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Acertijo para despistados: si tienes 7 velas encendidas y se apagan dos ¿Cuántas velas te quedan?

Este es uno de los mejores acertijos para poner a prueba a los despistados que leen rápido. ¿Podrás resolverlo?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Acertijo para despistados: si tienes 7 velas encendidas y se apagan dos ¿Cuántas velas te quedan?

Acertijo para despistados: si tienes 7 velas encendidas y se apagan dos ¿Cuántas velas te quedan?

Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.

Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.

¿Te has puesto a pensar alguna vez que si tienes 7 velas encendidas y se apagan dos, cuántas de ellas te quedan?

Adivina cuántas velas quedan si apagas 2.

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El acertijo para despistados: ¿podrás resolverlo?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: quedan 7 velas.

Si lo pudiste resolver, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo, podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

En pocas palabras

Acertijo: se pregunta cuántas velas quedan si se apagan dos de siete encendidas.

  • Solución: la respuesta es 7 velas, ya que las apagadas siguen estando presentes.
  • Beneficios: los acertijos ejercitan la mente, mejoran la memoria y la capacidad de razonamiento.
Resumen generado por Thinkindot AI

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