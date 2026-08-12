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Diseño de exteriores

La pared blanca del patio quedó atrás: los colores y materiales que son tendencia en 2026

Los tonos tierra, las texturas y las plantas trepadoras ganan protagonismo en los jardines y convierten la pared en parte de la decoración

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
La pared blanca en los patios pierde adeptos. Se imponen otros colores. Imagen ilustrativa IA. 

La pared blanca en los patios pierde adeptos. Se imponen otros colores. Imagen ilustrativa IA. 

Sabido es que durante años, la pared blanca fue una elección clásica para los patios traseros. Su capacidad para dar luminosidad y una sensación de amplitud la convirtió en un recurso fácil de combinar con muebles y vegetación. Pero en 2026, otras alternativas comenzaron a ganar espacio en el diseño de exteriores.

La nueva tendencia propone abandonar el blanco puro y utilizar tonos naturales, revestimientos con textura y materiales que dialoguen con las plantas. El objetivo es que la pared deje de ser simplemente un fondo y pase a convertirse en uno de los elementos principales del jardín.

El patio, parte fundamental de nuestro hogar. Mejor mantenerlo con colores vivos. Imagen ilustrativa.&nbsp;

El patio, parte fundamental de nuestro hogar. Mejor mantenerlo con colores vivos. Imagen ilustrativa.

Tonos tierra y texturas para renovar la pared del jardín

Entre los colores que más se destacan aparecen:

  • Beige
  • Arena
  • Terracota
  • Verde oliva
  • Tonos tierra

Estas tonalidades permiten crear espacios de aspecto más cálido y relajado, especialmente cuando se combinan con madera, piedra y vegetación.

Además de su aporte estético, los colores intermedios pueden resultar más prácticos para exteriores: suelen disimular mejor pequeñas manchas, marcas de humedad y el desgaste provocado por la exposición al sol y la lluvia.

La transformación también puede lograrse mediante texturas. Piedra natural, ladrillo visto, madera tratada, microcemento, revestimientos símil piedra y pinturas texturadas aparecen entre las opciones para darle profundidad a una superficie.

No es necesario intervenir toda la pared. Una alternativa es elegir un sector como protagonista y mantener el resto en una tonalidad neutra, creando un punto focal sin recargar el ambiente.

El verde también se incorpora a las paredes

Las plantas trepadoras completan esta tendencia. Enredaderas, jazmines, hiedras y otras especies adaptadas al clima de cada región pueden cubrir parcialmente una pared y aportar una apariencia más natural.

As&iacute; no; en 2026 se imponen nuevos colores que marcan tendencia en nuestros patios. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Así no; en 2026 se imponen nuevos colores que marcan tendencia en nuestros patios. Imagen ilustrativa.

También se pueden incorporar macetas, jardineras o estructuras destinadas a sostener plantas de crecimiento vertical.

El resultado buscado es un patio menos rígido y más integrado con el entorno. Así, una pared que antes destacaba por su superficie blanca y uniforme pasa a funcionar como parte activa de la decoración exterior.

En pocas palabras

  • Tendencia 2026: la pared blanca del patio es reemplazada por tonos tierra y texturas.
  • Variedad de opciones: se destacan colores como beige, arena, terracota y verde oliva, junto a revestimientos con texturas.
  • Integración natural: las plantas trepadoras y estructuras verdes complementan la nueva estética de las paredes exteriores.
Resumen generado por Thinkindot AI

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