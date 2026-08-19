Cómo eliminar las manchas de humedad de las paredes usando un poco de tiza: tratamiento casero efectivo

La humedad en las paredes es uno de los problemas más recurrentes y molestos en cualquier casa, especialmente cuando las temperaturas bajan y la ventilación natural se vuelve un desafío. Más allá de las soluciones comerciales que suelen ser costosas, existen métodos tradicionales que ganan terreno por su efectividad y economía.
En los últimos días, un truco sencillo ha comenzado a replicarse entre quienes buscan soluciones rápidas para el mantenimiento doméstico: el uso de la tiza común como agente desecante. Aunque muchos la asocian únicamente a las pizarras escolares, sus propiedades porosas la convierten en un elemento natural capaz de absorber el exceso de agua.
Cómo eliminar la humedad de las paredes usando un poco de tiza
Para implementar este método, el secreto está en la ubicación. La tiza funciona de manera óptima en espacios reducidos y propensos a la acumulación de vapores. Para aplicarlo en tu casa, podés seguir estos pasos:
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Agrupación: juntá un manojo de entre 10 y 15 tizas blancas.
Sujeción: aseguralas con una cinta, una liga o un hilo resistente para crear un bloque compacto.
Ubicación: colocá el atado en los rincones de las habitaciones más afectadas, cerca de los zócalos o dentro de los placares que limitan con una pared con manchas de humedad.
El material poroso de la tiza comenzará a absorber la humedad del ambiente de forma gradual. Es fundamental controlar el estado de las mismas cada dos semanas; si notás que cambian de color o se sienten húmedas al tacto, es momento de renovarlas por piezas secas para mantener el efecto.
Recomendaciones más allá del truco
Si bien este truco es un excelente aliado preventivo, es importante recordar que la humedad suele ser el síntoma de un problema estructural mayor, como una filtración o falta de ventilación adecuada.
Para complementar este tratamiento con tiza, los especialistas recomiendan mantener los muebles separados de las paredes al menos cinco centímetros para permitir la circulación del aire. Asimismo, la ventilación diaria, incluso en días fríos, es indispensable para reducir los niveles de condensación que terminan dañando la pintura y provocando el crecimiento de moho.
En pocas palabras
- Humedad en paredes: un truco casero con tiza blanca ayuda a absorber el exceso de humedad en el hogar.
- Aplicación sencilla: atar tizas y colocarlas en rincones o placares para combatir el problema de forma económica.
- Prevención adicional: ventilar diariamente y separar muebles de las paredes complementan el tratamiento.