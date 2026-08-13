Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 13 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: este jueves se verá afectado el servicio y una importante zona se queda sin agua
ABSA informó un corte de agua para este viernes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Trabajos programados en la red de agua para este jueves
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, si las condiciones climáticas lo permiten se realizarán trabajos en la red de agua en Avenida Bossinga entre Ferella y de la Paz, en Ensenada.
Por tal motivo, entre las 9:00 y las 11:00 horas, se verá afectado el suministro de agua desde calle Hernández a Horacio Cestino; y desde Néstor Kirchner hasta Yrigoyen. Ante ello, se solicita a las personas usuarias reservar el uso del agua de red para consumo y quehaceres impostergables, evitando tareas no esenciales.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anunció un corte de agua este jueves por trabajos programados en Ensenada.
- Zona afectada: el servicio se verá interrumpido entre las 9 y las 11 horas en varias calles de Ensenada.
- Recomendaciones: se pide a los usuarios cuidar el suministro y priorizar el uso para consumo e higiene básica.