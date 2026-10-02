Quiénes eran Fanny Figueroa y Daniel Maldonado: la tragedia de una pareja que está llena de preguntas

Foto: gentileza Tiempo de San Juan.

En este sentido, el fiscal subrayó que en la casa no se encontraron rastros de robo en la casa de la pareja, ni las entradas fueron forzadas, lo que incrementa aún más la sospecha de los investigadores, destaca el medio Tiempo San Juan.

Hasta el momento, el investigado indicó que la escena no aportó indicios de la participación de una tercera persona. La casa estaba cerrada y las llaves permanecían colocadas.

A pesar de esto, los investigadores señalaron que Figueroa presentaba lesiones provocadas por otra persona, mientras que el cuerpo de Maldonado tenía signos compatibles con una presunta autolesión. El fiscal evitó precisar las características de las heridas, aunque confirmó que la mujer tenía cortes ocasionados con un arma blanca.

Un dato aportado sobre la tragedia, es que en la actualidad Maldonado se encontraba sin trabajo, lo que conllevó a atravesar varias deudas en el último tiempo.

Foto: gentileza Tiempo de San Juan.

A su vez, se estima que las muertes ocurrieron hace tres o cinco días, aunque el fiscal aclaró que la información exacta se sabrá con la realización de las pericias y las autopsias.