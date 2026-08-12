La pared blanca del patio quedó atrás: los colores y materiales que son tendencia en 2026

Beige

Arena

Terracota

Verde oliva

Tonos tierra

Estas tonalidades permiten crear espacios de aspecto más cálido y relajado, especialmente cuando se combinan con madera, piedra y vegetación.

Además de su aporte estético, los colores intermedios pueden resultar más prácticos para exteriores: suelen disimular mejor pequeñas manchas, marcas de humedad y el desgaste provocado por la exposición al sol y la lluvia.

La transformación también puede lograrse mediante texturas. Piedra natural, ladrillo visto, madera tratada, microcemento, revestimientos símil piedra y pinturas texturadas aparecen entre las opciones para darle profundidad a una superficie.

No es necesario intervenir toda la pared. Una alternativa es elegir un sector como protagonista y mantener el resto en una tonalidad neutra, creando un punto focal sin recargar el ambiente.

El verde también se incorpora a las paredes

Las plantas trepadoras completan esta tendencia. Enredaderas, jazmines, hiedras y otras especies adaptadas al clima de cada región pueden cubrir parcialmente una pared y aportar una apariencia más natural.

Así no; en 2026 se imponen nuevos colores que marcan tendencia en nuestros patios. Imagen ilustrativa.

También se pueden incorporar macetas, jardineras o estructuras destinadas a sostener plantas de crecimiento vertical.

El resultado buscado es un patio menos rígido y más integrado con el entorno. Así, una pared que antes destacaba por su superficie blanca y uniforme pasa a funcionar como parte activa de la decoración exterior.