A más de una semana del incidente registrado en Calingasta, San Juan, fotografías difundidas en redes sociales revelaron que las marcas dejadas por la camioneta de un médico en la Reserva Natural Pampa del Leoncito persisten. Las huellas alcanzan una profundidad de hasta 25 centímetros y confirman que no se registró ningún tipo de recuperación en el terreno arcilloso de la zona.
San Juan: las nuevas fotos del daño ambiental en Pampa del Leoncito por las huellas de la camioneta del médico
Confirman la gravedad del año ambiental por la la camioneta en el ecosistema de San Juan continúan intactas y complican la situación legal del médico
Las imágenes capturadas por la página PaseAndo permiten distinguir con claridad las marcas de los neumáticos, las pisadas de las personas presentes y el trayecto recorrido. La camioneta Toyota Hilux blanca ingresó a un sector de tránsito restringido, donde realizó distintas maniobras para intentar salir tras quedar empantanada en la superficie.
Según el informe preliminar presentado por las autoridades municipales y especialistas locales, el impacto generado sobre el barrial es sumamente severo. Las estimaciones técnicas señalan que el proceso de regeneración natural del suelo en esa área de la Pampa del Leoncito podría demorar hasta un siglo.
Investigan al conductor en la Pampa del Leoncito
El conductor del rodado fue identificado como Agustín Añó, un médico nefrólogo de 46 años. Aunque nació en San Juan, realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en Mendoza.
En su declaración ante la Justicia sanjuanina, el profesional sostuvo que su ingreso se debió a un imprevisto provocado por la falta de luz natural y la presencia de agua. No obstante, el juez de paz de Calingasta, Andrés Troche, atenuó esa versión al recordar que se trata de un sector señalizado y que el médico conocía el terreno de la Pampa del Leoncito.
La titularidad del vehículo pertenece a una mujer con domicilio en Godoy Cruz, quien no se encontraba en el lugar al momento del hecho. Las actuaciones judiciales y administrativas continúan abiertas en la Justicia provincial para determinar el monto final de las sanciones económicas y establecer las responsabilidades legales correspondientes.
Complicaciones para rescatar el vehículo en la Pampa del Leoncito
Uno de los principales problemas que enfrentan los equipos de rescate es la extracción de la camioneta, la cual permanece varada a 1,5 kilómetros de la orilla firme. El juez de la causa ordenó congelar las maniobras habituales de remolque para evitar que otros vehículos de auxilio generen nuevos surcos en la Pampa del Leoncito.
Entre las alternativas analizadas por las autoridades figura la posibilidad de emplear asistencia aérea mediante un helicóptero. Sin embargo, esta opción implica una operativa de alta complejidad técnica y requiere elevados costos económicos para su desarrollo en la región.
El impacto ambiental en la Pampa del Leoncito
El episodio en la Pampa del Leoncito generó un fuerte repudio en el ámbito provincial e internacional, reabriendo el debate sobre la efectividad de los controles en las áreas protegidas de la región cuyana. Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad para respetar de manera estricta las normativas de preservación patrimonial y ambiental vigentes.
En pocas palabras
- Daño ambiental en Pampa del Leoncito: las huellas de la camioneta de un médico en San Juan persisten y tienen hasta 25 cm de profundidad, con estimaciones de regeneración del suelo de hasta un siglo.
- Investigación al conductor: el médico Agustín Añó declaró que fue un imprevisto, pero las autoridades señalan que ingresó a un sector restringido y señalizado.
- Complicaciones para el rescate: intentan extraer la camioneta varada, considerando incluso asistencia aérea por helicóptero, mientras se evalúan sanciones legales y económicas.