del noreste. La máxima llegará a 29°C, con una mínima de 12°C.

Durante la noche se prevén tormentas en el Sur provincial, que luego podrían afectar al Valle de Uco. Además, se pronostica Zonda en Malargüe y en sectores de la precordillera.

En la cordillera habrá condiciones inestables, con nevadas moderadas. De hecho por esta situación este sábado a las 14 se interrumpirá el tránsito en el Paso Cristo Redentor. Dos horas antes, a las 12, se bajarán las barreras en Uspallata.

Este sábado y domingo, el viento Zonda podría bajar al llano y a zonas de precordillera.

Atención al Zonda en Potrerillos y el Gran Mendoza

El domingo 20 será la jornada que requiere mayor atención, especialmente para quienes tengan pensado pasar el Día del Estudiante en zonas de montaña.

Contingencias Climáticas pronostica Zonda en la precordillera y en sectores del llano de Malargüe y San Rafael, el Valle de Uco, Las Heras, Lavalle, el Gran Mendoza, Uspallata y Potrerillos.

La temperatura se mantendrá elevada, con una máxima de 29°C y una mínima de 14°C. También se esperan tormentas durante la madrugada en el sudeste provincial.

En la cordillera continuará la inestabilidad, con precipitaciones.

El lunes baja la temperatura

El lunes 21 de septiembre, Día del Estudiante, las condiciones serán más estables, aunque habrá un cambio marcado respecto del fin de semana.

El cielo estará parcialmente nublado y se espera descenso de la temperatura, con una máxima de 21°C y una mínima de 12°C. Los vientos serán moderados a algo fuertes del sector sur.