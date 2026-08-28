Sacaron 200 toneladas de basura del canal Papagayos adelantándose a posibles tormentas por El Niño

Un operativo de limpieza que se repite todos los meses

La limpieza del canal Papagayos se realiza mensualmente desde mediados de 2024. En esta oportunidad participaron unos 20 operarios de distintas áreas de la Municipalidad de Mendoza, entre ellas Higiene Urbana, Obras por Administración, Paseos Públicos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además del personal de la Dirección de Hidráulica.

Para retirar los residuos se utilizaron cuatro camiones playos, dos camiones batea, una máquina retroexcavadora, una minicargadora y dos palas cargadoras, entre otros equipos.

El operativo fue supervisado en el lugar por Eva González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad, e Ignacio Haudet, director de Biodiversidad de la Provincia.

Los trabajadores municipales despejaron el cauce ante el riesgo de tormentas y lluvias fuertes. Prensa Ciudad de Mendoza

La basura que termina en el cauce

Uno de los principales problemas que encuentran los equipos de limpieza es la cantidad de residuos que son arrojados de manera ilegal al canal. Entre la basura aparecen escombros y residuos domiciliarios que, una vez contaminados, ya no pueden ser recuperados para reciclaje y deben ser trasladados al vaciadero.

Desde los organismos que participan del operativo señalaron que se observa una leve mejora en el comportamiento de los vecinos, aunque todavía arrojan residuos y escombros en lugares y horarios no permitidos.

El problema no se limita al riesgo de obstrucción del cauce. El Papagayos desemboca en un canal de Irrigación, por lo que mantenerlo libre de residuos también permite reducir la contaminación del agua que posteriormente es utilizada para otros fines.

Para sacar las 200 toneladas de basura se utilizaron 4 camiones de la municipalidad de Ciudad. Prensa Ciudad de Mendoza

Cámaras para identificar a quienes arrojan basura

Frente a la reiteración de estas situaciones, las autoridades comenzaron a evaluar la instalación de cámaras de seguridad en sectores estratégicos del canal.

La intención es poder registrar a quienes arrojen basura o escombros en el cauce y utilizar esas imágenes para aplicar fotomultas o sanciones. La medida busca complementar las tareas de limpieza con controles que permitan atacar el problema desde el origen.

Prepararse para las lluvias que el pronóstico anticipa

El operativo también tiene un objetivo preventivo. El mantenimiento de los cauces aluvionales resulta clave antes de la temporada de lluvias, especialmente ante los pronósticos que advierten sobre la posibilidad de un escenario asociado al fenómeno de El Niño, con mayores precipitaciones.

Un cauce obstruido por basura, ramas, escombros y otros residuos puede reducir su capacidad de conducción y aumentar el riesgo de desbordes durante una tormenta intensa. Por eso, la limpieza del Papagayos forma parte de las tareas de preparación de la infraestructura aluvional de la Ciudad.