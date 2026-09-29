Jimena Latorre se ilusiona con que fondos franceses financien infraestructura y minería

La ministra de Energía, Jimena Latorre, se reunió este martes con funcionarios de la Agencia Francesa para el Desarrollo, con la intención de que puedan financiar proyectos de infraestructura para minería y energía renovable.

De eso hablaron con los anfitriones franceses, Anna Lipchitz, que es la directora de América Latina de aquella Agencia, como con el responsable del Equipo de Proyectos de Energía, Gabriel Clautiaux.

Saben los mendocinos, que una comitiva de la Agencia Francesa para el Desarrollo vendrá a Mendoza a mediados de octubre para empaparse y evaluar las inversiones que harán en el Metrotranvía, y proyectaron que pudieran seducirlos con otras inversiones.

Ese crédito de 100 millones de euros para el Metrotranvía es casi un hecho, es más ya tiene el permiso de Nación, que lo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027.

Cornejo, entre las inversiones y las definiciones políticas

Por su lado el gobernador Alfredo Cornejo tiene desde este miércoles una nutrida agenda junto con 12 de sus pares de otras provincias y el presidente Javier Milei. Según trascendió en los próximos 3 días de la Argentina Week todos tendrán rondas de reuniones y negocios con empresas petroleras, agroalimentarias, mineras y bancos de primera línea de Europa.

El foco de esta edición está puesto en inversiones en materia de energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica.

Pero además de esas potenciales inversiones, el viaje del presidente Javier Milei con esos 13 gobernadores aliados no sólo le servirá a él para mostrar el respaldo político que tiene de esos mandatarios provinciales, sino que también puede ser el momento propicio para definir alguna estrategia electoral con la mira en su reelección.

Tal y como ocurrió en la anterior edición del Argentina Week de Nueva York, se espera que en esta gira por Paris también Alfredo Cornejo y Javier Milei puedan avanzar con algunas definiciones electorales para el 2027.

En el caso de Mendoza, hay quienes especulan con que esa gira por Paris le sirva a Cornejo para delinear cómo jugará en los comicios del 2027 esa sociedad que conforman Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Sobretodo para empezar a definir si se replicará el reparto de candidaturas como se hizo en el 2025: es decir que los libertarios elegirán los aspirantes a cargos nacionales -en Mendoza se elijen 5 bancas de Diputados Nacionales y las 3 de Senadores Nacionales- y que los dirigentes de Cambia Mendoza, con Cornejo a la cabeza definan quién será el candidato a la gobernación.

Si ese reparto fuese así, el gobernador se aseguraría la chance de ungir a uno de sus alfiles, Natalio Mema o Tadeo García Zalazar y podría dejar a Luis Petri sin la chances de jugar dentro de esa sociedad electoral.