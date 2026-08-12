La pared blanca del patio quedó atrás: los colores y materiales que son tendencia en 2026

Sabido es que durante años, la pared blanca fue una elección clásica para los patios traseros. Su capacidad para dar luminosidad y una sensación de amplitud la convirtió en un recurso fácil de combinar con muebles y vegetación. Pero en 2026, otras alternativas comenzaron a ganar espacio en el diseño de exteriores.
La nueva tendencia propone abandonar el blanco puro y utilizar tonos naturales, revestimientos con textura y materiales que dialoguen con las plantas. El objetivo es que la pared deje de ser simplemente un fondo y pase a convertirse en uno de los elementos principales del jardín.
Tonos tierra y texturas para renovar la pared del jardín
Entre los colores que más se destacan aparecen:
- Beige
- Arena
- Terracota
- Verde oliva
- Tonos tierra
Estas tonalidades permiten crear espacios de aspecto más cálido y relajado, especialmente cuando se combinan con madera, piedra y vegetación.
Además de su aporte estético, los colores intermedios pueden resultar más prácticos para exteriores: suelen disimular mejor pequeñas manchas, marcas de humedad y el desgaste provocado por la exposición al sol y la lluvia.
La transformación también puede lograrse mediante texturas. Piedra natural, ladrillo visto, madera tratada, microcemento, revestimientos símil piedra y pinturas texturadas aparecen entre las opciones para darle profundidad a una superficie.
No es necesario intervenir toda la pared. Una alternativa es elegir un sector como protagonista y mantener el resto en una tonalidad neutra, creando un punto focal sin recargar el ambiente.
El verde también se incorpora a las paredes
Las plantas trepadoras completan esta tendencia. Enredaderas, jazmines, hiedras y otras especies adaptadas al clima de cada región pueden cubrir parcialmente una pared y aportar una apariencia más natural.
También se pueden incorporar macetas, jardineras o estructuras destinadas a sostener plantas de crecimiento vertical.
El resultado buscado es un patio menos rígido y más integrado con el entorno. Así, una pared que antes destacaba por su superficie blanca y uniforme pasa a funcionar como parte activa de la decoración exterior.
En pocas palabras
- Tendencia 2026: la pared blanca del patio es reemplazada por tonos tierra y texturas.
- Variedad de opciones: se destacan colores como beige, arena, terracota y verde oliva, junto a revestimientos con texturas.
- Integración natural: las plantas trepadoras y estructuras verdes complementan la nueva estética de las paredes exteriores.