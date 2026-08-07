Con unos jeans viejos y un DIY se puede coser una cartera muy canchera

Costura sencilla para reutilizar viejos jeans.

Un DIY para coser una cartera moderna usando jeans viejos

Esta cartera o bolso se hace con la parte alta de los jeans. Vas a necesitar, además del pantalón, hilo, agua de tamaño 18, máquina de coser, tijeras, alfileres y tela para el forro interior del bolso. Las manijas del bolso se hacen con restos de jeans provenientes de las piernas.

Un plus o beneficio de este DIY es que no requiere de moldes de papel, ya que cortando con las tijeras y uniendo, la cartera se va formando sola y la medida es a gusto, aunque también va a depender del tamaño de los jeans.