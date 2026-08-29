Cómo reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en aromatizadores para los cajones de la ropa

Los tubos de cartón de un rollo de papel higiénico suelen terminar en la basura. Sin embargo, podemos reciclarlos y darles una segunda vida gracias a una idea práctica para el hogar: un aromatizador cítrico para los cajones del ropero o armario.
Paso a paso: cómo hacer un aromatizador con tubos de papel higiénico reciclados
Con algunos elementos reciclados y cáscaras de cítricos podemos llevar adelante una maravillosa idea DIY. Estos materiales podremos transformarlos en pequeños aromatizadores naturales para colocar dentro de cajones, armarios o distintos espacios donde se quiera mantener un aroma fresco.
Las cáscaras de limón, naranja o mandarina conservan un perfume agradable que puede aprovecharse para crear una alternativa casera a los aromatizantes comerciales. Combinadas con un tubo de cartón reciclado, permiten elaborar pequeños saquitos aromáticos que, además de perfumar la ropa, ayudan a reutilizar materiales que normalmente se desecharían.
Materiales
- Un tubo de papel higiénico vacío
- Cáscaras de naranja, limón o mandarina
- Tijera
- Papel absorbente o tela fina
- Hilo, cinta o una banda elástica
- Opcional: algunas gotas de aceite esencial cítrico para reforzar el aroma
Procedimiento
- El primer paso consiste en preparar las cáscaras de los cítricos. Es importante dejarlas secar. Podés colocarlas sobre una superficie limpia y ventilada durante varios días hasta que pierdan la mayor parte de su humedad
- Una vez secas, cortar las cáscaras en trozos pequeños.
- Podés agregar unas gotas de aceite esencial de naranja, limón o mandarina. Luego, colocar los trozos dentro del tubo de papel higiénico
- Para evitar que las cáscaras se salgan, cubrí ambos extremos del tubo con pequeños trozos de tela fina o papel absorbente y atar con hilo, cinta o una banda elástica, procurando que el aire pueda circular para que el aroma se libere gradualmente
- Finalmente, solo tendrás que colocar el aromatizante dentro de un cajón de la ropa
De esta forma, tendrás un aromatizador casero con tubos de papel higiénico. Gracias a esta idea de reciclaje y DIY, ahorrarás dinero y evitarás comprar perfumes que suelen vender en tiendas.
En pocas palabras
- Reciclaje de tubos: Transforma los cartones de papel higiénico en prácticos aromatizadores para cajones.
- Aromatizador cítrico casero: Utiliza cáscaras de cítricos secas y aceite esencial para crear un perfume duradero.
- DIY ecológico y económico: Una alternativa sostenible para perfumar la ropa y reutilizar materiales.