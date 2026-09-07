Decidió vivir en un volcán y 200 años después se dieron cuenta que había encontrado un tesoro

Cuando ya no hubo razón para creer en esa posible amenaza, el Reino Unido decidió retirar las tropas, pero Glass se negó a irse y solicitó un permiso especial para quedarse en el islote justo a su esposa Maria Magdalena Leenders y sus dos pequeños hijos. La Corona aceptó.

Una vez establecidos, el cabo redactó un acuerdo de convivencia basado en la propiedad comunitaria, la igualdad de derechos y la redistribución de trabajo. En el entorno hostil de terreno volcánico y vientos huracanados, la familia construyó viviendas con bloques de piedra y madera recuperada de naufragios, subsistiendo a base de pesca artesanal y el cultivo de patatas.

200 años después, la decisión del cabo tuvo su legado

La decisión de Glass resultó no ser inaudita. Con el paso de los años, marineros, colonos y hasta náufragos se fueron sumando a su pequeña colonia, pero la familia Glass siguió manteniendo los hilos del nuevo territorio.

En la actualidad, unas 250 personas viven en el islote. La mayoría tiene el apellido del fundador o son descendientes de su linaje. De hecho, han logrado mantenerse y crear su propia industria económica a través del turismo de expedición, la captura de langosta y la emisión de sellos postales.

No obstante, llegar a este islote no es fácil, ya que se debe navegar una semana desde las costas de Sudáfrica para pisar la tierra del volcán Tristán de Acuña. Aunque también es cierto que ha sido este aislamiento lo que ha preservado su modelo social, en donde la tierra es pública y se está prohibida la venda de propiedad privada a personas que no pertenezcan a la comunidad.

Datos claves de Tristán de Acuña