El ex gobernador Rodolfo Suarez será candidato en Capital y sacude las internas oficialistas

Rodolfo Suarez junto a su sobrino y actual intendente, Yayo Suarez, y al también exgobernador y actual intendente, Celso Jaque. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

De acuerdo a uno de los sondeos que lo impulsó a tomar la decisión, el exgobernador mediría cerca del 54% de intención de voto, con casi cuarenta puntos de ventaja sobre el hipotético candidato de Luis Petri -si repite-, el abogado Carlos Moyano. Para el peronismo, en tanto, la capital mendocina es un sueño imposible.

Antes de ser gobernador, Suarez fue intendente de la Ciudad de Mendoza desde 2014, cuando reemplazó a Víctor Fayad, quien falleció el 7 de agosto de 2014 afectado de cáncer de mediastino.

Como presidente del Concejo -era concejal desde 2010-, "Rody", como le dicen en sus círculos sociales, ya había ocupado el sillón de alcalde de manera transitoria varias veces, durante el tratamiento del “Viti”. Aquellos años finales fueron la época menos virtuosa de Fayad. Como consecuencia no le tocó al actual senador una gestión sencilla en la capital hasta bien entrado aquel mandato, después de que fuera electo intendente ya con todos los atributos del cargo para el que fue votado en 2015.

En 2019, Cornejo optó por Rodolfo Suarez para mantener la gobernación en lugar de un delfín propio -en ese entonces Martín Kerchner, hoy senador provincial-, y acertó. Más tarde Suarez le ganó en las PASO a Omar De Marchi y fue gobernador tras derrotar al peronismo.

Suarez en la pandemia

Luego de un inicio complicado por la marcha atrás con las modificaciones de la ley 7722 a fines de 2019, a Suarez le tocó conducir la provincia en pandemia.

En esos años en los que mantuvo Mendoza funcionando todo lo que pudo, en abierta contradicción con el kirchnerismo que enclaustró al país, el actual senador nacional fue construyendo una imagen positiva que hoy le permite afrontar una candidatura que le sería relativamente sencilla, aunque la ciudad que intentará conquistar es diferente de la que dejó.

Mendoza y su joya capitalina no escapan a un contexto general de caída de la actividad comercial e industrial, desempleo creciente, y zonas que se han conurbanizado, como parte del oeste capitalino, cuadras enteras de la Cuarta Sección, o la “zona roja” en la que se comete la mayor cantidad de robos, un cuadrante delimitado por las calles San Martín, Necochea, Mitre y Godoy Cruz. En el “mapa del delito” del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, se siguen las denuncias en tiempo real. Y esa es la zona de hurtos más prolífica de la ciudad.

El impacto en Cambia Mendoza

Alfredo Cornejo está bien enterado de las intenciones de Suarez. Es posible que de momento no diga mucho, porque la postulación del exgobernador como intendente de Capital implica un efecto colateral que podría ser molesto para el cornejismo, que tiene candidatos al sillón de San Martín caminando la calle y saturando las redes de actividad oficial. Y de todos modos, tanto Cornejo como los ministros del gobierno suelen decir que no es momento de hablar de candidaturas.

La postulación de Suarez para la capital tiene una contraindicación para el oficialismo crudo. El exgobernador viene manteniendo reuniones, trabajando y tejiendo una red de soporte de la candidatura a gobernador de su sobrino, Ulpiano Suarez, actual intendente de la ciudad.

“Yayo” mediría hoy más que los candidatos de Cornejo, los ministros Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, y todos, unos puntos menos que Luis Petri en las encuestas que reconocen en el oficialismo. Algo que en el corazón del poder político que emana del gobernador les preocupa “cero”. Siempre cuentan que Claudia Najul arrancó midiendo tres puntos cuando Alfredo Cornejo la eligió para encabezar la lista de diputados nacionales que ganó en la primera renovación legislativa que enfrentó Cambia Mendoza, en 2017. En el oficialismo de paladar negro le tienen una fe ilimitada al inominado “candidato de Cornejo”.

Claro, falta mucho. Una eternidad. Los estudios de mercado de hoy son solo la foto del momento. Aunque nadie responde aún cuándo se elegirá gobernador. Un hombre del oficialismo con poder de decisión lo resume así: “Si el pacto con Milei es completo y Luis Petri no es candidato, se elige gobernador en octubre de 2027, junto a las presidenciales. Si el acuerdo es a medias y Luis es candidato, se vota en PASO en junio y generales en septiembre, como dice la ley. Si no hay acuerdo, no hay PASO con Petri y se elige gobernador en junio” explicó. Mejor resumen no se consigue.

El “efecto Suarez”

En el radicalismo tienen claro que una eventual candidatura a intendente de Rodolfo Suarez en la Ciudad de Mendoza empujará a cualquier candidato a gobernador de Cambia Mendoza, incluso a Luis Petri, salvo que el exministro de Defensa de Javier Milei y actual diputado nacional libertario compita por otro frente partidario en las elecciones de gobernador del año que viene. Petri mantiene una relación muy tirante con Suarez. El exgobernador le dedicó un duro posteo en X la semana pasada, que el diputado nacional no contestó.

