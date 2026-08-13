El truco de mi abuela para que la ropa salga siempre perfumada del lavarropas y que sigue funcionando

Cuando se añade limón al ciclo de lavado, lo que se está haciendo es, prácticamente, blanquear la ropa y darle un perfume natural y duradero, al mismo tiempo que se cuidan las telas.

No solo eso, sino que el ácido del limón es capaz de eliminar manchas muy difíciles, por lo que puede reemplazar a cualquier jabón que sea utilizado en el lavarropas. A ello hay que sumarle que es ecológico, no contamina el agua y generalmente hay uno en todos los hogares.

Cómo se usa el limón en el lavarropas

Al momento de aplicar este método, lo primero que se debe hacer es cortar el limón en rodajas e introducirlas en una bolsa de tela. Luego, se la coloca dentro del lavarropas junto a la ropa sucia. Es en el ciclo del lavado donde el limón va a liberar su perfume y sus propiedades de limpieza, mejorando el color de la ropa y brindándole un aroma peculiar y natural.

Para aplicar este método, se deben cortar rodajas finas de limón y colocarlas en una bolsa de tela. Esta bolsa se introduce en el lavarropas junto con la ropa sucia. Durante el ciclo de lavado,