El Gobierno presentó el plan operativo de prevención y asistencia que se desplegará en toda la provincia con motivo de los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera. El dispositivo contempla la presencia de 2.000 policías por turno, con un enfoque en espacios verdes, áreas turísticas, zonas de recreación y espejos de agua.
Día del Estudiante: controles con 2.000 policías por turno, 24 fiestas habilitadas y secuestro de alcohol
El Gobierno presentó el operativo especial para celebrar el Día del Estudiante y de la Primavera. Se controlarán los accesos, los parques y los espejos de agua
Los patrullajes y controles se concentrarán de manera estratégica en el dique Potrerillos, El Carrizal, Valle Grande, el Valle de Uco, el Este, el Sur y los principales parajes del Gran Mendoza.
Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad realizarán requisas exhaustivas y procederán al secuestro y decomiso de vehículos que transporten grandes volúmenes de bebidas alcohólicas.
En cuanto a las actividades nocturnas y de esparcimiento, la Dirección de Diversión Nocturna confirmó que se registraron 24 eventos privados autorizados: 17 en el Gran Mendoza, 3 en el Este, 3 en el Valle de Uco y 1 en el Sur. Las autoridades indicaron que la nómina oficial se publicará en las plataformas web del Ministerio de Seguridad y del Gobierno para evitar estafas o la realización de fiestas clandestinas.
Controles de navegación, prohibiciones y multas
El operativo incluirá acciones conjuntas entre la Policía, el Cuerpo de Bomberos y personal de Náutica en los accesos a los embalses. En esos puntos se verificará la documentación correspondiente y los elementos de seguridad de las embarcaciones.
Desde el Ejecutivo recordaron la obligatoriedad del uso de chalecos salvavidas y precisaron que el horario límite permitido para la navegación en toda la provincia será hasta las 19. Asimismo, las autoridades ratificaron que está prohibido ingresarse a nadar o bañarse en todos los espejos de agua.
Las infracciones a estas normativas serán sancionadas de forma exclusiva con penas económicas. Los montos fijados oscilan entre las 150 y las 10.000 Unidades Fijas (UF), lo que representa valores que van desde los $90.000 hasta los $6.000.000, según la gravedad de la falta.
Refuerzo en el sistema de salud para el Día de la Primavera
El Ministerio de Salud dispondrá un refuerzo de cobertura en las zonas de mayor concurrencia.
El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) desplegará unidades motorizadas para recorrer el perilago de Potrerillos, el Parque General San Martín y el Parque Metropolitano de Maipú, además de destinar ambulancias adicionales a la zona de El Carrizal.
Finalmente, desde la cartera sanitaria informaron que las guardias en los centros de salud y hospitales provinciales funcionarán con total normalidad, sosteniendo una guardia reforzada en los centros de atención de Potrerillos y la alta montaña.
En pocas palabras
- Controles de seguridad: desplegarán 2.000 policías por turno para el Día del Estudiante y la Primavera, con foco en accesos, parques y espejos de agua.
- Eventos y secuestros: se autorizaron 24 fiestas privadas; se secuestrará alcohol en grandes cantidades y se controlarán embarcaciones.
- Prohibiciones y multas: se prohíbe nadar en espejos de agua y la navegación será hasta las 19, con multas de hasta $6.000.000.