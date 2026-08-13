En casa siempre sucede que hay un destornillador Phillips que ya no tiene el mejor agarre y sacar un tornillo puede convertirse en una tarea muy complicada de realizar. Lo bueno es que hay formas de afilar su punta para que quede como nueva, como recién comprada.
Cómo afilar un destornillador Phillips: la técnica para que vuelva a agarrar bien los tornillos
Cuando un destornillador Phillips se ha usado mucho tiempo, es probable que termine con la punta redondeada y cueste sacar tornillos
Que la punta de un destornillador se vaya gastando es normal y le sucede, con el paso del tiempo, a cualquier tipo de punta de la herramienta.
Si uno quiere realizar un arreglo en casa o utilizar un destornillador para cualquier trabajo fuera de casa, lo más probable es que lo haga con uno que tenga la punta plana o de tipo Phillips, osea, con la punta en cruz.
Y si estos están gastados, ajustar o sacar un tornillo puede ser una tarea difícil, ya que no habrá un buen agarre con la cabeza del tornillo.
La buena noticia es que el destornillador se puede afilar con un método casero que es bastante efectivo y permitirá que la herramienta vuelva a funcionar como debe ser.
Afilar un destornillador Phillips, materiales
- Lima de aguja triangular.
- Papel de lija de grano fino (grano 220 o 320).
- Un trapo húmedo o recipiente con agua.
- Alcohol o un cepillo para limpiar virutas.
- Tornillo de banco o morsa
Afilar un destornillador Phillips, materiales
- Lo primero que se hace para afilar un destornillador Phillips, es quitar todos los restos de grasa o suciedad que puede llegar a tener la herramienta con un trapo.
- Apoyar el destornillador en un sitio y que quede fijo. Lo mejor es utilizar una morsa clásica.
- Con mucha precisión y paciencia, pasar la lima triangular (opcional una aguja diamantada) por cada uno de los cuatro canales o caras de la cruz de la punta del destornillador. La idea es seguir el ángulo original que traía de fábrica.
- La lima debe pasarse solamente en las partes que se vean redondeadas.
- Limpiar con alcohol o un trapo húmedo para retirar las virutas de metal que hayan quedado, por más pequeñas que sean.
- Realizar una prueba en un tornillo y ajustar el destornillador un poco más con la punta de la lima, hasta lograr que el calce y la fuerza sean ejercidas a la perfección.
En pocas palabras
- Destornillador gastado: Cuando la punta del destornillador Phillips se redondea, se vuelve difícil sacar los tornillos.
- Solución casera: Existe una técnica efectiva para afilar la punta del destornillador y que vuelva a funcionar correctamente.
- Materiales y método: Se requiere una lima triangular y seguir pasos precisos para restaurar el agarre del destornillador en los tornillos.