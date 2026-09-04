Un DIY para dejar de arrastrar los jeans por el piso

Cómo arreglar unos jeans que arrastran cuando un DIY

Para estas dos opciones de DIY o truco de costura para jeans, vas a necesitar diferentes materiales y más o menos tiempo dependiendo del procedimiento.

El primer truco, el más rápido y simple, consiste en usar unas trabas de gancho en las piernas de los jeans.

Con los jeans puestos, dobla la botamanga hacia arriba y coloca el alfiler de ancho. Tiene que ser un gancho bastante grande que agarre bien la parte doblada. Vuelve a bajar la botamanga a su posición normal.

El doblez va a quedar oculto dentro y el largo de los jeans se acorta lo suficiente como para no arrastrarlo por el piso.

Para realizar el DIY de costura más elaborado, vas a tener que doblar las piernas de los jeans hacia adentro y coser a mano con puntada invisible, tal como se muestra en el truco.

Este DIY sirve para realizar cualquier ruedo de pantalón, sean jeans o no. También se puede cortar la pierna para que quede más prolijo.

Cómo lavar las piernas de los jeans cuando se ensucian por el roce

Para limpiar las piernas de los jeans, primero hay que cepillar para retirar la tierra pegada en el dobladillo.

Lava los jeans con un poco de detergente de platos.

Luego hay que usar un poco de detergente y refregar con agua tibia. Si tiene manchas negras de grasa, se puede usar un poco de vinagre.