Herramientas: cómo ablandar una pinza que se puso dura y no tener que hacer tanta fuerza

Lo bueno es que hay varios métodos caseros que se pueden llevar a cabo para ablandar la pinza y sea una herramienta que funcione correctamente.

Herramientas: cómo ablandar una pinza que se puso dura

La solución más práctica y que todos deberían usar, es aplicar en el eje central un poco de aceite aflojatodo o líquido penetrante (WD- 40) que venden en las ferreterías. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos para que el lubricante disuelva la humedad y la suciedad que hay en el interior del eje central. Con ligeros movimientos, suave al principio y con más fuerza al final, abrir y cerrar la pinza hasta que esta recobre su movimiento, como el que traía de fábrica. Si la pinza sigue dura, otro método que es eficiente es sumergir la herramienta en vinagre blanco por unas horas o en agua caliente. Esto hará que se remueva el óxido pesado y se ablande.

Al aplicar alguno de estos dos métodos, sí o sí hay que limpiar y proteger la pinza. Esto requiere limpiar el eje central con un trapo así se seca muy bien. También se puede colocar unas gotitas de aceite muy fino para mantener la suavidad en el abrir y cerrar de la herramienta.