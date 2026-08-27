Irrigación clausuró el punto de vuelco de Cartocor S.A. en el sistema Pescara

El objetivo es impedir la continuidad de descargas que no se ajusten a las condiciones exigidas por la normativa vigente. Se trata de una actuación orientada a preservar la calidad de las aguas y resguardar el adecuado funcionamiento del sistema Pescara.

Estas intervenciones forman parte de una política de fiscalización activa, sostenida y basada en criterios técnicos objetivos. El propósito institucional no se limita a la aplicación de sanciones: procura, fundamentalmente, que los establecimientos industriales adecuen sus procesos productivos y sus sistemas de tratamiento, de modo que todo vuelco alcance los parámetros y estándares requeridos antes de ser incorporado a un cauce.

El objetivo de la clausura es preservar la calidad del agua y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Irrigación con presencia firme y permanente

Esta clausura se suma a otras medidas adoptadas recientemente en el sistema Pescara y reafirma la decisión de Irrigación de mantener una presencia firme y permanente, mediante inspecciones, controles y la aplicación de las medidas que correspondan frente a incumplimientos.

Las inspecciones a establecimientos industriales se complementan con otras acciones desplegadas por el organismo, como el programa de Monitoreo sobre el sistema Pescara (dispuesto mediante Resolución 776/25) que busca detectar los sectores o descargas de mayor criticidad, para adoptar las medidas correctivas pertinentes.