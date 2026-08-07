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Con unos jeans viejos y un DIY se puede coser una cartera muy canchera

Si tienes unos pantalones viejos en casa o unos jeans que ya no usas, se puede coser un bolso desde cero, moderno, bonito y resistente

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]

Usando jeans viejos o chicos, se puede confeccionar una cartera desde cero. Sigue leyendo para conocer y poner en práctica este DIY de costura.

Costura sencilla para reutilizar viejos jeans.

Costura sencilla para reutilizar viejos jeans.

Un DIY para coser una cartera moderna usando jeans viejos

Esta cartera o bolso se hace con la parte alta de los jeans. Vas a necesitar, además del pantalón, hilo, agua de tamaño 18, máquina de coser, tijeras, alfileres y tela para el forro interior del bolso. Las manijas del bolso se hacen con restos de jeans provenientes de las piernas.

Un plus o beneficio de este DIY es que no requiere de moldes de papel, ya que cortando con las tijeras y uniendo, la cartera se va formando sola y la medida es a gusto, aunque también va a depender del tamaño de los jeans.

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  1. Corta la parte inferior de tus jeans y cierra la base y esquinas con una costura recta del lado del revés, tal como se ve en el DIY. Tiene que quedar solo la parte superior de los pantalones.
  2. Agrega las tiras donde irán las asas en la cintura. Estas cintas son para colocar posteriormente las manijas del bolso.
  3. Haz un forro del mismo tamaño (con bolsillo opcional) y únelo a la pretina por dentro.
  4. Trenza tiras de jeans para crear las asas y coloca los ganchos para unir los ojales que hiciste al principio con la cinta de la cartera.
  5. Recorta los hilos, sella las costuras y, de manera opcional, se puede colocar un cierre.

Otras cosas que puedo coser con unos jeans viejos

Si tienes unos jeans viejos, gastados o que ya no vas a usar, se pueden reutilizar con algunos DIY de costura artesanal.

Los pantalones de jeans o cualquier prenda de esta tela, si es de buena calidad, suele ser durable, se puede lavar muchas veces sin problemas y resiste años sin desgaste. Esto pasa mucho con los jeans retro o vintage.

Una tela multiusos para trucos de costura.&nbsp;

Una tela multiusos para trucos de costura.

Te dejo algunas ideas de trucos o DIY con jeans para coser en casa, con pocos materiales, moldes sencillos y una máquina de coser familiar.

  • Usando las piernas de los jeans se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, se puede coser una cartuchera o portacosméticos aprovechando la forma cilíndrica de los jeans. También se pueden hacer pequeños organizadores de tela para guardar cremas, maquillaje, accesorios de pelo, anillos y cosas pequeñas.
  • Los jeans se pueden aprovechar en ropa nueva. Se puede coser una falda larga con un corte en medio o una falda corta. También es posible confeccionar un delantal de cocina con unos jeans viejos.
  • Los jeans son perfectos para coser bolsos, mochilas, riñoneras o carteras resistentes, como la de este DIY.
  • Esta tela sirve para coser agarraderas para las ollas, manteles, individuales, mantas de invierno, acolchados y hasta cortinas de baño.

En pocas palabras

  • Jeans reciclados: Transforma pantalones viejos en una cartera moderna y resistente con este simple tutorial DIY.
  • Materiales necesarios: Hilo, aguja, máquina de coser, tijeras, alfileres, tela para forro y restos de jeans para las asas.
  • Versatilidad: Explora otras ideas creativas para reutilizar jeans viejos en objetos útiles y moda.
Resumen generado por Thinkindot AI

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