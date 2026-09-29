La ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, que viajó a Paris como parte de la comitiva nacional que participará de la Argentina Week, aprovechó la primera jornada para aceitar relaciones con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Se trata de la institución financiera que muy probablemente le dará al Gobierno un crédito de 100 millones de euros para financiar el Metrotranvía.
Jimena Latorre se ilusiona con que fondos franceses financien infraestructura y minería
La ministra de Energía se reunió con la Agencia Francesa para el Desarrollo que evalúa un millonario crédito para el Metrotranvía. Vienen a mediados de octubre
De la reunión -que no estaba en la agenda oficial- participaron también dos funcionarios mendocinos: el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el titular de la empresa estatal Impulsa, Sebastián Piña.
Es que ese equipo de mendocinos se ilusiona con que la Agencia Francesa pueda además financiar infraestructura, tanto para proyectos mineros, como para la generación de energía renovable. Por eso habrían aportado un compacto de información sobre las diversas iniciativas que están en marcha en la provincia.
De eso hablaron con los anfitriones franceses, Anna Lipchitz, que es la directora de América Latina de aquella Agencia, como con el responsable del Equipo de Proyectos de Energía, Gabriel Clautiaux.
Saben los mendocinos, que una comitiva de la Agencia Francesa para el Desarrollo vendrá a Mendoza a mediados de octubre para empaparse y evaluar las inversiones que harán en el Metrotranvía, y proyectaron que pudieran seducirlos con otras inversiones.
Ese crédito de 100 millones de euros para el Metrotranvía es casi un hecho, es más ya tiene el permiso de Nación, que lo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027.
Cornejo, entre las inversiones y las definiciones políticas
Por su lado el gobernador Alfredo Cornejo tiene desde este miércoles una nutrida agenda junto con 12 de sus pares de otras provincias y el presidente Javier Milei. Según trascendió en los próximos 3 días de la Argentina Week todos tendrán rondas de reuniones y negocios con empresas petroleras, agroalimentarias, mineras y bancos de primera línea de Europa.
El foco de esta edición está puesto en inversiones en materia de energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica.
Pero además de esas potenciales inversiones, el viaje del presidente Javier Milei con esos 13 gobernadores aliados no sólo le servirá a él para mostrar el respaldo político que tiene de esos mandatarios provinciales, sino que también puede ser el momento propicio para definir alguna estrategia electoral con la mira en su reelección.
En el caso de Mendoza, hay quienes especulan con que esa gira por Paris le sirva a Cornejo para delinear cómo jugará en los comicios del 2027 esa sociedad que conforman Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.
Sobretodo para empezar a definir si se replicará el reparto de candidaturas como se hizo en el 2025: es decir que los libertarios elegirán los aspirantes a cargos nacionales -en Mendoza se elijen 5 bancas de Diputados Nacionales y las 3 de Senadores Nacionales- y que los dirigentes de Cambia Mendoza, con Cornejo a la cabeza definan quién será el candidato a la gobernación.
Si ese reparto fuese así, el gobernador se aseguraría la chance de ungir a uno de sus alfiles, Natalio Mema o Tadeo García Zalazar y podría dejar a Luis Petri sin la chances de jugar dentro de esa sociedad electoral.
En pocas palabras
- Inversión francesa: la Agencia Francesa para el Desarrollo evalúa otorgar 100 millones de euros para el Metrotranvía de Mendoza.
- Ampliación de financiamiento: Mendoza busca fondos de la Agencia para infraestructura minera y energía renovable.
- Agenda presidencial: el gobernador Alfredo Cornejo participa de rondas de negocios en París junto a Javier Milei.