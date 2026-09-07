DIY de moda para transformar una camisa leñadora en una falda canchera y hermosa

Son telas abrigadas y con un estampado a cuadros característico. Estas pueden reutilizarse en casa porque son fáciles de cortar, de coser y de combinar con otras telas en nuevos DIY o proyectos de ropa.

DIY: cómo transformar camisas a cuadros en faldas cancheras

Renovar el armario no requiere necesariamente de mucha plata y muchas compras. Un armario de ropa se puede renovar con creatividad e ideas de diseño de indumentaria. Este DIY que te dejo a continuación es muy simple y te puedes guiar con el videotutorial.

Busca entre las camisas leñadoras que ya no usas la que tenga todos sus botones en perfecto estado, bien cosidos y resistentes. Pasa el cuello de la camisa por tu cintura y ajusta con el botón que te prenda primero. Es probable que el primer botón del cuello quede libre. Para seguir con el DIY, empareja la cintura de la camisa metiendo el cuello hacia adentro y los hombros, como se ve en el video. Ajusta la falda con las mangas, realizando un nudo que puede quedar en el frente o en la espalda. En mi opinión, queda más canchero en el frente. Lo bueno de este DIY es que las camisas pueden ser camisa o falda cuando quieras, sin meter tijera ni aguja.

¿Qué otros DIY puedo realizar con camisas viejas?

Con camisas viejas se pueden hacer bolsos tote bag, sobre todo con las leñadoras porque son muy resistentes. También se puede buscar algún DIY para coser tops o blusas cortas o con los hombros descubiertos.

La tela camisera se puede usar para muchas cosas.

Las camisas también se usan mucho para confeccionar delantales de cocina, organizadores de tela e incluso se pueden coser pequeños almohadones decorativos.