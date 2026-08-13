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Corte de agua: este jueves se verá afectado el servicio y una importante zona se queda sin agua

ABSA informó un corte de agua para este viernes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: este jueves se verá afectado el servicio en una importante zona

Corte de agua: este jueves se verá afectado el servicio en una importante zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 13 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Ensenada: este jueves hay trabajos programados en la red de agua.

Ensenada: este jueves hay trabajos programados en la red de agua.

Trabajos programados en la red de agua para este jueves

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, si las condiciones climáticas lo permiten se realizarán trabajos en la red de agua en Avenida Bossinga entre Ferella y de la Paz, en Ensenada.

Por tal motivo, entre las 9:00 y las 11:00 horas, se verá afectado el suministro de agua desde calle Hernández a Horacio Cestino; y desde Néstor Kirchner hasta Yrigoyen. Ante ello, se solicita a las personas usuarias reservar el uso del agua de red para consumo y quehaceres impostergables, evitando tareas no esenciales.

Qué hacer ante una falta de agua

Hay que cuidar el uso del agua mientras dure el corte del servicio.

Hay que cuidar el uso del agua mientras dure el corte del servicio.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

En pocas palabras

  • Corte de agua: ABSA anunció un corte de agua este jueves por trabajos programados en Ensenada.
  • Zona afectada: el servicio se verá interrumpido entre las 9 y las 11 horas en varias calles de Ensenada.
  • Recomendaciones: se pide a los usuarios cuidar el suministro y priorizar el uso para consumo e higiene básica.
Resumen generado por Thinkindot AI

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