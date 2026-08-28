Inicio Sociedad Papagayos
Operativo conjunto

Sacaron 200 toneladas de basura del canal Papagayos adelantándose a posibles tormentas por El Niño

Por todo lo que encontraron en la limpieza del cauce, el municipio de Ciudad y el Gobierno analizan poner cámaras para detectar a quienes arrojan residuos

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Sacaron 200 toneladas de basura y escombros del canal Papagayos en un operativo conjunto entre el municipio de Ciudad y la dirección de Hidráulica. Imagen: Prensa Ciudad de Mendoza

Sacaron 200 toneladas de basura y escombros del canal Papagayos en un operativo conjunto entre el municipio de Ciudad y la dirección de Hidráulica. Imagen: Prensa Ciudad de Mendoza

El canal Papagayos quedó despejado tras un operativo de limpieza, pero el problema está lejos de terminar. En una nueva intervención sobre uno de los cauces aluvionales de la Ciudad de Mendoza, se retiraron unas 200 toneladas de basura y escombros, una montaña de residuos que obligó a realizar 20 viajes de camiones para sacar todo del lugar.

La limpieza fue realizada por la Municipalidad de Mendoza junto con la Dirección de Hidráulica del Gobierno provincial y tiene un doble objetivo: dejar preparado el cauce para la temporada de lluvias y evitar que la basura termine agravando el impacto de una tormenta y lluvias fuertes. Pero además dejó en evidencia otro problema y es el de la cantidad de personas que siguen usando el canal como si fuera un basural clandestino.

Si bien la limpieza del Papagayos se realiza cada 2 meses, eval&uacute;an poner c&aacute;maras para identificar a quienes contin&uacute;en tirando basura en el cauce.&nbsp;

Si bien la limpieza del Papagayos se realiza cada 2 meses, evalúan poner cámaras para identificar a quienes continúen tirando basura en el cauce.

Por eso, mientras continúan con los operativos de limpieza -que se realizan una vez por mes desde mediados de 2024-, las autoridades ya evalúan una medida más incómoda para quienes arrojan residuos: instalar cámaras para identificar a los infractores y aplicarles multas.

Un operativo de limpieza que se repite todos los meses

La limpieza del canal Papagayos se realiza mensualmente desde mediados de 2024. En esta oportunidad participaron unos 20 operarios de distintas áreas de la Municipalidad de Mendoza, entre ellas Higiene Urbana, Obras por Administración, Paseos Públicos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además del personal de la Dirección de Hidráulica.

Para retirar los residuos se utilizaron cuatro camiones playos, dos camiones batea, una máquina retroexcavadora, una minicargadora y dos palas cargadoras, entre otros equipos.

El operativo fue supervisado en el lugar por Eva González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad, e Ignacio Haudet, director de Biodiversidad de la Provincia.

Los trabajadores municipales despejaron el cauce ante el riesgo de tormentas y lluvias fuertes.&nbsp;

Los trabajadores municipales despejaron el cauce ante el riesgo de tormentas y lluvias fuertes.

La basura que termina en el cauce

Uno de los principales problemas que encuentran los equipos de limpieza es la cantidad de residuos que son arrojados de manera ilegal al canal. Entre la basura aparecen escombros y residuos domiciliarios que, una vez contaminados, ya no pueden ser recuperados para reciclaje y deben ser trasladados al vaciadero.

Desde los organismos que participan del operativo señalaron que se observa una leve mejora en el comportamiento de los vecinos, aunque todavía arrojan residuos y escombros en lugares y horarios no permitidos.

El problema no se limita al riesgo de obstrucción del cauce. El Papagayos desemboca en un canal de Irrigación, por lo que mantenerlo libre de residuos también permite reducir la contaminación del agua que posteriormente es utilizada para otros fines.

Para sacar las 200 toneladas de basura se utilizaron 4 camiones de la municipalidad de Ciudad.&nbsp;

Para sacar las 200 toneladas de basura se utilizaron 4 camiones de la municipalidad de Ciudad.

Cámaras para identificar a quienes arrojan basura

Frente a la reiteración de estas situaciones, las autoridades comenzaron a evaluar la instalación de cámaras de seguridad en sectores estratégicos del canal.

La intención es poder registrar a quienes arrojen basura o escombros en el cauce y utilizar esas imágenes para aplicar fotomultas o sanciones. La medida busca complementar las tareas de limpieza con controles que permitan atacar el problema desde el origen.

Prepararse para las lluvias que el pronóstico anticipa

El operativo también tiene un objetivo preventivo. El mantenimiento de los cauces aluvionales resulta clave antes de la temporada de lluvias, especialmente ante los pronósticos que advierten sobre la posibilidad de un escenario asociado al fenómeno de El Niño, con mayores precipitaciones.

Un cauce obstruido por basura, ramas, escombros y otros residuos puede reducir su capacidad de conducción y aumentar el riesgo de desbordes durante una tormenta intensa. Por eso, la limpieza del Papagayos forma parte de las tareas de preparación de la infraestructura aluvional de la Ciudad.

En pocas palabras

  • Limpieza exhaustiva: Se retiraron 200 toneladas de basura del canal Papagayos, previniendo impactos de tormentas.
  • Sanciones y controles: Evalúan instalar cámaras para multar a quienes arrojen residuos ilegalmente en el cauce.
  • Prevención climática: El operativo busca preparar la infraestructura ante posibles lluvias intensas asociadas a El Niño.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar