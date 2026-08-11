Un DIY para blanquear y dejar impecables los guardapolvos escolares

Es normal que se ensucie el guardapolvo, por la tierra, el juego del recreo y los útiles escolares que a veces dejan marca, como las lapiceras o fibrones. Cuando se trata de manchas puntuales, a veces el lavarropas no alcanza.

DIY: cómo limpiar un guardapolvos escolar y dejarlo impecable

El bicarbonato de sodio (NaHCO) es una sal sólida y cristalina de color blanco, soluble en agua, que se destaca por su capacidad para neutralizar ácidos.

El bicarbonato se combina con muchos ingredientes naturales y productos seguros para realizar distintos DIY y trucos caseros. Generalmente se usa en lavado de ropa, en limpieza de baños o cocinas y en algunos trucos de alimentos.

Para blanquear y limpiar el guardapolvos escolar, se puede realizar un DIY sencillo con un poco de bicarbonato de sodio, agua y jabón blanco de ropa.

Con bicarbonato se pueden remover las manchas difíciles del guardapolvos.

Coloca el guardapolvos sobre una superficie limpia y plana, con la mancha específica que quieren eliminar mirando hacia arriba. Prepara una mezcla de agua y bicarbonato, con consistencia pastosa, y colócala sobre la mancha por al menos media hora. Enjuaga el bicarbonato y lava con normalidad el guardapolvos. Otra opción de DIY, para un guardapolvo que tiene muchas manchas, consiste en ponerlo en remojo en un balde con agua, bicarbonato de sodio y jabón blanco. Refriega bien las manchas y luego lava normalmente en el lavarropas.

¿Por qué el bicarbonato de sodio elimina las manchas?

El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que regula o equilibra el pH del agua, quita la dureza del agua y ayuda a disolver la grasa.

El bicarbonato blanquea las prendas.

Esto permite que el jabón limpie mejor el guardapolvo o cualquier prenda clara con una acción suave que remueve la transpiración, las manchas de comida y los pegotes poco a poco sin dañar las telas.