Corte de agua: este jueves se verá afectado el servicio y una importante zona se queda sin agua

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Ensenada: este jueves hay trabajos programados en la red de agua.

Trabajos programados en la red de agua para este jueves

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, si las condiciones climáticas lo permiten se realizarán trabajos en la red de agua en Avenida Bossinga entre Ferella y de la Paz, en Ensenada.