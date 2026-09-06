Gran Capitán, la avenida que reveló "lo que no se veía" en el Colector Papagayos

Toneladas de basura se retiraron de la Colectora Papagayos en medio del plan de emergencia para evitar el impacto de El Niño en Mendoza.

Es que una cosa es bajar al Centro por la amable avenida del Libertador, y otra hacerlo mirando el enorme cauce del Papagayos plagado de basura, ya sea en bolsas o directamente desperdigada, además de trastos viejos, animales muertos y hasta autos quemados. En medio de esa escenografía de "la real realidad", como decía Gasalla, se ve a niños jugando en medio de la suciedad y a personas mayores revolviendo en los restos.

El Colector Papagayos es un canal de defensa aluvional de la Ciudad, de casi 3 kilómetros. Se llama así desde el piedemonte hasta a la avenida Boulogne Sur Mer. Aguas abajo se enangosta y pasa a ser el Zanjón de los Ciruelos. Ese doble eje es uno de los principales puntos desagotadores que tiene la Ciudad en caso de tormentas.

Municipales de la Ciudad realizaron tareas de limpieza en el Colector Papagayos.

Aluvión y desafío

Aquellos mendocinos que presenciamos el aluvión del 4 de enero de 1970, cuando poderosas lluvias hicieron colapsar el dique Frías e inundaron buena parte de Godoy Cruz y Ciudad, nos grabamos a fuego en la memoria la importancia de tener liberados los colectores pluviales. Dan ganas de agradecer a Don José de San Martín, el verdadero Gran Capitán, por haber ayudado a sacar este desquicio a la luz para convertirlo en un asunto obligatorio de la agenda pública y de las obligaciones de los ciudadanos.

El Gobierno de la Ciudad tiene por delante un desafío gigante, junto con la Provincia (a través de Hidráulica) y las otras comunas del Gran Mendoza. Es la obligación de redefinir, emprender y ganar espacios en la lucha contra la basura en los cauces cercanos a barrios vulnerables.

Es más que evidente que lo realizado hasta ahora (por ejemplo los operativos de limpieza donde se sacan toneladas de residuos) ha servido, pero no ha alcanzado. El trabajo de convencer a los vecinos, quizás escaso y discontinuo, tampoco ha sido productivo.

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

Tirar basura a los cauces tiene que convertirse en algo inaceptable. En la base del problema hay causas sociales, económicas y de infraestructura. Y si bien lo punitivo no puede faltar y hay que actualizarlo, también es cierto que la política tiene que revisar y ajustar sus manuales de gestión.

"Basura cero en los cauces" o "Nunca más en los colectores". Seguramente será dificilísimo lograr esas consignas de un día para otro. Pero para eso está la política y la educación. Hace falta un trabajo minucioso y continuado en los barrios donde el problema se genera. A la vez, hay que dar herramientas (contenedores o algún tipo de recolección diaria) que desalienten el vertido de todo tipo de residuos al canal.

Entre los indicados para llevar "la palabra" (diría un creyente) están los propios niños de esas zonas y la herramienta se las debería dar la escuela.

De cajón

El ciudadano atento a problemáticas como ésta, se hace preguntas de cajón. Por ejemplo:

¿Por qué la política dejó pasar tanto tiempo sin una solución duradera al creciente problema de la basura en el Colector Papagayos? ¿Por qué los planes de concientización no tuvieron la continuidad necesaria para que los vecinos comprendieran la gravedad de taponar el cauce con bolsas llenas de basura?

para que los vecinos comprendieran la gravedad de con bolsas llenas de basura? ¿Si los camiones recolectores no pueden ingresar a los angostos pasillos de esas barriadas, por qué, entonces, no hay contenedores en lugares claves? ¿Si no se pudieron hallar otros puntos para acopiar la basura ni líderes barriales que guíen, nos podemos alarmar del resultado obtenido?

a los angostos pasillos de esas barriadas, ¿Si no se pudieron hallar otros puntos para acopiar la basura ni líderes barriales que guíen, nos podemos alarmar del resultado obtenido? ¿Por qué los vecinos dicen que no ven otra solución y que por eso tiran la basura al colector? ¿Están involucradas las escuelas de esas zonas críticas en apoyar activamente un programa para que los chicos sean difusores de lo que no se debe hacer con los residuos?

Se creó una mesa de emergencia en la Provincia para trabajar con antelación en acciones que mitiguen las consecuencias de El Niño. Se esperan fuertes lluvias en Mendoza en los próximos meses.

La voz oficial

La gestión del intendente Ulpiano Suarez ha contestado que hubo y hay un constante esfuerzo en la limpieza del colector, pero éste vuelve a llenarse de basuras a los pocos días por falta de colaboración de los vecinos. Según especificó Suarez, hubo un llamamiento directo a esos habitantes para evitar la suciedad en el colector, recordándoles que ponían en riesgo de anegamiento sus propias casas.Es evidente que no fueron totalmente felices muchas de las acciones que se encararon. Los contenedores no se ven, Tampoco hubo otras alternativas para generar lugares autorizados para el retiro diario de las bolsas con vehículos de menor tamaño. Las campañas de educación no han tenido la continuidad necesaria o se han interrumpido.En los barrios vulnerables hay tanta necesidad de enfrentar la subsistencia diaria, que asuntos importantes como el cuidado ambiental quedan en segundo plano.

Entre las acciones de Suarez está un proyecto de ley para que la Legislatura incorpore al Código Contravencional de la Provincia sanciones más severas contra quienes conviertan en basurales las acequias, canales y colectores aluvionales. Prevé multas más altas, días de arresto y tareas comunitarias.

Además de reforzar las sanciones, el intendente promueve la denuncia de esas acciones utilizando herramientas digitales (fotos o videos) para que cualquier ciudadano pueda reportar a quienes hallen in fraganti tirando basura en sitios no permitidos. En síntesis: la mugre del colector Papagayos que destapó la nueva avenida Gran Capitán ha sido, sin dudas, un potente llamado de atención para una gestión que no puede rifar el buen concepto que en líneas generales posee. Y sobre todo para un intendente que busca ser gobernador de Mendoza.