Cómo afilar un destornillador Phillips: la técnica para que vuelva a agarrar bien los tornillos

Que la punta de un destornillador se vaya gastando es normal y le sucede, con el paso del tiempo, a cualquier tipo de punta de la herramienta.

Si uno quiere realizar un arreglo en casa o utilizar un destornillador para cualquier trabajo fuera de casa, lo más probable es que lo haga con uno que tenga la punta plana o de tipo Phillips, osea, con la punta en cruz.