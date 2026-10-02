Una pareja, oriunda de Buenos Aires, fue encontrada muerta en la provincia de San Juan y se investiga un femicidio seguido de suicidio, aunque resta que se conozcan los resultados preliminares de las autopsias. La tragedia generó mucho revuelo en el lugar y generó mucha conmoción en familiares y amigos.
Quiénes eran Fanny Figueroa y Daniel Maldonado: la tragedia de una pareja que está llena de preguntas
Dos personas de 50 años fueron encontradas muertas y los investigadores trabajan en la recolección de pistas para esclarecer cómo fue la tragedia
La tragedia se descubrió el jueves en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, cuando la Policía halló sin vida a Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, ambos de 50 años, quienes habían asentado base en San Juan hace cuatro o cinco años, ya que eran de la provincia de Buenos Aires.
Tragedia en San Juan: la hipótesis que maneja la investigación
Iván Grassi, fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, está a cargo de la pesquisa y ante los medios de comunicación locales indicó que la principal hipótesis que se baraja es un femicidio seguido de suicidio, aunque se analizan todas las conjeturas posibles.
En este sentido, el fiscal subrayó que en la casa no se encontraron rastros de robo en la casa de la pareja, ni las entradas fueron forzadas, lo que incrementa aún más la sospecha de los investigadores, destaca el medio Tiempo San Juan.
Hasta el momento, el investigado indicó que la escena no aportó indicios de la participación de una tercera persona. La casa estaba cerrada y las llaves permanecían colocadas.
A pesar de esto, los investigadores señalaron que Figueroa presentaba lesiones provocadas por otra persona, mientras que el cuerpo de Maldonado tenía signos compatibles con una presunta autolesión. El fiscal evitó precisar las características de las heridas, aunque confirmó que la mujer tenía cortes ocasionados con un arma blanca.
Un dato aportado sobre la tragedia, es que en la actualidad Maldonado se encontraba sin trabajo, lo que conllevó a atravesar varias deudas en el último tiempo.
A su vez, se estima que las muertes ocurrieron hace tres o cinco días, aunque el fiscal aclaró que la información exacta se sabrá con la realización de las pericias y las autopsias.
En pocas palabras
- Hallazgo trágico: Hallaron muerta a una pareja oriunda de Buenos Aires en San Juan.
- Hipótesis principal: Investigan un femicidio seguido de suicidio, sin rastros de robo.
- Detalles de la escena: La mujer presentaba lesiones con arma blanca y el hombre signos de autolesión.