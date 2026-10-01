Andesmar pelea un contrato de U$S60 millones para la minería en San Juan con dos firmas locales

Mauricio Badaloni, dueño de Andesmar y directivo de la UIA, apuesta a ganar la licitación. "Sería un contrato muy importante", admitió.

"Si bien cumplimos normativa de calidad, la exigencia es realmente muy alta, de estándares internacionales. A buena parte del personal le llevó meses completar documentación exigida para poder llegar con todo en orden, porque para nosotros es muy importante", explicó Mauricio Badaloni, uno de los popes de Andesmar, en diálogo con UNO.

Qué es Vicuña, la nueva estrella de la minería de San Juan

Después de Veladero, que durante casi 20 años fue el motor de la minería en la vecina provincia, Vicuña es la gran esperanza para reflotar la actividad. Ocupa una superficie de más de 10 km2, y promete reservas por 400.000 toneladas de cobre, unas 700.000 onzas de oro y otras 22 millones de onzas de plata.

Ubicado al noroeste, en el departamento de Iglesia y a sólo 10 kilómetros del límite con Chile, es propiedad de las mineras australianas BHP y Lundin Mining. Y el servicio de transporte no será fácil, ya que se ubica entre los 3.800 y 5.400 metros sobre el nivel del mar y explica en buena medida el presupuesto de la licitación.

Justamente BHP, líder mundial en producción de cobre, se adjudicó esta semana el proyecto El Seguro, en Mendoza. Y de esa manera pisa fuerte en la incipiente minería regional.

Por su parte, desde Andesmar se preparan para una inversión que les permita estar a la altura de la millonaria compulsa: deberán comprar varias decenas de micros 0Km para prestar el servicio y expandir su flota actual. Que sean unidades nuevas es una de las exigencias del pliego licitatorio diseñado por Fluor.

La UTE de Andesmar y con quién pelea en la licitación

Aunque en San Juan quienes conocen los pormenores del proceso asumen que Andesmar es número puesto, hay un contrapeso local que hace fuerza para que el contrato quede en manos de empresas locales.

Los dueños de la empresa de autotransportes líder de Mendoza lo saben. Por eso armaron una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con 10 socios sanjuaninos, sobre todo del rubro y de otros: Sotur S.A., Transportes Vega y Thorkell Transportes, junto a Cominsa (minería) y otras 6 pymes de la región.

Su contrincante directo es otra UTE, pero 100% sanjuanina. La integran PAP, Dream y Autotransporte San Juan, asociada al grupo Flecha Bus, competidor de Andesmar dentro del negocio del transporte de larga distancia nacional.

La sociedad de empresas de la provincia vecina acreditó una flota de unos 1.500 micros y certificaciones internacionales, condiciones con las que aspira dar pelea hasta el final.