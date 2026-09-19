El fin de semana previo al Día del Estudiante tendrá temperaturas cercanas a los 30°C, pero también un factor al que deberán prestar atención quienes tengan previsto viajar: el domingo se espera viento Zonda en la precordillera y distintos sectores de la provincia, entre ellos Potrerillos y el Gran Mendoza.
Fin de semana con Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará y cómo estará el lunes el Día del Estudiante
Para este sábado se espera una máxima de 29°C y tormentas hacia la noche. El domingo el Zonda alcanzará Potrerillos, precordillera y Gran Mendoza
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa condiciones diferentes para cada día.
Este sábado será una jornada calurosa y con una temperatura típica de la primavera, mientras que el domingo el Zonda tendrá mayor presencia y el lunes llegará un descenso térmico.
Sábado con 29°C y tormentas hacia la noche
Para este 19 de septiembre se espera cielo despejado, poco cambio de la temperatura respecto al viernes y vientos moderados del noreste. La máxima llegará a 29°C, con una mínima de 12°C.
Durante la noche se prevén tormentas en el Sur provincial, que luego podrían afectar al Valle de Uco. Además, se pronostica Zonda en Malargüe y en sectores de la precordillera.
En la cordillera habrá condiciones inestables, con nevadas moderadas. De hecho por esta situación este sábado a las 14 se interrumpirá el tránsito en el Paso Cristo Redentor. Dos horas antes, a las 12, se bajarán las barreras en Uspallata.
Atención al Zonda en Potrerillos y el Gran Mendoza
El domingo 20 será la jornada que requiere mayor atención, especialmente para quienes tengan pensado pasar el Día del Estudiante en zonas de montaña.
Contingencias Climáticas pronostica Zonda en la precordillera y en sectores del llano de Malargüe y San Rafael, el Valle de Uco, Las Heras, Lavalle, el Gran Mendoza, Uspallata y Potrerillos.
La temperatura se mantendrá elevada, con una máxima de 29°C y una mínima de 14°C. También se esperan tormentas durante la madrugada en el sudeste provincial.
En la cordillera continuará la inestabilidad, con precipitaciones.
El lunes baja la temperatura
El lunes 21 de septiembre, Día del Estudiante, las condiciones serán más estables, aunque habrá un cambio marcado respecto del fin de semana.
El cielo estará parcialmente nublado y se espera descenso de la temperatura, con una máxima de 21°C y una mínima de 12°C. Los vientos serán moderados a algo fuertes del sector sur.
En pocas palabras
- Fin de semana: se esperan temperaturas cercanas a los 30°C y viento Zonda el domingo en precordillera y Gran Mendoza.
- Sábado: cielo parcialmente nublado con máxima de 29°C y tormentas por la noche en el Sur provincial.
- Lunes: descenso de la temperatura con una máxima de 21°C y condiciones más estables.