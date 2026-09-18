Día del Estudiante: controles con 2.000 policías por turno, 24 fiestas habilitadas y secuestro de alcohol

Personal de las comunas también se sumará a los controles por los festejos en el Día de la Primavera, como en este caso Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En cuanto a las actividades nocturnas y de esparcimiento, la Dirección de Diversión Nocturna confirmó que se registraron 24 eventos privados autorizados: 17 en el Gran Mendoza, 3 en el Este, 3 en el Valle de Uco y 1 en el Sur. Las autoridades indicaron que la nómina oficial se publicará en las plataformas web del Ministerio de Seguridad y del Gobierno para evitar estafas o la realización de fiestas clandestinas.

Controles de navegación, prohibiciones y multas

El operativo incluirá acciones conjuntas entre la Policía, el Cuerpo de Bomberos y personal de Náutica en los accesos a los embalses. En esos puntos se verificará la documentación correspondiente y los elementos de seguridad de las embarcaciones.

Desde el Ejecutivo recordaron la obligatoriedad del uso de chalecos salvavidas y precisaron que el horario límite permitido para la navegación en toda la provincia será hasta las 19. Asimismo, las autoridades ratificaron que está prohibido ingresarse a nadar o bañarse en todos los espejos de agua.

Las infracciones a estas normativas serán sancionadas de forma exclusiva con penas económicas. Los montos fijados oscilan entre las 150 y las 10.000 Unidades Fijas (UF), lo que representa valores que van desde los $90.000 hasta los $6.000.000, según la gravedad de la falta.

Habrá multas de hasta $6 millones para quienes no respeten las normas de navegación en los espejos de agua. Foto: archivo

Refuerzo en el sistema de salud para el Día de la Primavera

El Ministerio de Salud dispondrá un refuerzo de cobertura en las zonas de mayor concurrencia.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) desplegará unidades motorizadas para recorrer el perilago de Potrerillos, el Parque General San Martín y el Parque Metropolitano de Maipú, además de destinar ambulancias adicionales a la zona de El Carrizal.

Finalmente, desde la cartera sanitaria informaron que las guardias en los centros de salud y hospitales provinciales funcionarán con total normalidad, sosteniendo una guardia reforzada en los centros de atención de Potrerillos y la alta montaña.