Giro en educación superior: la DGE auditará y reestructurará todos los institutos terciarios

A través de la Resolución N° 6160, firmada por el ministro de Educación y de la DGE, Tadeo García Zalazar, y publicada este viernes 4 de septiembre en el Boletín Oficial de Mendoza, la DGE dio el puntapié inicial para un reordenamiento integral del nivel superior no universitario.
El texto aprueba de manera formal el "Mapa de la oferta de Formación Inicial 2026" para las carreras de gestión estatal y privada, un trámite imprescindible para resguardar la validez nacional de los títulos y de las cohortes en curso. Sin embargo, en su articulado la norma encomienda a la Dirección de Educación Superior una auditoría sistémica de cada sede activa para evaluar su "pertinencia y sustentabilidad", proceso que derivará en la elaboración del Plan de Desarrollo 2027-2030.
Freno a las "carreras repetidas" y control presupuestario
Los considerandos de la medida exponen de manera explícita las tensiones e ineficiencias del esquema actual. La DGE advierte sobre la necesidad de corregir la superposición de carreras en zonas cercanas, eliminar vacancias formativas y revisar los diseños curriculares tanto de la formación docente como de la técnico-profesional.
Además, el diagnóstico oficial pone la lupa sobre el plano financiero al admitir que se busca subsanar "inequidades en la asignación de recursos a los institutos de gestión estatal y privada" y garantizar la correspondencia de los gastos con la disponibilidad presupuestaria de la provincia.
Para justificar legalmente el ajuste y la posible reconversión de la oferta educativa, la DGE apela al artículo 118 de la Ley de Educación Provincial N° 6970, el cual exige que las carreras superiores tengan una vinculación directa con el desarrollo sustentable y la demanda laboral real de cada municipio.
En pocas palabras
- Auditoría integral: la DGE realizará una evaluación de todas las sedes de institutos terciarios para definir su continuidad.
- Reestructuración educativa: se busca evitar la superposición de carreras y subsanar inequidades presupuestarias.
- Nueva etapa: se elaborará un Plan de Desarrollo 2027-2030 basado en la pertinencia y sustentabilidad de la oferta.