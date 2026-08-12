Acertijo que solo el 86% logra resolver: el padre de Ana tiene 4 hijos ¿quién es el cuarto?

Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.
Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.
En este caso, el desafío dice: el padre de Ana tiene 4 hijos: Pepe, Popi, Pipu y... ¿quién es el cuarto?
El acertijo para despistados: ¿quién es el cuarto hijo?
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.
El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento.
A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si aún no logras encontrar la respuesta, te damos una pista: lee el acertijo varias veces entendiendolo.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: Ana.
Si lo pudiste resolver, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo, podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.
En pocas palabras
- Acertijo desafiante: se presenta un enigma para ejercitar la mente y poner a prueba la lógica.
- Premisa: el padre de Ana tiene 4 hijos: Pepe, Popi, Pipu y... ¿quién es el cuarto?
- Solución lógica: la respuesta al acertijo, que reside en la lectura atenta, es Ana.