“No es correcto atribuirse como propio un resultado que es fruto de una gestión institucional sostenida por la provincia de Mendoza, que continuó en mi gobierno y hoy con @alfredocornejo”, escribió Suarez en su cuenta, en referencia a la decisión del gobierno nacional de otorgar el 100% de las regalías de Los Nihuiles a Mendoza, aunque por ahora La Pampa logró frenar la medida con un amparo que un juez federal de aquella provincia aceptó.

“Los mendocinos saben quién defendió este derecho”, finalizó el exgobernador. Ya se habían cruzado con Petri antes por otros temas.

Petri y Suarez, una relación -por ahora- algo tirante.

La encuesta decisiva

Suarez venía midiendo informalmente. Pero fue una encuesta de la consultora Martha Reale la que lo impulsó semanas atrás a jugar la alcaldía en 2027. En ese sondeo, la encuestadora más consultada por el oficialismo midió diversos escenarios, para ver cuál candidato podía ofrecer en la capital las mejores garantías de triunfo a Cambia Mendoza, y la opción por el exgobernador habría sido contundente.

Reale también midió como potencial candidata a intendenta a la senadora nacional Mariana Juri, pero la ventaja fue para el exmandatario. Juri es una clara aspirante a la jefatura de la capital. Pero enfrentarse a su exgobernador sería complejo. Mariana Juri fue una de las principales aliadas de Suarez en la pandemia, y se cargó al hombro la tarea de traer mendocinos que andaban por el mundo cuando era imposible atravesar fronteras, y al mismo tiempo, se encargó de devolver viajeros a sus provincias. Soportó además la presión constante del turismo y la gastronomía que necesitaban trabajar.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri, el día que se debatió la Reforma Laboral.

Los senadores Suarez y Juri, que trabajan algunos temas en conjunto pero no todos, no habrían conversado entre sí de las postulaciones para el año que viene.

No sería Juri la única mujer a la que una candidatura de Suarez le complicaría la carrera por la intendencia. La senadora provincial Natacha Eisenchlas, la diputada Beatriz “Bea” Martínez y la concejal y ex diputada (fue presidenta del comité radical local) Cecilia “China” Rodríguez podrían tener aspiraciones legítimas.

El tesoro del radicalismo capitalino

La UCR no perdió nunca la capital mendocina. Los radicales gobiernan la ciudad desde 1983.

El primer electo tras la recuperación democrática fue Julio César Rivera, hasta 1987. Le siguieron Víctor Fayad (1987-1991), Roberto Iglesias (1991-1995 y luego reelecto hasta 1999), Raúl Vicchi (1999-2003), Eduardo Cicchitti (2003-2007), otra vez Fayad (2007-2011, reelecto hasta que falleció en 2014), Rodolfo Suarez (2014 y electo en 2015-2019) y Ulpiano Suarez, electo en 2019 y reelecto en 2023.

Otro Suarez que ya ocupó el sillón será muy probablemente el próximo candidato del oficialismo, con chances muy concretas de ganar.

El control de la ciudad

Los radicales no mantienen la ciudad bajo su control solo por suerte o porque los vecinos de la ciudad sean antiperonistas.

Las buenas gestiones (con algunos zafarranchos durante el período de Eduardo Cicchitti y los últimos años del “Viti”), administraciones prolijas, más un poder territorial muy arraigado en los barrios -a través de comités seccionales y punteros que nutren de información al municipio- conforman una maquinaria hasta ahora invicta.

Algunas de estas seccionales de la UCR son poderosas y electoralmente sensibles. En la 5ta está La Favorita. En la 6ta, suman los barrios Olivares, Flores, Sanidad y San Martín, la zona oeste más populosa de la Ciudad y la que carga con la mayor cantidad de problemas sociales de la zona urbana. Desde estas secciones se hace un trabajo territorial de sintonía fina.

La Ciudad de Mendoza está bien ranqueada por distintas organizaciones como el CEM, el IERAL o IDESA respecto del clima de negocios, la transparencia, la recaudación, los ingresos de sus pobladores (hasta un 56% más según el CFI), las tasas que se cobran, entre otros. Con solo el 6% de la población, concentra el 18% de la generación de riqueza provincial, afincada en el comercio. Por todo esto es la joya de la corona de Cambia Mendoza.

Calorcito y compras, una postal clásica de la ciudad. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Sin embargo, la ciudad no es una isla. Problemas de pobreza, inseguridad, gente en situación de calle respecto de la que Ulpiano Suarez ha trabajado mucho, ya han empezado a “morder” en zonas incluso acomodadas y en el centro capitalino. Dilemas sobre los que Rodolfo Suarez (en modo candidato y con el periscopio sobre la superficie) ya estaría trabajando. “Estamos desarrollando algunas ideas y conversando con gente”, admitieron en su entorno.

En orden de prioridades, las candidaturas locales comenzarán a definirse bien sobre el filo de los tiempos de los que disponga Cornejo, el año próximo. Todo dependerá de los alcances del acuerdo que ya tienen “de palabra” con la Libertad Avanza, de cuánto desgaste sientan en la gestión y del tono muscular que muestre el gobierno en las encuestas, luego de doce años de Cambia Mendoza en el poder.

Por lo pronto, Suarez se suma a los candidatos radicales a intendencias del Gran Mendoza, donde seguro intentarán repetir Marcos Calvente en Guaymallén, Francisco Lo Presti en Las Heras, y Diego Costarelli en Godoy Cruz.