La Pampa formalizó la demanda judicial para seguir cobrando las regalías de Los Nihuiles

El conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel dio hoy un paso más concreto. Después de que la semana pasada el gobernador Sergio Ziliotto adelantara que judicializaría el Decreto 982/2026, la Fiscalía de Estado pampeana formalizó este lunes ante la Justicia Federal una medida cautelar autónoma. El objetivo puntual no es solo frenar en abstracto la norma nacional, sino lograr que se le sigan liquidando a La Pampa las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles que, desde el 11 de septiembre, el gobierno de Javier Milei reasignó en su totalidad a Mendoza.
De qué plata se trata
El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles —tres represas y cuatro centrales sobre el Atuel, en San Rafael, con unos 290 MW instalados— genera una regalía equivalente al 12% de la energía vendida. Desde 1973, ese ingreso se repartía por mitades: 6% para Mendoza y 6% para La Pampa. El Decreto 982/2026, firmado por Milei y Luis Caputo, derogó ese esquema y dispuso que, de ahora en más, el 100% quede en manos mendocinas, por considerar que la fuente hidroeléctrica se ubica íntegramente en territorio de esa provincia.
Para La Pampa, el cambio no es una discusión de principios: implica dejar de percibir de manera inmediata una regalía que venía cobrando desde hace más de cinco décadas. Por eso la cautelar presentada hoy pide algo muy concreto: que un juez suspenda los artículos 3° y 4° del decreto y ordene mantener, mientras dure el litigio de fondo, la liquidación de regalías tal como se venía pagando hasta el 10 de septiembre —es decir, que la Nación (o Mendoza) le siga girando a La Pampa su parte.
Los argumentos de La Pampa
La presentación pampeana se apoya en tres pilares:
- El convenio de 1992, firmado entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la Corte Suprema, en el que Mendoza se comprometió expresamente a seguir pagando las regalías fijadas por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73. Según el planteo pampeano, ese acuerdo generó una obligación de pago que ninguna de las partes puede modificar por decisión unilateral.
- La interprovincialidad del Atuel, reconocida por fallos de la Corte Suprema de 1987, 2017 y 2020, que para La Pampa debe proyectarse también sobre los beneficios económicos de su aprovechamiento y no solo sobre la disputa por el caudal.
- El momento en que se dictó el decreto: apenas dos semanas después de que la Corte Suprema resolviera, el 27 de agosto, incorporar a La Pampa como parte en la causa que Mendoza le inició al Estado Nacional en 2022 por ese mismo reparto —un expediente que sigue abierto y en el que la Provincia todavía tiene plazo para contestar la demanda—. Para la Fiscalía de Estado pampeana, dictar un decreto que ya define la cuestión mientras la Corte la sigue analizando configura, en sus palabras, "un avasallamiento a las autonomías provinciales" con "grave perjuicio" para las arcas provinciales.
La posición de Mendoza
Del otro lado, el Gobierno de Alfredo Cornejo sostiene que el criterio corregido es el correcto: la regalía debe corresponder a la jurisdicción donde físicamente se ubica la fuente de generación, no a la traza completa del río. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ya había anticipado que la Provincia irá además por el cobro retroactivo de lo que consideran regalías mal repartidas durante décadas, actualizando un reclamo que en 2022 rondaba los US$ 680 millones. Mendoza admite el derecho de La Pampa a recurrir a la Justicia, pero sostiene que la presentación pampeana no alcanza para dejar sin efecto lo ya dispuesto por decreto.
Qué sigue
La pelota queda ahora en la Justicia Federal, que deberá resolver si suspende cautelarmente el nuevo esquema —y con eso, si La Pampa sigue cobrando su parte mientras el litigio continúa— o si deja correr el decreto tal como está. En paralelo sigue en trámite ante la Corte Suprema la causa de fondo iniciada por Mendoza en 2022, en la que La Pampa fue recientemente incorporada como parte y todavía debe presentar su defensa. Es en esa discusión de fondo, más que en la cautelar de hoy, donde se terminará de definir si el reparto histórico de 1973 era o no legítimo.
En pocas palabras
- La Pampa demandó: Presentó una cautelar para seguir cobrando regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles reasignadas a Mendoza.
- Reclamo histórico: El reparto del 6% para La Pampa se basaba en un acuerdo de 1973, ahora modificado por decreto de Milei.
- Posición de Mendoza: Sostiene que las regalías deben corresponder a la provincia donde se genera la energía, y reclama retroactivos.