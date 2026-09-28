En busca de inversiones, el gobernador Alfredo Cornejo viajará con el presidente Javier Milei a París este lunes 28. Será parte de una misión comercial con otros 10 gobernadores y empresarios.
Alfredo Cornejo viaja a París junto a Javier Milei en busca de inversiones
Cornejo estará 3 días junto al presidente y otros 10 gobernadores. Minería y energía, en la agenda de reuniones durante su estadía en París
La misión, que integrará parte del gabinete de Milei, entre otros el ministro de Economía Caputo y el canciller Quirno, va a desembarcar en la Argentina Week, se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París.
Se trata de la segunda edición del año de esta iniciativa organizada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. La primera se realizó en Nueva York durante el mes de marzo.
La jornada inaugural tendrá lugar en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este recinto, Milei será el orador principal y el encargado de dar inicio formal a las actividades.
La agenda de Milei y Cornejo en París
La agenda de trabajo de los 3 días de la que Cornejo participará en París con Milei prioriza áreas de interés para Mendoza, como energía, minería y agroindustria, pero también tecnología, salud y comercio internacional.
Durante los tres días de sesiones se desarrollarán paneles enfocados en proyectos de gas, la expansión del yacimiento Vaca Muerta y la producción de urea. Asimismo, habrá mesas específicas sobre minerales críticos como litio y cobre.
De la misión también forman parte otros gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
El tramo inicial del programa estará centrado en mostrar lo que para el gobierno es la transformación macroeconómica que atraviesa el país. Allí expondrán y se reunirán con fondos de inversión Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Los empresarios, con Milei y Macron
Uno de los momentos centrales será el bloque dedicado al proyecto Argentina LNG, que contará con la participación del presidente de YPF, Horacio Marín.
El viaje de Alfredo Cornejo junto a otros 11 mandatarios provinciales subraya la relevancia de la agenda federal en la búsqueda de inversiones. De la misión también forman parte un grupo de empresarios argentinos.
A la comitiva institucional se sumarán Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Martín Migoya (Globant), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Martín Varsavsky (Inception Fertility) y directivos de Aeropuertos Argentina.
En el plano político y diplomático, la expectativa está puesta en el 1 de octubre, cuando Milei se reúna con su par francés, Emmanuel Macron. De concretarse, se trataría del quinto cara a cara entre ambos líderes.
En pocas palabras
- Viaje a París: el gobernador Alfredo Cornejo acompaña al presidente Javier Milei en una misión comercial en busca de inversiones.
- Agenda: la comitiva participará de la Argentina Week, centrada en energía, minería, tecnología y comercio internacional.
- Participantes: a la misión se suman 10 gobernadores, empresarios y funcionarios clave del gabinete nacional.