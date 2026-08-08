Acertijo para despistados: si tienes 7 velas encendidas y se apagan dos ¿Cuántas velas te quedan?

Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.
Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.
¿Te has puesto a pensar alguna vez que si tienes 7 velas encendidas y se apagan dos, cuántas de ellas te quedan?
El acertijo para despistados: ¿podrás resolverlo?
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.
El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento.
A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: quedan 7 velas.
Si lo pudiste resolver, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo, podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.
En pocas palabras
Acertijo: se pregunta cuántas velas quedan si se apagan dos de siete encendidas.
- Solución: la respuesta es 7 velas, ya que las apagadas siguen estando presentes.
- Beneficios: los acertijos ejercitan la mente, mejoran la memoria y la capacidad de razonamiento.