Almohada matera para llevar el mate a la cama: cómo coserla con un DIY

Paso a paso: cómo coser una almohada para el mate

En el video de este DIY se puede seguir mejor el paso a paso de esta almohada para el mate. Vas a necesitar suficiente tela para todas las piezas, cierre, hilo, aguja, máquina de coser, tijeras y vellón para el relleno.

Cose las piezas de tela que van junto al cierre, como se muestra en el DIY. Esta parte es para poder colocar y retirar el vellón de la almohada cuando lo quieras renovar. En la pieza de tela que lleva los orificios para el mate y el termo, realiza las marcas usando una compotera o taza como referencia, asegurándote de que el termo y las otras cosas entren bien. Corta los círculos. Cose a los círculos los bolsillos o bolsas donde luego vas a poner las cosas del mate. Cose los bordes de la almohada a la pieza principal y a la base. Rellena la almohada con vellón y bloquea el cierre para que no se salga. Ya está listo para llevar el mate a la cama.

Este DIY o almohada de mate se puede lavar directamente en el lavarropas sin problema, con un ciclo de agua fría y sola para que no se enganche con nada ni se rompa.

Otros accesorios para el mate que puedo coser con un DIY

Con un truco de costura se pueden coser muchas cosas o accesorios para el mate. El bolso matero es bastante sencillo de confeccionar y hasta se puede hacer con un molde simple de tote bag con compartimentos internos.

Estos proyectos de costura son muy sencillos y rápidos de hacer.

También se pueden coser porta mates impermeables y yerberos o azucareros de tela, mucho más prácticos y que ocupan menos espacio que las clásicas latas.