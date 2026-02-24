Paso a paso: cómo limpiar las persianas de la casa usando vinagre blanco

Cómo limpiar las persianas usando vinagre

Antes de realizar cualquier truco con vinagre en las persianas, hay que tener en cuenta el material del que están hechas y qué productos podrían dañarlo.

En las persianas se suele juntar mucha tierra, grasa, suciedad y pelos de las mascotas. Limpiar este sector de la ventana es importante para evitar las alergias, mejorar la calidad del aire interior y alargar la vida útil del material.

Antes de colocar vinagre en las persianas, retira el polvo y la tierra superficial usando una aspiradora y plumero.

limpiar persiana Utiliza vinagre destilado o vinagre blanco para limpiar.

Para limpiar persianas de madera, lo mejor es evitar el vinagre puro y diluirlo con bastante agua, sobre todo si son maderas no tratadas. Utiliza un paño de microfibra embebido en la mezcla y pásalo por el interior de las persianas.

También puedes usar una esponja de platos blanda, embebida en vinagre blanco, para llegar a más lugares. Si la persiana es de tela, hay que tener mucho cuidado con desarmarla o romperla.

Utiliza agua tibia con un poco de vinagre y jabón neutro para limpiar bien la tela de las persianas Pasa una esponja suave sin frotar mucho y deja que se seque al aire libre.

Beneficios del vinagre y advertencias al usarlo

limpiar con vinagre No uses vinagre en pantallas digitales, telas delicadas o piedras que se pueden dañar.

Si vas a limpiar con vinagre, tienes que saber para qué sirve y en qué casos es mejor no usarlo.

El vinagre es un abrasivo suave y natural que disuelve muy bien los depósitos de sarro, elimina las bacterias del inodoro y mantiene los espacios libres de malos olores.

También puedes usar vinagre para limpiar la grasa de la cocina, las ollas, sartenes y electrodomésticos.

Pero nunca deberías mezclar vinagre con otros productos potentes como lavandina o cloro. Puede ocasionar una reacción química peligrosa.