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Cómo reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en aromatizadores para los cajones de la ropa

Antes de tirar los cartones de papel higiénico, podés reciclarlos y transformarlos en aromatizantes para los cajones del ropero

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Así podés hacer un aromatizante con tubos de papel higienico. 

Así podés hacer un aromatizante con tubos de papel higienico. 

Los tubos de cartón de un rollo de papel higiénico suelen terminar en la basura. Sin embargo, podemos reciclarlos y darles una segunda vida gracias a una idea práctica para el hogar: un aromatizador cítrico para los cajones del ropero o armario.

Paso a paso: cómo hacer un aromatizador con tubos de papel higiénico reciclados

Con algunos elementos reciclados y cáscaras de cítricos podemos llevar adelante una maravillosa idea DIY. Estos materiales podremos transformarlos en pequeños aromatizadores naturales para colocar dentro de cajones, armarios o distintos espacios donde se quiera mantener un aroma fresco.

Las cáscaras de limón, naranja o mandarina conservan un perfume agradable que puede aprovecharse para crear una alternativa casera a los aromatizantes comerciales. Combinadas con un tubo de cartón reciclado, permiten elaborar pequeños saquitos aromáticos que, además de perfumar la ropa, ayudan a reutilizar materiales que normalmente se desecharían.

Reciclaje: así podés hacer un aromatizante con tubos de papel higiénico.

Reciclaje: así podés hacer un aromatizante con tubos de papel higiénico.

Materiales

  • Un tubo de papel higiénico vacío
  • Cáscaras de naranja, limón o mandarina
  • Tijera
  • Papel absorbente o tela fina
  • Hilo, cinta o una banda elástica
  • Opcional: algunas gotas de aceite esencial cítrico para reforzar el aroma

Procedimiento

  • El primer paso consiste en preparar las cáscaras de los cítricos. Es importante dejarlas secar. Podés colocarlas sobre una superficie limpia y ventilada durante varios días hasta que pierdan la mayor parte de su humedad
  • Una vez secas, cortar las cáscaras en trozos pequeños.
  • Podés agregar unas gotas de aceite esencial de naranja, limón o mandarina. Luego, colocar los trozos dentro del tubo de papel higiénico
  • Para evitar que las cáscaras se salgan, cubrí ambos extremos del tubo con pequeños trozos de tela fina o papel absorbente y atar con hilo, cinta o una banda elástica, procurando que el aire pueda circular para que el aroma se libere gradualmente
  • Finalmente, solo tendrás que colocar el aromatizante dentro de un cajón de la ropa
Aprendé a hacer un aromatizante casero con tubos de papel higiénico.

Aprendé a hacer un aromatizante casero con tubos de papel higiénico.

De esta forma, tendrás un aromatizador casero con tubos de papel higiénico. Gracias a esta idea de reciclaje y DIY, ahorrarás dinero y evitarás comprar perfumes que suelen vender en tiendas.

En pocas palabras

  • Reciclaje de tubos: Transforma los cartones de papel higiénico en prácticos aromatizadores para cajones.
  • Aromatizador cítrico casero: Utiliza cáscaras de cítricos secas y aceite esencial para crear un perfume duradero.
  • DIY ecológico y económico: Una alternativa sostenible para perfumar la ropa y reutilizar materiales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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