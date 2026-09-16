Pronóstico del tiempo: se viene un fin de semana con calor, viento Zonda y una advertencia clave

El pronóstico del tiempo anticipa días muy agradables, con mucha estabilidad y temperaturas que van en aumento hacia el fin de semana, justo con la llegada de la primavera y los festejos por el día del estudiante. Advirtieron que el ambiente está muy seco con viento Zonda en altura y pidieron precaución para evitar incendios en la precordillera.
Para este miércoles se espera que la máxima llegue a 23 grados, con una tarde a pleno sol y mucha estabilidad en el ambiente, según detalló el doctor en meteorología Maximiliano Viale a radio Nihuil. Explicó que estas condiciones se mantendrán durante el resto de la semana.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana
El especialista destacó que para el sábado y domingo, fin de semana con muchos festejos por la llegada de la primavera y por el Día del Estudiante se esperan temperaturas entre 28 y 30 grados, con viento Zonda en altura.
Viale recomendó mucho cuidado para quienes pasen el fin de semana en la precordillera y planeen hacer prender fuego para hacer un asado, ya que las condiciones del ambiente seco, más el viento Zonda en altura que advierte el pronóstico del tiempo, son condiciones propicias para que se generen incendios.