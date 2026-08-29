Cómo reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en aromatizadores para los cajones de la ropa

Paso a paso: cómo hacer un aromatizador con tubos de papel higiénico reciclados

Con algunos elementos reciclados y cáscaras de cítricos podemos llevar adelante una maravillosa idea DIY. Estos materiales podremos transformarlos en pequeños aromatizadores naturales para colocar dentro de cajones, armarios o distintos espacios donde se quiera mantener un aroma fresco.

Las cáscaras de limón, naranja o mandarina conservan un perfume agradable que puede aprovecharse para crear una alternativa casera a los aromatizantes comerciales. Combinadas con un tubo de cartón reciclado, permiten elaborar pequeños saquitos aromáticos que, además de perfumar la ropa, ayudan a reutilizar materiales que normalmente se desecharían.