La noticia de la inversión de un grupo de magnates en Wamani, complejo turístico de San Carlos pensado como un bunker antibélico, generó una derivación impensada: la posibilidad de hacer minería en pleno Valle de Uco.
Sigue la polémica: Martín Varsavsky, el dueño de Wamani, negó querer hacer minería en San Carlos
Varsavsky rechazó que el predio de 32.000 hectáreas sea un búnker antibélico. Aseguró querer los derechos de minería para que nadie pueda ejercerlo en la zona
Es que la zona donde Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en España, y otros 4 socios que hicieron posible a Wamani, el complejo en cuestión, tiene potencial para la extracción de minerales. Algo que el millonario descartó de plano.
"No tenemos ningún búnker. Primera mentira. La segunda es que queremos hacer minería en Wamani. Es una maravilla tal como está", señaló Varsavsky a través de su cuenta en la red social X, no sin rechazar lo que se dio a conocer en distintos medios de comunicación.
Al respecto, el millonario tecnológico criticó con dureza a "la prensa argentina" por publicaciones que señalan a lo que hoy es un complejo turístico (al menos así lo definen sus responsables), en un refugio ante una eventual 3ª Guerra Mundial.
"Quiero tener los derechos para la minería"
Varsavsky tampoco negó su interés por la titularidad de los derechos mineros. La provincia ya se la otorgó a un centenar de inversores en distintos yacimientos tanto en la región norte como en el distrito Sur, sobre todo Malargüe.
El magnate es dueño del 50% de las 32.000 hectáreas que ocupa Wamani (el resto se lo reparten otros 4 socios). Y días atrás había dicho que "en Valle de Uco no dejan que haya minería".
Sin embargo, este domingo pareció cambiar de tono y hasta de modo verbal. Y aseveró que quiere tener los derechos para que, al contrario, "nadie pueda hacer minería en nuestro campo". Incluso fue más allá, al avalar que "la prohibición de la minería" en esa zona del departamento de San Carlos.
Esa declaración llega luego de que dos diputados provinciales y ex intendentes de San Carlos, Eduardo Difonso y Rolando Scanio, presentaran un pedido de informe al Gobierno de Mendoza sobre el inicio de cateos sobre unas 10 mil hectáreas.
No son pocos los defensores del medio ambiente que resisten el avance de la llamada "megaminería" y están en contra de eventuales explotaciones en el Valle de Uco que ya se pusieron en guardia frente a los hechos. Y los dichos de Martín Varsavsky.
En pocas palabras
- Martín Varsavsky: negó planes de minería en sus tierras y rechazó que el complejo turístico Wamani sea un búnker antibélico.
- Derechos mineros: expresó su interés en obtener derechos de explotación, pero afirmó querer prohibir la minería en la zona para protegerla.
- Polémica: la situación generó inquietud entre ambientalistas y legisladores locales, quienes solicitaron informes al gobierno provincial.