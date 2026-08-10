DIY paso a paso: cómo transformar una cama en un sillón con almohadones grandes y una funda

Todo DIY de costura o decoración está pensado para resolver problemas estéticos de la casa o aprovechar telas viejas sin tener que gastar mucho dinero. Se pueden obtener resultados muy bonitos usando una máquina de coser, pocos moldes y unas tijeras de costura.
Cuando encontramos en la casa o nos regala algún pariente una cama de una plaza pequeña, podemos aprovecharla para crear un sillón, sin tener que cortar madera, lijar ni rearmar la estructura. Las camas pequeñas son ideales para armar sillones sencillos que, cuando lo necesites, se pueden convertir nuevamente en cama para recibir invitados.
Lo básico que se necesita para este DIY es una cama, como ya mencionamos, un colchon bastante alto, máquina de coser, telas de tapicería finas que se pueden coser con la máquina familiar, un centímetro o regla y muchas ganas de crear.
Qué telas son mejores para este DIY
Este DIY de costura y decoración consta de tres pasos importantes: la elección de la tela, el armado de los almohadones que sirven como imitación de respaldo de sillón y la confección de la funda base para recubrir el colchón de la cama.
Las mejores telas para este tipo de DIY no son las de tapicería gruesas y compactas. Al tratarse de una cama, lo mejor es usar telas blandas y curtidas que se pueden retirar y lavar con facilidad en el lavarropas. Lo mejor para este DIY es un chenille, un lino de tapicería o una pana.
DIY para transformar una cama en un sillón usando un poco de tela
Para confeccionar la funda de abajo, que va sobre el colchon de la cama, hay que tomar las medidas del colchon considerando la base y los bordes. Se puede usar como molde una sábana ajustable de una plaza.
Lo que sigue es facilísimo: corta la tela, redondea un poco las esquinas, surfila los bordes para que no se deshilache y realiza un dobladillo por el que tiene que pasar un elástico que ajuste la tela al sillón cama. Coloca la funda en el colchon.
Para confeccionar los almohadones hay que seguir más pasos y prestar más atención al DIY:
- Considerando las medidas de largo de la cama, cose la cantidad de almohadones que entren justo. Corta las telas de la misma medida; lo mejor es que sean cuadrados de unos 60 cm por 60 cm.
- Se pueden rellenar directamente las telas de tapicería o se pueden coser los almohadones de lienzo, relleno con vellón y confeccionar aparte fundas lavables y removibles de la tela de tapicería.
- Cose dos almohadones más pequeños, de forma rectangular con la medida de los bordes para colocar al costado.
En pocas palabras
- Transformación DIY: Se explica cómo convertir una cama vieja en un sillón funcional y estético.
- Materiales clave: Se detallan telas como chenille, lino o pana, y la importancia de un colchón alto.
- Proceso de confección: Incluye la creación de una funda para el colchón y almohadones para el respaldo y laterales.