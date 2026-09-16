Inicio Videos Pronóstico del tiempo
Para disfrutar

Pronóstico del tiempo: se viene un fin de semana con calor, viento Zonda y una advertencia clave

Las máximas van en aumento hacia el fin de semana, para cuando se esperan hasta 30 grados, según el pronóstico del tiempo justo con la llegada de la primavera

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]

El pronóstico del tiempo anticipa días muy agradables, con mucha estabilidad y temperaturas que van en aumento hacia el fin de semana, justo con la llegada de la primavera y los festejos por el día del estudiante. Advirtieron que el ambiente está muy seco con viento Zonda en altura y pidieron precaución para evitar incendios en la precordillera.

Para este miércoles se espera que la máxima llegue a 23 grados, con una tarde a pleno sol y mucha estabilidad en el ambiente, según detalló el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil. Explicó que estas condiciones se mantendrán durante el resto de la semana.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El especialista destacó que para el sábado y domingo, fin de semana con muchos festejos por la llegada de la primavera y por el Día del Estudiante se esperan temperaturas entre 28 y 30 grados, con viento Zonda en altura.

Viale recomendó mucho cuidado para quienes pasen el fin de semana en la precordillera y planeen hacer prender fuego para hacer un asado, ya que las condiciones del ambiente seco, más el viento Zonda en altura que advierte el pronóstico del tiempo, son condiciones propicias para que se generen incendios.

VIDEOS DESTACADOS

Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías
Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías
Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías
Vino a Mendoza y quedó completamente enamorado
Vino a Mendoza y quedó completamente enamorado
Siniestros viales: qué situaciones pueden dejar al asegurado sin cobertura
Siniestros viales: qué situaciones pueden dejar al asegurado sin cobertura
Emilia Troncoso evoluciona favorablemente: está despierta y estable
Emilia Troncoso evoluciona favorablemente: está despierta y estable
"No alcanzó a esconderse y murió": conmoción por el crimen de un niño de 7 años
"No alcanzó a esconderse y murió": conmoción por el crimen de un niño de 7 años
Es mendocino y ganó el primer oro en la historia del ciclismo
Es mendocino y ganó el primer oro en la historia del ciclismo
¿Todo vale por la victoria? El escandaloso triunfo viral en una competencia de Hyrox
¿Todo vale por la victoria? El escandaloso triunfo viral en una competencia de Hyrox
Activan plan sanitario preventivo en hospitales y centros de salud por el Súper Niño
Activan plan sanitario preventivo en hospitales y centros de salud por el Súper Niño
La Policía sujetó a un perro para brindar asistencia a su dueño
La Policía sujetó a un perro para brindar asistencia a su dueño
Tiene 13 años, recicló 1,5 millones de latas y ganó más de USD 22.000
Tiene 13 años, recicló 1,5 millones de latas y ganó más de USD 22.000
Los nuevos valores de la canasta de crianza: ¿cuánto se necesita por mes para mantener a un hijo?
Los nuevos valores de la canasta de crianza: ¿cuánto se necesita por mes para mantener a un hijo?
Los detalles más ocultos de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui
Los detalles más ocultos de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui
¿Qué lleva a alguien a asesinar a disparos a un niño de 7 años?
¿Qué lleva a alguien a asesinar a disparos a un niño de 7 años?
Tadeo García Zalazar y su mirada sobre las PASO
Tadeo García Zalazar y su mirada sobre las PASO
Allanan un kiosco de Las Heras por narcotráfico y lavado de activos
Allanan un kiosco de Las Heras por narcotráfico y lavado de activos
La justicia bajo la lupa: un nuevo capítulo en la Suprema Corte por el caso Villouta
La justicia bajo la lupa: un nuevo capítulo en la Suprema Corte por el caso Villouta
Chocaron dos autos y uno terminó volcado en Dorrego
Chocaron dos autos y uno terminó volcado en Dorrego
Las temperaturas se disparan y el calor llega a Mendoza
Las temperaturas se disparan y el calor llega a Mendoza
Estado de alerta: advierten sobre la velocidad de los avances de la IA
Estado de alerta: advierten sobre la velocidad de los avances de la IA
Se le voló su campera y se metió al dique para recuperarla
Se le voló su campera y se metió al dique para recuperarla
Los seguros de auto y casa ¿cubren las consecuencias del Súper Niño?
Los seguros de auto y casa ¿cubren las consecuencias del Súper Niño?
Las Leñas prolonga su temporada de esquí con promociones y abundante nieve
Las Leñas prolonga su temporada de esquí con promociones y abundante nieve
Tadeo García Zalazar defendió el protocolo para las suspensiones de clases por cuestiones meteorológicas
Tadeo García Zalazar defendió el protocolo para las suspensiones de clases por cuestiones meteorológicas
Las Leñas: actividades para aprovechar en la nieve a una semana de la primavera
Las Leñas: actividades para aprovechar en la nieve a una semana de la primavera
Pasión generacional: nombraron a sus hijos Azul y Cirilo por Independiente Rivadavia
Pasión generacional: nombraron a sus hijos Azul y Cirilo por Independiente Rivadavia
La familia de un motociclista busca testigos de un accidente en Godoy Cruz
La familia de un motociclista busca testigos de un accidente en Godoy Cruz
Siete fechas: los rivales que todavía debe enfrentar el Tomba
Siete fechas: los rivales que todavía debe enfrentar el Tomba