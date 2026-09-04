Un DIY para dejar de arrastrar los jeans por el piso

Si los pantalones te quedan largos y los vas arrastrando por el piso, no hay que llegar al punto en que estén rotos y llenos de mugre. Existen varias opciones de DIY de costura para arreglar unos jeans muy largos, algunos trucos con hilo y aguja y otros procedimientos más rápidos para salir del apuro.
Los jeans a veces nos quedan bien de tiro y de cintura, pero no de piernas. Existen algunos cortes o modelos de pantalón de jeans que se pueden doblar para usarse sin arrastrar, pero otros modelos no quedan bien doblados y se terminan dañando.
Si los jeans están muy gastados en la base o muy sucios, lo mejor es cortar esa parte y hacer un ruedo. Si los jeans son nuevos y vas a estrenarlos, pero no tienes tiempo de hacer el ruedo, se puede salir de apuros usando materiales que tienes a mano y un DIY rápido.
Cómo arreglar unos jeans que arrastran cuando un DIY
Para estas dos opciones de DIY o truco de costura para jeans, vas a necesitar diferentes materiales y más o menos tiempo dependiendo del procedimiento.
El primer truco, el más rápido y simple, consiste en usar unas trabas de gancho en las piernas de los jeans.
Con los jeans puestos, dobla la botamanga hacia arriba y coloca el alfiler de ancho. Tiene que ser un gancho bastante grande que agarre bien la parte doblada. Vuelve a bajar la botamanga a su posición normal.
El doblez va a quedar oculto dentro y el largo de los jeans se acorta lo suficiente como para no arrastrarlo por el piso.
Para realizar el DIY de costura más elaborado, vas a tener que doblar las piernas de los jeans hacia adentro y coser a mano con puntada invisible, tal como se muestra en el truco.
Este DIY sirve para realizar cualquier ruedo de pantalón, sean jeans o no. También se puede cortar la pierna para que quede más prolijo.
Cómo lavar las piernas de los jeans cuando se ensucian por el roce
Para limpiar las piernas de los jeans, primero hay que cepillar para retirar la tierra pegada en el dobladillo.
Luego hay que usar un poco de detergente y refregar con agua tibia. Si tiene manchas negras de grasa, se puede usar un poco de vinagre.
En pocas palabras
- Solución DIY: Arregla tus jeans arrastrando por el piso con trucos de costura rápidos o más elaborados.
- Métodos prácticos: Usa trabas de gancho para un ajuste temporal o cose un ruedo para una solución duradera.
- Mantenimiento: Aprende a limpiar manchas de suciedad y grasa de la base de tus jeans.