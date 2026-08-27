El Departamento General de Irrigación continúa fortaleciendo las acciones de control y fiscalización sobre los establecimientos industriales que descargan efluentes a la red hídrica provincial. Esta semana clausuró el punto de vuelco del establecimiento Cartocor S.A, que descargaba sus efluentes al Canal Pescara, y le aplicó una multa de casi 12 millones de pesos.
Irrigación clausuró el punto de vuelco de Cartocor S.A. en el sistema Pescara
Irrigación clausuró el punto de vuelco de Cartocor S.A. que pertenece al grupo Arcor, se dedica a la fabricación de papel reciclado y está en Maipú
Cartocor S.A pertenece al grupo Arcor, y se dedica a la fabricación de papel reciclado que sirve como materia prima para la producción de cartón. Está ubicada sobre el Carril Rodríguez Peña, en Maipú.
El objetivo de la clausura
La medida fue adoptada por Irrigación en ejercicio de las facultades de policía del agua que corresponden al organismo, e instrumentada a través de su Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico.
El objetivo es impedir la continuidad de descargas que no se ajusten a las condiciones exigidas por la normativa vigente. Se trata de una actuación orientada a preservar la calidad de las aguas y resguardar el adecuado funcionamiento del sistema Pescara.
Estas intervenciones forman parte de una política de fiscalización activa, sostenida y basada en criterios técnicos objetivos. El propósito institucional no se limita a la aplicación de sanciones: procura, fundamentalmente, que los establecimientos industriales adecuen sus procesos productivos y sus sistemas de tratamiento, de modo que todo vuelco alcance los parámetros y estándares requeridos antes de ser incorporado a un cauce.
Irrigación con presencia firme y permanente
Esta clausura se suma a otras medidas adoptadas recientemente en el sistema Pescara y reafirma la decisión de Irrigación de mantener una presencia firme y permanente, mediante inspecciones, controles y la aplicación de las medidas que correspondan frente a incumplimientos.
Las inspecciones a establecimientos industriales se complementan con otras acciones desplegadas por el organismo, como el programa de Monitoreo sobre el sistema Pescara (dispuesto mediante Resolución 776/25) que busca detectar los sectores o descargas de mayor criticidad, para adoptar las medidas correctivas pertinentes.
En pocas palabras
- Irrigación clausuró el punto de vuelco de Cartocor S.A. en Maipú por descargas al Canal Pescara.
- La empresa, parte del grupo Arcor, dedicada al reciclaje de papel, recibió una multa de casi 12 millones de pesos.
- El objetivo es preservar la calidad del agua y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.