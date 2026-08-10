DIY paso a paso: cómo transformar una cama en un sillón con almohadones grandes y una funda

Transforma una cama en un sillón usando un poco de tela.

Qué telas son mejores para este DIY

Este DIY de costura y decoración consta de tres pasos importantes: la elección de la tela, el armado de los almohadones que sirven como imitación de respaldo de sillón y la confección de la funda base para recubrir el colchón de la cama.

Lo mejor es usar telas blandas y lavables.

Las mejores telas para este tipo de DIY no son las de tapicería gruesas y compactas. Al tratarse de una cama, lo mejor es usar telas blandas y curtidas que se pueden retirar y lavar con facilidad en el lavarropas. Lo mejor para este DIY es un chenille, un lino de tapicería o una pana.

DIY para transformar una cama en un sillón usando un poco de tela

Para confeccionar la funda de abajo, que va sobre el colchon de la cama, hay que tomar las medidas del colchon considerando la base y los bordes. Se puede usar como molde una sábana ajustable de una plaza.

Lo que sigue es facilísimo: corta la tela, redondea un poco las esquinas, surfila los bordes para que no se deshilache y realiza un dobladillo por el que tiene que pasar un elástico que ajuste la tela al sillón cama. Coloca la funda en el colchon.

Un DIY de costura y decoración muy sencillo.

Para confeccionar los almohadones hay que seguir más pasos y prestar más atención al DIY: