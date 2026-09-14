Cornejo cruzó a Ziliotto en las redes por Los Nihuiles

"El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza", sostuvo, y agregó que por esa razón la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro respaldan que las regalías correspondan a la provincia donde se ubica la fuente de generación. Insistió, además, en que la energía no depende solo del agua: "Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia".

Es el mismo argumento que sostiene el propio Decreto 982/2026: que la disputa por el uso del agua del Atuel —donde sí rige el criterio de interprovincialidad fijado por la Corte Suprema— es jurídicamente independiente de a quién le corresponden las regalías por la energía que se genera con esa agua una vez que llega a las turbinas.

El dardo político

Más allá del argumento técnico, el gobernador mendocino avanzó sobre un terreno más político, contrastando la estrategia de ambas provincias frente al conflicto. "Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene", planteó.

Cornejo cerró su mensaje con un cuestionamiento directo a la gestión pampeana: acusó a Ziliotto de convertir al río en "slogan de gestión" y lo desafió a mostrar qué inversiones concretas hizo su provincia para el aprovechamiento de los recursos que dice defender. "Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos", afirmó, remarcando que Mendoza "eligió ese camino y está haciendo su parte".

Alfredo Cornejo en la toma de poseción de Los Nihuiles, tras la extinción de la concesión a Pampa Energía. Foto: Cristian Morón

Un cruce que se suma a la vía judicial

La respuesta de Cornejo llega en un momento sensible del conflicto: horas antes, La Pampa había formalizado su cautelar pidiendo que se suspendan los artículos 3° y 4° del decreto y que, mientras la Justicia resuelve el fondo del asunto, se le sigan liquidando las regalías tal como venía ocurriendo hasta el 10 de septiembre. Ziliotto había fundamentado ese pedido en el convenio interjurisdiccional de 1992 —homologado por la Corte Suprema— y en fallos del máximo tribunal que reconocen el carácter interprovincial del Atuel.

El tuit de Cornejo no solo busca desactivar ese argumento en el plano jurídico, sino también instalar una disputa de relato: la de una Mendoza que invierte y ejecuta obras frente a una La Pampa que, según su mirada, apuesta todo a la vía judicial. Desde el oficialismo pampeano, en cambio, sostienen que la judicialización es la única herramienta disponible frente a una decisión tomada por decreto mientras la causa de fondo —la demanda que Mendoza le inició al Estado Nacional en 2022— todavía sigue abierta en la Corte Suprema.

La pelea, que combina un litigio histórico por el agua con una discusión más reciente por la renta hidroeléctrica, muestra así un nuevo frente: el de la confrontación pública y directa entre los dos gobernadores, en momentos en que la Justicia Federal deberá definir si mantiene o no el esquema de reparto que Nación modificó por decreto.