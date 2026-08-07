Con unos jeans viejos y un DIY se puede coser una cartera muy canchera

Un DIY para coser una cartera moderna usando jeans viejos
Esta cartera o bolso se hace con la parte alta de los jeans. Vas a necesitar, además del pantalón, hilo, agua de tamaño 18, máquina de coser, tijeras, alfileres y tela para el forro interior del bolso. Las manijas del bolso se hacen con restos de jeans provenientes de las piernas.
Un plus o beneficio de este DIY es que no requiere de moldes de papel, ya que cortando con las tijeras y uniendo, la cartera se va formando sola y la medida es a gusto, aunque también va a depender del tamaño de los jeans.
- Corta la parte inferior de tus jeans y cierra la base y esquinas con una costura recta del lado del revés, tal como se ve en el DIY. Tiene que quedar solo la parte superior de los pantalones.
- Agrega las tiras donde irán las asas en la cintura. Estas cintas son para colocar posteriormente las manijas del bolso.
- Haz un forro del mismo tamaño (con bolsillo opcional) y únelo a la pretina por dentro.
- Trenza tiras de jeans para crear las asas y coloca los ganchos para unir los ojales que hiciste al principio con la cinta de la cartera.
- Recorta los hilos, sella las costuras y, de manera opcional, se puede colocar un cierre.
Otras cosas que puedo coser con unos jeans viejos
Si tienes unos jeans viejos, gastados o que ya no vas a usar, se pueden reutilizar con algunos DIY de costura artesanal.
Los pantalones de jeans o cualquier prenda de esta tela, si es de buena calidad, suele ser durable, se puede lavar muchas veces sin problemas y resiste años sin desgaste. Esto pasa mucho con los jeans retro o vintage.
Te dejo algunas ideas de trucos o DIY con jeans para coser en casa, con pocos materiales, moldes sencillos y una máquina de coser familiar.
- Usando las piernas de los jeans se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, se puede coser una cartuchera o portacosméticos aprovechando la forma cilíndrica de los jeans. También se pueden hacer pequeños organizadores de tela para guardar cremas, maquillaje, accesorios de pelo, anillos y cosas pequeñas.
- Los jeans se pueden aprovechar en ropa nueva. Se puede coser una falda larga con un corte en medio o una falda corta. También es posible confeccionar un delantal de cocina con unos jeans viejos.
- Los jeans son perfectos para coser bolsos, mochilas, riñoneras o carteras resistentes, como la de este DIY.
- Esta tela sirve para coser agarraderas para las ollas, manteles, individuales, mantas de invierno, acolchados y hasta cortinas de baño.
En pocas palabras
- Jeans reciclados: Transforma pantalones viejos en una cartera moderna y resistente con este simple tutorial DIY.
- Materiales necesarios: Hilo, aguja, máquina de coser, tijeras, alfileres, tela para forro y restos de jeans para las asas.
- Versatilidad: Explora otras ideas creativas para reutilizar jeans viejos en objetos útiles y moda.