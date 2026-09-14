La Pampa formalizó la demanda judicial para seguir cobrando las regalías de Los Nihuiles

De qué plata se trata

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles —tres represas y cuatro centrales sobre el Atuel, en San Rafael, con unos 290 MW instalados— genera una regalía equivalente al 12% de la energía vendida. Desde 1973, ese ingreso se repartía por mitades: 6% para Mendoza y 6% para La Pampa. El Decreto 982/2026, firmado por Milei y Luis Caputo, derogó ese esquema y dispuso que, de ahora en más, el 100% quede en manos mendocinas, por considerar que la fuente hidroeléctrica se ubica íntegramente en territorio de esa provincia.

Para La Pampa, el cambio no es una discusión de principios: implica dejar de percibir de manera inmediata una regalía que venía cobrando desde hace más de cinco décadas. Por eso la cautelar presentada hoy pide algo muy concreto: que un juez suspenda los artículos 3° y 4° del decreto y ordene mantener, mientras dure el litigio de fondo, la liquidación de regalías tal como se venía pagando hasta el 10 de septiembre —es decir, que la Nación (o Mendoza) le siga girando a La Pampa su parte.