San Juan: las nuevas fotos del daño ambiental en Pampa del Leoncito por las huellas de la camioneta del médico

Investigan al conductor en la Pampa del Leoncito

El conductor del rodado fue identificado como Agustín Añó, un médico nefrólogo de 46 años. Aunque nació en San Juan, realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en Mendoza.

Las imágenes compartidas por la página PaseAndo muestran cómo quedó Pampa del Leoncito.

En su declaración ante la Justicia sanjuanina, el profesional sostuvo que su ingreso se debió a un imprevisto provocado por la falta de luz natural y la presencia de agua. No obstante, el juez de paz de Calingasta, Andrés Troche, atenuó esa versión al recordar que se trata de un sector señalizado y que el médico conocía el terreno de la Pampa del Leoncito.

La titularidad del vehículo pertenece a una mujer con domicilio en Godoy Cruz, quien no se encontraba en el lugar al momento del hecho. Las actuaciones judiciales y administrativas continúan abiertas en la Justicia provincial para determinar el monto final de las sanciones económicas y establecer las responsabilidades legales correspondientes.

Complicaciones para rescatar el vehículo en la Pampa del Leoncito

Uno de los principales problemas que enfrentan los equipos de rescate es la extracción de la camioneta, la cual permanece varada a 1,5 kilómetros de la orilla firme. El juez de la causa ordenó congelar las maniobras habituales de remolque para evitar que otros vehículos de auxilio generen nuevos surcos en la Pampa del Leoncito.

El antes y después en Pampa del Leoncito. Aún no saben cuanto tiempo durarán las huellas en la reserva natural.

Entre las alternativas analizadas por las autoridades figura la posibilidad de emplear asistencia aérea mediante un helicóptero. Sin embargo, esta opción implica una operativa de alta complejidad técnica y requiere elevados costos económicos para su desarrollo en la región.

El impacto ambiental en la Pampa del Leoncito

El episodio en la Pampa del Leoncito generó un fuerte repudio en el ámbito provincial e internacional, reabriendo el debate sobre la efectividad de los controles en las áreas protegidas de la región cuyana. Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad para respetar de manera estricta las normativas de preservación patrimonial y ambiental vigentes.