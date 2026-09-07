Sigue la polémica: Martín Varsavsky, el dueño de Wamani, negó querer hacer minería en San Carlos

Al respecto, el millonario tecnológico criticó con dureza a "la prensa argentina" por publicaciones que señalan a lo que hoy es un complejo turístico (al menos así lo definen sus responsables), en un refugio ante una eventual 3ª Guerra Mundial.

"Quiero tener los derechos para la minería"

Varsavsky tampoco negó su interés por la titularidad de los derechos mineros. La provincia ya se la otorgó a un centenar de inversores en distintos yacimientos tanto en la región norte como en el distrito Sur, sobre todo Malargüe.

El magnate es dueño del 50% de las 32.000 hectáreas que ocupa Wamani (el resto se lo reparten otros 4 socios). Y días atrás había dicho que "en Valle de Uco no dejan que haya minería".

Sin embargo, este domingo pareció cambiar de tono y hasta de modo verbal. Y aseveró que quiere tener los derechos para que, al contrario, "nadie pueda hacer minería en nuestro campo". Incluso fue más allá, al avalar que "la prohibición de la minería" en esa zona del departamento de San Carlos.

Esa declaración llega luego de que dos diputados provinciales y ex intendentes de San Carlos, Eduardo Difonso y Rolando Scanio, presentaran un pedido de informe al Gobierno de Mendoza sobre el inicio de cateos sobre unas 10 mil hectáreas.

No son pocos los defensores del medio ambiente que resisten el avance de la llamada "megaminería" y están en contra de eventuales explotaciones en el Valle de Uco que ya se pusieron en guardia frente a los hechos. Y los dichos de Martín Varsavsky.