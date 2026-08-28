Sacaron 200 toneladas de basura del canal Papagayos adelantándose a posibles tormentas por El Niño

El canal Papagayos quedó despejado tras un operativo de limpieza, pero el problema está lejos de terminar. En una nueva intervención sobre uno de los cauces aluvionales de la Ciudad de Mendoza, se retiraron unas 200 toneladas de basura y escombros, una montaña de residuos que obligó a realizar 20 viajes de camiones para sacar todo del lugar.
La limpieza fue realizada por la Municipalidad de Mendoza junto con la Dirección de Hidráulica del Gobierno provincial y tiene un doble objetivo: dejar preparado el cauce para la temporada de lluvias y evitar que la basura termine agravando el impacto de una tormenta y lluvias fuertes. Pero además dejó en evidencia otro problema y es el de la cantidad de personas que siguen usando el canal como si fuera un basural clandestino.
Por eso, mientras continúan con los operativos de limpieza -que se realizan una vez por mes desde mediados de 2024-, las autoridades ya evalúan una medida más incómoda para quienes arrojan residuos: instalar cámaras para identificar a los infractores y aplicarles multas.
Un operativo de limpieza que se repite todos los meses
La limpieza del canal Papagayos se realiza mensualmente desde mediados de 2024. En esta oportunidad participaron unos 20 operarios de distintas áreas de la Municipalidad de Mendoza, entre ellas Higiene Urbana, Obras por Administración, Paseos Públicos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además del personal de la Dirección de Hidráulica.
Para retirar los residuos se utilizaron cuatro camiones playos, dos camiones batea, una máquina retroexcavadora, una minicargadora y dos palas cargadoras, entre otros equipos.
El operativo fue supervisado en el lugar por Eva González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad, e Ignacio Haudet, director de Biodiversidad de la Provincia.
La basura que termina en el cauce
Uno de los principales problemas que encuentran los equipos de limpieza es la cantidad de residuos que son arrojados de manera ilegal al canal. Entre la basura aparecen escombros y residuos domiciliarios que, una vez contaminados, ya no pueden ser recuperados para reciclaje y deben ser trasladados al vaciadero.
Desde los organismos que participan del operativo señalaron que se observa una leve mejora en el comportamiento de los vecinos, aunque todavía arrojan residuos y escombros en lugares y horarios no permitidos.
El problema no se limita al riesgo de obstrucción del cauce. El Papagayos desemboca en un canal de Irrigación, por lo que mantenerlo libre de residuos también permite reducir la contaminación del agua que posteriormente es utilizada para otros fines.
Cámaras para identificar a quienes arrojan basura
Frente a la reiteración de estas situaciones, las autoridades comenzaron a evaluar la instalación de cámaras de seguridad en sectores estratégicos del canal.
La intención es poder registrar a quienes arrojen basura o escombros en el cauce y utilizar esas imágenes para aplicar fotomultas o sanciones. La medida busca complementar las tareas de limpieza con controles que permitan atacar el problema desde el origen.
Prepararse para las lluvias que el pronóstico anticipa
El operativo también tiene un objetivo preventivo. El mantenimiento de los cauces aluvionales resulta clave antes de la temporada de lluvias, especialmente ante los pronósticos que advierten sobre la posibilidad de un escenario asociado al fenómeno de El Niño, con mayores precipitaciones.
Un cauce obstruido por basura, ramas, escombros y otros residuos puede reducir su capacidad de conducción y aumentar el riesgo de desbordes durante una tormenta intensa. Por eso, la limpieza del Papagayos forma parte de las tareas de preparación de la infraestructura aluvional de la Ciudad.
En pocas palabras
- Limpieza exhaustiva: Se retiraron 200 toneladas de basura del canal Papagayos, previniendo impactos de tormentas.
- Sanciones y controles: Evalúan instalar cámaras para multar a quienes arrojen residuos ilegalmente en el cauce.
- Prevención climática: El operativo busca preparar la infraestructura ante posibles lluvias intensas asociadas a El Niño.