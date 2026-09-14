Ulpiano Suarez y la rectora de la UNCuyo dejaron la grieta de lado y acordaron trabajar juntos

A la reunión entre Ulpiano Suarez y la rectora de la UNCuyo, Adriana García, se sumaron los gabinetes de ambos para desarrollar una agenda de trabajo conjunta y a largo plazo.

Al jefe comunal también le interesa avanzar con la capacitación de agentes municipales, algo que ya se hizo con una tecnicatura que lanzó la UNCuyo, pero ahora se podría ampliar a otros formatos.

A la mesa llevó además la necesidad de avanzar en el proceso de urbanización de los barrios Flores y Olivares.

Hay que recordar que esa comuna capitalina y la anterior gestión del rectorado de la UNCuyo, a cargo de Esther Sánchez mantuvieron una larga discusión por el paredón que la universidad levantó a fines del 2024 y que Ciudad frenó porque no había otorgado las habilitaciones que requería esa obra.

Suarez también se refirió a la urgencia de la limpieza de los canales continuos a la ciudad universitaria y a la intención de realizar investigación de reconversión vitivinicola y riego, una tarea que se haría de manera conjunta con organismos científicos.

Más allá de esos puntos, hay quienes especulaban con que ambos dirigentes pudieran tratar también algunos temas de índole provincial. A nadie escapa que Ulpiano Suarez sigue aferrado a su deseo de ser candidato a la gobernación, y desde ese lugar poder definir una agenda a futuro con la autoridad universitaria podría resultar tentador.

De hecho el mismo Suarez rescató esa apuesta al diálogo entre ellos y sus equipos de trabajo, "para la búsqueda de consenso, que nos permite trabajar en estos temas que son urgentes en lo cotidiano, pero también construir una visión de mediano y largo plazo", acotó.

Por su lado, Adriana García tambien rescató esa posibilidad de unificar una agenda de trabajo, y aseguró que "en este momento de la República Argentina, donde todo parece mucho más complejo, más crítico, no lo es si empezamos a caminar con esta metodología. Encontramos para discutir y sobre todo para poner proyectos en orden".

El objetivo: una articulación a largo plazo de la Ciudad y la UNCuyo

Ante una mesa ampliada, a la que se sumaron los distintos secretarios del rectorado de la UNCuyo y la vicerectora Ana Sisti, y directores de la comuna capitalina, el jefe comunal blanqueó que la intención es que esta metodología de trabajo conjunto no se quede sólo a este primer encuentro.

"Esto no se va a agotar aquí, seguramente no vamos a resolver muchos de los temas que nos involucran tanto a la Ciudad de Mendoza como a la Universidad en esta agenda, en esta reunión. Pero el objetivo es que esto sea sostenido en el tiempo. Más allá de la urgencia de los temas que vamos a poner sobre la mesa creo que tenemos el gran desafío de cómo construir una visión de articulación entre la Universidad y la Ciudad de Mendoza", lanzó Suarez.