Giro en educación superior: la DGE auditará y reestructurará todos los institutos terciarios

El texto aprueba de manera formal el "Mapa de la oferta de Formación Inicial 2026" para las carreras de gestión estatal y privada, un trámite imprescindible para resguardar la validez nacional de los títulos y de las cohortes en curso. Sin embargo, en su articulado la norma encomienda a la Dirección de Educación Superior una auditoría sistémica de cada sede activa para evaluar su "pertinencia y sustentabilidad", proceso que derivará en la elaboración del Plan de Desarrollo 2027-2030.

La medida rubricada por Tadeo García Zalazar sienta las bases de la política para el nivel superior no universitario de cara al período 2027-2030.

Freno a las "carreras repetidas" y control presupuestario

Los considerandos de la medida exponen de manera explícita las tensiones e ineficiencias del esquema actual. La DGE advierte sobre la necesidad de corregir la superposición de carreras en zonas cercanas, eliminar vacancias formativas y revisar los diseños curriculares tanto de la formación docente como de la técnico-profesional.