Una de las actividades más comunes en una casa es lavar la ropa. A la hora de realizar esta tarea se debe tener en cuenta que hay ciertos productos de enjuague, que si bien son eficaces en en el lavarropas, también deterioran los tejidos, por eso se hace importante recurrir a los trucos de las abuelas.
El truco de mi abuela para que la ropa salga siempre perfumada del lavarropas y que sigue funcionando
Que la ropa salga perfumada y sin manchas del lavarropas es muy posible, solamente hace falta acudir a la sabiduría popular
Aunque parezca mentira, muchos de los trucos que supieron tener nuestras abuelas, con el tiempo fueron industrializados, mientras que otros han quedado en la memoria marcados por su eficacia. Uno de ellos es usar limón en el proceso de lavado del lavarropas. Con ello se eliminan las manchas y se deja la ropa perfumada. Para aquellos que no lo saben, ahora te diremos cómo es este famoso truco.
El truco de las abuelas para que la ropa salga siempre perfumada del lavarropas
El limón es uno de los elementos que mejor quedan con algunos alimentos, pero también posee algunas propiedades que colaboran mucho con el lavado. Por ejemplo,, sus propiedades blanqueadoras y su aroma.
Cuando se añade limón al ciclo de lavado, lo que se está haciendo es, prácticamente, blanquear la ropa y darle un perfume natural y duradero, al mismo tiempo que se cuidan las telas.
No solo eso, sino que el ácido del limón es capaz de eliminar manchas muy difíciles, por lo que puede reemplazar a cualquier jabón que sea utilizado en el lavarropas. A ello hay que sumarle que es ecológico, no contamina el agua y generalmente hay uno en todos los hogares.
Cómo se usa el limón en el lavarropas
Al momento de aplicar este método, lo primero que se debe hacer es cortar el limón en rodajas e introducirlas en una bolsa de tela. Luego, se la coloca dentro del lavarropas junto a la ropa sucia. Es en el ciclo del lavado donde el limón va a liberar su perfume y sus propiedades de limpieza, mejorando el color de la ropa y brindándole un aroma peculiar y natural.
Para aplicar este método, se deben cortar rodajas finas de limón y colocarlas en una bolsa de tela. Esta bolsa se introduce en el lavarropas junto con la ropa sucia. Durante el ciclo de lavado,
En pocas palabras
- Truco de abuelas: El limón se usa en el lavarropas para perfumar y cuidar la ropa.
- Propiedades del limón: Sus ácidos blanquean, eliminan manchas difíciles y dejan un aroma natural.
- Modo de uso: Cortar el limón en rodajas y colocarlo en una bolsa de tela dentro del lavarropas.