El regreso del fenómeno de El Niño para la temporada primavera/verano 2026-2027 pone en alerta a varias regiones de la Argentina. Los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la NOAA confirman un incremento sostenido de la temperatura del Océano Pacífico Ecuatorial, lo que elevará la probabilidad de precipitaciones por encima de los promedios históricos en el centro y noreste del país.
El Niño: mapa argentino de las zonas con mayor riesgo de lluvias extremas e inundaciones 2026/2027
La primavera y el verano austral estarán marcados por la consolidación del fenómeno climático. Qué provincias deben prepararse especialmente y por qué la prevención será clave.
Aunque el impacto del fenómeno no afectará por igual a todo el territorio, las proyecciones climáticas obligan a encender las alarmas en cuencas hídricas y zonas productivas clave.
El Niño: las regiones de Argentina con mayor riesgo
Las áreas que presentan una mayor vulnerabilidad ante el exceso de precipitaciones e inundaciones son:
El Litoral (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa): históricamente es la región más sensible a la influencia de El Niño. Se prevé un aumento sustancial en la frecuencia de lluvias intensas y la crecida de los ríos de las cuencas del Paraná y del Uruguay.
La Región Pampeana (Santa Fe, norte y este de Buenos Aires, y Córdoba): al concentrar grandes áreas agrícolas y zonas urbanas densamente pobladas, el incremento de tormentas fuertes puede derivar en anegamientos de campos y complicaciones logísticas.
El Noroeste (NOA): aunque la señal de El Niño es más variable en esta zona, no se descartan episodios puntuales de tormentas severas con alta caída de agua en períodos cortos.
Prevención y reserva hídrica
Especialistas señalan que el riesgo real no depende únicamente de la cantidad de agua caída, sino del estado de saturación del suelo y las infraestructuras urbanas y rurales. Por ejemplo, en Mendoza sacaron 200 toneladas de basura del canal Papagayos.
En tanto, en el sector agropecuario las lluvias adicionales pueden significar una recuperación importante de las reservas hídricas en suelos castigados por sequías previas, las autoridades locales de las provincias afectadas deberán monitorear de cerca los sistemas de drenaje y los planes de contingencia.
Qué es El Niño
El Niño es un fenómeno climático natural que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. Alterando los patrones de viento y presión a nivel global, este cambio en la temperatura marina redistribuye la humedad del planeta y modifica radicalmente el clima habitual en distintas regiones del mundo durante varios meses consecutivos.
En Argentina, de cara a la temporada primavera/verano 2026/2027, la consolidación de este fenómeno se traducirá en un incremento significativo de las precipitaciones por encima de los promedios históricos. Las zonas más expuestas a tormentas severas, lluvias intensas y eventuales crecidas de ríos serán el Litoral y la Región Pampeana, mientras que en provincias cordilleranas y del sur el impacto sobre los caudales de agua será considerablemente menor.
En pocas palabras
- El Niño: el fenómeno climático se consolidará en primavera/verano 2026-2027, aumentando el riesgo de lluvias extremas.
- Zonas de Riesgo: el Litoral y la Región Pampeana son las más vulnerables a inundaciones y anegamientos.
- Prevención: la gestión de infraestructuras hídricas y planes de contingencia serán clave para mitigar el impacto.