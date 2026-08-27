DIY: cómo transformar las sillas duras de la casa en asientos cómodos

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En el centro de las sillas coloca un círculo de espuma y fíjalo a la madera con pegamento o tachas, asegurándote de cuidar el material. Agrega otro círculo más grande de espuma por encima para crear un efecto redondo o bombe. Finalmente, agrega un rectángulo de espuma que recubra toda la base de la silla. De ser necesario, coloca espuma doble para mayor comodidad y altura. Para seguir con el DIY, corta los sobrantes de espuma, empareja el material y prepara las porciones de tela para cubrir las sillas ya con la espuma colocada, tal como se ve en el video. Coloca la tela en las sillas, fijando por la parte invisible de abajo con tachas, realizando un dobladillo para que quede más prolijo. Para tapar los bordes con las tachas, se puede pegar una tira fina de la misma tela por todo el borde de las sillas. Esto tambien sirve para no engancharse con las tachas.

Cuáles son las mejores telas para realizar este DIY y tapizar las sillas

Para tapizar sillas conviene buscar telas de alta resistencia, fáciles de limpiar y que no se deformen. Las mejores opciones de telas para estos DIY son las pensadas para el uso diario.

Por ejemplo, el chenille antidesgarro es muy suave y tiene tramas de hilos gruesos que evitan roturas. Es una buena tela para las sillas de una casa donde hay mascotas o niños.

Elige telas durables, lindas y fáciles de limpiar.

El lino mixto con sintéticos se utiliza mucho en tapicería porque aporta un estilo moderno y elegante,, pero también se limpia fácil.

La pana con tratamiento antimancha y la cuerina talampaya son dos opciones prácticas, económicas y lindas para el tapizado de las sillas.