En casa o en el trabajo siempre hay una pinza que usamos para diferentes tareas. Pero con el paso del tiempo, ésta se puede ir poniendo dura y pasa a ser una de las herramientas más odiadas por la extrema fuerza que hay que aplicarle para utilizarla.
Herramientas: cómo ablandar una pinza que se puso dura y no tener que hacer tanta fuerza
Una pinza que utilizamos en casa o el trabajo puede ponerse dura por varios factores. Así se arregla la “reina” de las herramientas
Una pinza puede ponerse dura por diferentes factores:
- Suciedad acumulada
- Acumulación de óxido
- Falta de lubricación en el eje central
La pinza para muchos la reina de las herramientas y con la que se realiza cientos de tareas diarias, como cortar alambre, cables o ajustar tuercas, se puede poner dura fácilmente cuando el aceite original que trae de fábrica entra contacto con la humedad. Esto provoca que las piezas metálicas rocen entre ellas con más fricción y terminan trabándose.
Lo bueno es que hay varios métodos caseros que se pueden llevar a cabo para ablandar la pinza y sea una herramienta que funcione correctamente.
Herramientas: cómo ablandar una pinza que se puso dura
- La solución más práctica y que todos deberían usar, es aplicar en el eje central un poco de aceite aflojatodo o líquido penetrante (WD- 40) que venden en las ferreterías.
- Dejar actuar entre 20 y 30 minutos para que el lubricante disuelva la humedad y la suciedad que hay en el interior del eje central.
- Con ligeros movimientos, suave al principio y con más fuerza al final, abrir y cerrar la pinza hasta que esta recobre su movimiento, como el que traía de fábrica.
- Si la pinza sigue dura, otro método que es eficiente es sumergir la herramienta en vinagre blanco por unas horas o en agua caliente. Esto hará que se remueva el óxido pesado y se ablande.
Al aplicar alguno de estos dos métodos, sí o sí hay que limpiar y proteger la pinza. Esto requiere limpiar el eje central con un trapo así se seca muy bien. También se puede colocar unas gotitas de aceite muy fino para mantener la suavidad en el abrir y cerrar de la herramienta.
En pocas palabras
- Pinza dura: Problema común en herramientas por suciedad, óxido o falta de lubricación, que dificulta su uso.
- Solución principal: Aplicar aceite aflojatodo o líquido penetrante en el eje, dejar actuar y mover la herramienta.
- Alternativas y cuidado: Sumergir en vinagre o agua caliente, y siempre limpiar y lubricar tras el tratamiento para mantenerla en buen estado.