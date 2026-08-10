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El acertijo solo para genios: una mujer vive en el décimo piso, pero al volver tiene que usar la escalera

Este es uno de los acertijos de lógica más confusos y fáciles, pero que te anima a desafiar tu sentido común. ¿Podrás encontrar el por qué?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El acertijo solo para genios: una mujer vive en el décimo piso, pero al volver tiene puede usar la escalera
El acertijo solo para genios: una mujer vive en el décimo piso, pero al volver tiene puede usar la escalera

Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.

Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.

En este caso, el desafío dice: una mujer vive en el décimo piso. Cada día baja en ascensor, pero al volver solo sube hasta el séptimo y continúa por las escaleras. ¿Por qué?

Si tiene ascensor, ¿por qué vuelve por las escaleras?

Si tiene ascensor, ¿por qué vuelve por las escaleras?

El acertijo solo para genios: una mujer vive en el décimo piso, pero al volver tiene que usar la escalera

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

La respuesta puede encontrarse en esta imagen.

La respuesta puede encontrarse en esta imagen.

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo para adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: hay algo que no puede alcanzar.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: es bajita y no llega al botón del décimo piso.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

En pocas palabras

  • Acertijo de lógica: una mujer vive en el décimo piso y solo usa el ascensor para bajar.
  • Hábito diario: al regresar, sube hasta el séptimo piso y camina por las escaleras.
  • Respuesta: es bajita y no alcanza el botón del piso más alto en el ascensor.
Resumen generado por Thinkindot AI

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