Un DIY para blanquear y dejar impecables los guardapolvos escolares

Cuando la ropa de la escuela llega a la casa llena de manchas, pegotes, polvo o roces propios del juego, es importante actuar rápido y limpiar antes de que la mugre se impregne. Un DIY de limpieza de ropa puede resolver este problema tan cotidiano; solo se necesitan un par de ingredientes, un guardapolvos sucio y un poco de agua.
Los guardapolvos escolares suelen ser de color blanco, una tonalidad ideal para detectar manchas, pero también para atraparlas fácilmente. Antes, las telas de los guardapolvos eran más rígidas, pesadas y con mayor porcentaje de algodón, por lo que requerían de un lavado más difícil y un blanqueado almidonado.
Hoy los guardapolvos son más livianos, de telas que no se achican y de fácil lavado, pero siguen siendo blancos y sensibles a la mugre. Esto también pasa con las camisas, remeras o medias blancas en otro tipo de uniformes escolares.
Es normal que se ensucie el guardapolvo, por la tierra, el juego del recreo y los útiles escolares que a veces dejan marca, como las lapiceras o fibrones. Cuando se trata de manchas puntuales, a veces el lavarropas no alcanza.
DIY: cómo limpiar un guardapolvos escolar y dejarlo impecable
El bicarbonato de sodio (NaHCO) es una sal sólida y cristalina de color blanco, soluble en agua, que se destaca por su capacidad para neutralizar ácidos.
El bicarbonato se combina con muchos ingredientes naturales y productos seguros para realizar distintos DIY y trucos caseros. Generalmente se usa en lavado de ropa, en limpieza de baños o cocinas y en algunos trucos de alimentos.
Para blanquear y limpiar el guardapolvos escolar, se puede realizar un DIY sencillo con un poco de bicarbonato de sodio, agua y jabón blanco de ropa.
- Coloca el guardapolvos sobre una superficie limpia y plana, con la mancha específica que quieren eliminar mirando hacia arriba. Prepara una mezcla de agua y bicarbonato, con consistencia pastosa, y colócala sobre la mancha por al menos media hora. Enjuaga el bicarbonato y lava con normalidad el guardapolvos.
- Otra opción de DIY, para un guardapolvo que tiene muchas manchas, consiste en ponerlo en remojo en un balde con agua, bicarbonato de sodio y jabón blanco. Refriega bien las manchas y luego lava normalmente en el lavarropas.
¿Por qué el bicarbonato de sodio elimina las manchas?
El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que regula o equilibra el pH del agua, quita la dureza del agua y ayuda a disolver la grasa.
Esto permite que el jabón limpie mejor el guardapolvo o cualquier prenda clara con una acción suave que remueve la transpiración, las manchas de comida y los pegotes poco a poco sin dañar las telas.
En pocas palabras
Un método DIY con bicarbonato de sodio promete dejar los guardapolvos escolares como nuevos, eliminando manchas persistentes de forma económica.
El bicarbonato de sodio, por su capacidad de neutralizar ácidos y equilibrar el pH del agua, es un aliado efectivo para el lavado y blanqueo de prendas blancas, actuando suavemente sobre las telas.
Existen dos métodos sencillos: aplicar una pasta de bicarbonato y agua sobre manchas específicas o remojar el guardapolvos en una solución de bicarbonato, agua y jabón blanco para suciedad general.