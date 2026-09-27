El nuevo plan de Cornejo y Milei, Mema a fondo contra Petri y "protejan a Janina"

En ese momento se habló de una jugada premeditada que había hecho pasar de largo a algunos en el oficialismo. En el Gobierno todavía hoy desmienten que haya sido una gran jugada en ese sentido, pero ahora convalidan que uno de sus puntos básicos es no pasar por algo igual. De cualquier manera, el bloque petrista de legisladores es bastante colaborador. El Presupuesto entra el miércoles a primera hora. Ahí veremos el grado de adhesión, porque anticipan un debate importante.

¿Qué más de los nuevos acuerdos que quieren y que ya charlan libertarios y radicales? Sintetizan así: ¿Ellos van a poner candidato o desisten de manera definitiva? ¿Qué reglamento electoral va a quedar a nivel país, con o sin PASO? Y quizás lo más importante para Mendoza: ¿van a querer una fórmula en conjunto?

Esto último viene tomando fuerza y son varios radicales los que lo repiten. La ecuación que da vueltas y que sería casi el camino cantado de 2027 es que vaya un candidato de Cornejo como gobernador (obvio) y un vice hombre o mujer que sí o sí venga desde La Libertad Avanza. Ese nombre hoy se negociaría con Facundo Correa Llano. Es decir, con Karina. La otra propuesta es competir: separarse. Hoy, casi imposible, aunque no la quieren dar por descartada.

Cornejo y Milei volverán a encontrarse en París, mientras sus equipos buscan cerrar los puntos pendientes del acuerdo electoral para 2027.

La mesa de Capital

Nuestra política mira los números de Milei con lupa. No los de la economía (también), sino los del rosario de encuestas que hay. Sólo confían en un puñado específico, pero en algunos casos se han sorprendido. Afirman fuentes oficialistas que la última medición de Stahringer le da una caída en Mendoza al presidente, aunque seguimos siendo una de las provincias más libertarias junto con Córdoba.

Días atrás, al Gobierno le llegó un sondeo nacional confeccionado en agosto. En él, el economista de la Escuela Austríaca directamente perdía la Presidencia a manos de Axel Kicillof. Pero con un detalle no menor: esta vez, esa derrota se daba impactantemente en primera vuelta. Algunos en calle Peltier estaban sorprendidos.

Aunque también hay una salvedad: observan que Kicillof, principal competidor del oficialismo nacional, no sube ni una brizna de intención de voto entre los mendocinos. Puede moverse Milei para abajo, pero su contrincante no crece y eso es un alivio en el oficialismo para la carrera a la gobernación.

Por ahora, el único candidato de Cambia Mendoza que expresa el descontento con el presidente es Ulpiano Suarez. Habrá que ver qué puede reportarle eso a favor, sobre todo en los próximos meses en que el foco estará puesto en la economía. Ulpiano, como se sabe, no corre con la ventaja que tienen sus competidores Mema y Tadeo, a los que los pueden llevar en recorridos oficiales, como esta semana a inaugurar una calle en Godoy Cruz. Pero por el momento es el que más contrapeso le estaría haciendo, con nombre propio, al petrismo. Eso le sube las acciones. ¿Está decidido a ir a las PASO el capitalino, aun contra un candidato del propio cornejismo? Pareciera que sí.

Ulpiano Suárez es, por ahora, el dirigente del oficialismo que marca mayores diferencias públicas con Milei y mantiene abierta la posibilidad de competir en las PASO contra otros radicales.

Justamente en Ciudad fue una semana movida, luego de que Diario UNO contara, en un artículo de Ricardo Montacuto, que Rodolfo Suarez tiene decidido volver a presentarse para la intendencia. Fue un freno para las aspiraciones de dos o tres, aunque en el círculo cercanísimo lo sabían, porque fueron al avant-première de esa decisión política: en un encuentro de algo así como una “mesa capitalina”, Rodolfo Suarez los sentó y se los dijo: “Tengo intenciones de volver el año que viene”. Cuentan que estaban Natacha Eisenchlas, la “China” Rodríguez, Alejandro Diumenjo y Marcelo Rubio. Fue hace un mes.

Mema, oficialmente candidato

Los otros aspirantes se mueven. Esta semana, Natalio Mema subió un poco más el perfil y dio dos notas nacionales. Una fue en el streaming de Infobae y la otra, que trascendió menos, en La Derecha Diario. También hubo un movimiento curioso: subió un video a una de las cuentas que respaldan su candidatura y le pegó bastante fuerte a Luis Petri. A los dos días, el video fue borrado por completo. ¿Era demasiado picante y se arrepintió?

La hipótesis fue por ese lado, pero este sábado volvieron a subirlo y directamente en las redes del ministro, no en una de las cuentas "satelitales". De adentro surge que había un error en una de las cifras con las que le contestaba a Petri y que por eso fue borrado. El error no era de Mema, sino de la transcripción: hablaba sobre las empresas que exportan en Mendoza: 750.

Lo interesante es el grosor de los dardos a Petri. Le dice que “no hace falta atacar a Mendoza por un par de likes", le recrimina que “tal vez no sabe porque hace rato no vive acá” (palabras más, palabras menos) y que está lejos de los datos porque ha estado “lejos de la gestión”.

Además de haber subido un par de decibeles la exposición, decide confrontar directamente con él como rival. Y hay más novedades: en el seno del Gobierno ya suena el dato de que está cerca de formalizar su lanzamiento. Acto y todo. Igual faltan algunos meses.

