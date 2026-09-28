Alfredo Cornejo viaja a París junto a Javier Milei en busca de inversiones

La jornada inaugural tendrá lugar en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este recinto, Milei será el orador principal y el encargado de dar inicio formal a las actividades.

La agenda de Milei y Cornejo en París

La agenda de trabajo de los 3 días de la que Cornejo participará en París con Milei prioriza áreas de interés para Mendoza, como energía, minería y agroindustria, pero también tecnología, salud y comercio internacional.

Durante los tres días de sesiones se desarrollarán paneles enfocados en proyectos de gas, la expansión del yacimiento Vaca Muerta y la producción de urea. Asimismo, habrá mesas específicas sobre minerales críticos como litio y cobre.

De la misión también forman parte otros gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

El tramo inicial del programa estará centrado en mostrar lo que para el gobierno es la transformación macroeconómica que atraviesa el país. Allí expondrán y se reunirán con fondos de inversión Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Los empresarios, con Milei y Macron

Uno de los momentos centrales será el bloque dedicado al proyecto Argentina LNG, que contará con la participación del presidente de YPF, Horacio Marín.

El viaje de Alfredo Cornejo junto a otros 11 mandatarios provinciales subraya la relevancia de la agenda federal en la búsqueda de inversiones. De la misión también forman parte un grupo de empresarios argentinos.

A la comitiva institucional se sumarán Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Martín Migoya (Globant), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Martín Varsavsky (Inception Fertility) y directivos de Aeropuertos Argentina.

En el plano político y diplomático, la expectativa está puesta en el 1 de octubre, cuando Milei se reúna con su par francés, Emmanuel Macron. De concretarse, se trataría del quinto cara a cara entre ambos líderes.