Cómo limpiar de forma más sencilla las persianas sin desmontarlas

Sin embargo, un truco casero está revolucionando las redes por su simplicidad y eficacia. No necesitas herramientas especiales, ni desmontar nada.

Este truco consiste en utilizar una mopa plana o fregona de microfibra con mango extensible, el mismo tipo que se emplea para limpiar suelos o techos, pero esta vez para limpiar las persianas. Lo único que hay que hacer es humedecer ligeramente el paño con una mezcla casera de agua tibia, vinagre blanco y unas gotas de jabón neutro.

Luego, basta con abrir un poco la persiana desde el interior y pasar la mopa por el exterior, deslizando con cuidado entre las lamas desde arriba hacia abajo. La clave está en el mango extensible, que permite llegar fácilmente a toda la superficie exterior sin necesidad de colgarse por la ventana ni realizar movimientos incómodos.

Además, la microfibra atrapa el polvo, la suciedad y los restos de polen sin rayar la superficie. Para un mejor resultado, se recomienda pasar un segundo paño seco al final para eliminar la humedad y evitar marcas.

Este método ha ganado popularidad por su eficacia, bajo coste y, sobre todo, por lo seguro que resulta en comparación con otros métidos tradicionales.

Muchas personas afirman que en menos de 15 minutos pueden dejar sus persianas exteriores como nuevas. Una solución práctica, rápida y accesible que demuestra que, con ingenio, incluso las tareas más pesadas del hogar pueden volverse sencillas.

Además, este truco no solo es útil para la limpieza ocasional, sino que permite mantener las persianas en buen estado durante todo el año si se aplica con cierta regularidad.

Al evitar que la suciedad se acumule durante meses, se prolonga la vida útil del mecanismo y se preserva la estética exterior de la vivienda.

Fuente: vanitatis.elconfidencial.com