A propósito, el petrismo le había contestado temprano, también con la fuerza de las redes y con otra edición del material de Mema: o sea, con un "contravideo". Después de salir el ministro diciendo que "no hay que pegarle a la provincia por un par de likes", pusieron al propio titular de Gobierno, en un archivo, remarcando que "somos una provincia pobre en un país mucho más pobre". Señalaron una contradicción ahí. Petri lo vio y dicen que le gustó.

"Es que no se tiene que enojar con la realidad, el Gobierno. Si Mendoza cae en las pruebas PISA, hay que exponerlo, no callarlo. Si las exportaciones caen 4%, hay que decirlo. Pero cuando Luis lo marca, van y lo putean a él, en vez de hacerse cargo de la realidad que señala", dijo una fuente cercana al diputado nacional. Esta campaña va a ser así.

Mema busca cerrar el año como el candidato único de Cornejo. Tiene una pulseada puntual contra Tadeo García Zalazar.

“Protejan a Janina”

A las 8 de la mañana del martes 22, la jueza Dolores Ramón citó a las partes de la causa que en algún momento encendió a todo Mendoza. Daniel Orozco y Janina Ortiz no subieron hasta la sala 23, en el segundo piso del edificio del Poder Judicial, en el Polo. Fue ahí que se les confirmó a los abogados, en una larga alocución de la jueza que tuvo su punto final pasadas las diez de la mañana, que la causa quedaba formalmente elevada a juicio. Se lo esperaban.

A las cuatro de la tarde, al sistema digital de la Justicia mendocina quedó formalmente subida la solicitud del juicio abreviado por parte del letrado Raúl Burela. Y recién al otro día, muy temprano, el tema estalló en las redacciones de Mendoza.

Había muchas versiones de que Burela y sus representados venían hablando de pedir el juicio abreviado. Que lo venían sopesando, se cree, durante largos meses. Y entre entendidos de la investigación, hay una hipótesis de que lo que se busca, sobre todo, es cuidarla a Janina Ortiz, más que lo que esta decisión pueda servirle a Orozco.

Esto es porque el doctor no está tan complicado con la Justicia como su mujer. Para él, es la primera vez que tiene “deudas” constatadas con la sociedad y además su delito es excarcelable. Por ahora, también es el único que se le puede endilgar. De los dos, es el que menos riesgo de cárcel corre si va a un proceso judicial extenso.

Janina está en otra vereda: su caso por coacciones también fue elevado a juicio, aunque sean formalmente dos causas distintas. Ella está más cerca del fleje o directamente sobre él, por eso se especula que la jugada de ir en conjunto a solicitar prisión en suspenso fue más para la protección de la diputada.

Orozco y Janina Ortiz quedaron alcanzados por la propuesta de juicio abreviado que presentaron a la Justicia.

Cerca del Ejecutivo, algunos ya dejaron trascender que estarían conformes con el desenlace. Es toda una definición y muy fuerte. No tienen intenciones de que vayan efectivamente a la cárcel y los contentaría bastante la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que en este proceso es una accesoria ineludible de la negociación. Es decir: la inhabilitación, y seguramente perpetua, ocurriría sí o sí.

En el lado de adentro de la Justicia están satisfechos. Lo expresan distintas fuentes de peso. Sienten que, de alguna manera, los pone en otro lugar ante la opinión pública: hay que recordar que la pareja trató de ensuciarlos y de ensuciar la credibilidad de todo el sistema diciendo que la causa era una persecución política y nada más. Luego de tres años y medio, Orozco y Ortiz debieron admitir el delito. Eso es lo que deja buen sabor en dos o tres oficinas judiciales, cuentan.

Qué necesitan para cerrar la causa

Ese camino para aceptar o desechar la propuesta no demorará. Esperan novedades esta misma semana. El fiscal Juan Ticheli debe pedir autorización también al fiscal en jefe, es decir, Alejandro Iturbide -que esta semana fue protagonista en el proceso de cesura a Kosaka Kumiko- y también a los fiscales adjuntos: en este caso, Gustavo Pirrello y Paula Quiroga.

Ese es el formato del procedimiento en Mendoza cuando el o los implicados son funcionarios públicos (Orozco lo era al momento en que inició la investigación y los otros seis acusados también). A partir de ahí, la jueza no tiene posibilidad de rechazarlo: la letra fina dice que Dolores Ramón no define por sí o por no, sino que se limita a homologar la solicitud expresada. Si decide no hacerlo, si "no está de acuerdo con lo que buscan el exintendente y compañía, en lugar de rechazar debe apartarse y darle el lugar al subrogante, explican desde los pasillos del polo.

Fueron cuatro años de estar detrás de los movimientos que hicieron. Con ese trabajo es que se logró la contundente prueba que ahora los llevó a admitir su culpa. Hubo un racimo muy tupido de comunicaciones telefónicas cruzadas y también de fuertes declaraciones que, se cree, son los golpes de gracia de la investigación.

Sólo por poner un ejemplo, está aquella declaración del "Moco" Pérez, contando cómo lo llevaban en una camioneta Amarok a sacar dinero en efectivo de un banco en Godoy Cruz en medio de toda la construcción de este esquema. Con parte de esa plata, el "Moco" (un changarín al que reclutaron en las frondas del departamento y lo pusieron al frente de la cooperativa), decidió comprarse una moto Zanella. Son detalles, en el medio de una buena marea de información. Por eso la jueza se tomó dos horas para comunicar su elevación a juicio. Veremos si ese juicio se hace y quiénes son los que llegan.