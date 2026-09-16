Pronóstico del tiempo: se viene un fin de semana con calor, viento Zonda y una advertencia clave

Para este miércoles se espera que la máxima llegue a 23 grados, con una tarde a pleno sol y mucha estabilidad en el ambiente, según detalló el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil. Explicó que estas condiciones se mantendrán durante el resto de la semana.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El especialista destacó que para el sábado y domingo, fin de semana con muchos festejos por la llegada de la primavera y por el Día del Estudiante se esperan temperaturas entre 28 y 30 grados, con viento Zonda en altura.