¿Sirven realmente los humidificadores para la casa y cuál conviene comprar?

El humidificador funciona por liberación de vapor de agua. Elimina la sequedad ambiental causada por la calefacción, el aire acondicionado o la naturaleza propia de la zona.

Este dispositivo o pequeño electrodoméstico de casa tiene un depósito de agua interno y, por medio de tecnología ultrasónica, evapora el agua interna y la expulsa en forma de vapor al exterior.

Existen distintos tipos de humidificadores para la casa.

Dependiendo del modelo, puede usar vibraciones de ultrasonido para calentar el agua o puede hacerlo por calor generado por una resistencia que hierve el líquido.

También existen humidificadores para la casa evaporativos que usan un ventilador interno que hace pasar el aire de la habitación a través de un filtro y expulsan humedad de forma natural.

Para comparar y pensar en qué humidificador conviene tener en la casa, se pueden comparar precios, alcance, gasto energético y funcionalidad.

Un generador de humedad ambiental, dependiendo del tamaño y el uso, puede variar de precio. Los humidificadores mini salen entre $9.000 y $15.000; son de unos 300 ml. Los humidificadores medianos salen más o menos $26.000 y los grandes de ambiente para toda la casa salen unos $120.000.

Ventajas y desventajas de tener un humidificador en la casa

Estos aparatos proporcionan humedad a la casa.