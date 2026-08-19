Cómo eliminar las manchas de humedad de las paredes usando un poco de tiza: tratamiento casero efectivo

Agrupación: juntá un manojo de entre 10 y 15 tizas blancas.

Sujeción: aseguralas con una cinta, una liga o un hilo resistente para crear un bloque compacto.

Ubicación: colocá el atado en los rincones de las habitaciones más afectadas, cerca de los zócalos o dentro de los placares que limitan con una pared con manchas de humedad.

Con un poco de tiza, puedes dejar atrás uno de los problemas más grandes de casa.

El material poroso de la tiza comenzará a absorber la humedad del ambiente de forma gradual. Es fundamental controlar el estado de las mismas cada dos semanas; si notás que cambian de color o se sienten húmedas al tacto, es momento de renovarlas por piezas secas para mantener el efecto.

Recomendaciones más allá del truco

Si bien este truco es un excelente aliado preventivo, es importante recordar que la humedad suele ser el síntoma de un problema estructural mayor, como una filtración o falta de ventilación adecuada.

Para complementar este tratamiento con tiza, los especialistas recomiendan mantener los muebles separados de las paredes al menos cinco centímetros para permitir la circulación del aire. Asimismo, la ventilación diaria, incluso en días fríos, es indispensable para reducir los niveles de condensación que terminan dañando la pintura y provocando el crecimiento de moho.