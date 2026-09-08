Atención familias: la DGE confirmó que no habrá clases dos días en septiembre

La elección de esta fecha rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el "Padre del aula", en el aniversario de su fallecimiento ocurrido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.

Sarmiento fue un impulsor fundamental de la educación pública, laica y gratuita en la Argentina, creando cientos de escuelas y promoviendo la formación docente durante su presidencia (1868-1874) y a lo largo de su carrera pública.

La conmemoración quedó establecida en la Conferencia Interamericana de Educación de 1943 para reconocer la labor diaria de los educadores en el desarrollo de la sociedad.

Lunes 21 de septiembre: Día del Estudiante y jornada institucional

El segundo día sin actividad escolar presencial para los alumnos será el lunes 21 de septiembre, cuando se celebra el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

De acuerdo con la resolución oficial del gobierno escolar, durante esa jornada el personal docente y directivo realizará una jornada institucional de capacitación. Por este motivo, los estudiantes no deberán concurrir a los establecimientos en ninguno de los niveles de la educación obligatoria.

Con estas dos fechas programadas en el esquema oficial de la DGE, el calendario escolar de septiembre contempla dos fines de semana largos para la comunidad educativa mendocina, garantizando el cumplimiento de las metas lectivas previstas para el ciclo lectivo vigente.