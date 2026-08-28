El Niño: mapa argentino de las zonas con mayor riesgo de lluvias extremas e inundaciones 2026/2027

El Litoral (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa): históricamente es la región más sensible a la influencia de El Niño. Se prevé un aumento sustancial en la frecuencia de lluvias intensas y la crecida de los ríos de las cuencas del Paraná y del Uruguay.

La Región Pampeana (Santa Fe, norte y este de Buenos Aires, y Córdoba): al concentrar grandes áreas agrícolas y zonas urbanas densamente pobladas, el incremento de tormentas fuertes puede derivar en anegamientos de campos y complicaciones logísticas.

El Noroeste (NOA): aunque la señal de El Niño es más variable en esta zona, no se descartan episodios puntuales de tormentas severas con alta caída de agua en períodos cortos.

Prevención y reserva hídrica

Especialistas señalan que el riesgo real no depende únicamente de la cantidad de agua caída, sino del estado de saturación del suelo y las infraestructuras urbanas y rurales. Por ejemplo, en Mendoza sacaron 200 toneladas de basura del canal Papagayos.

En tanto, en el sector agropecuario las lluvias adicionales pueden significar una recuperación importante de las reservas hídricas en suelos castigados por sequías previas, las autoridades locales de las provincias afectadas deberán monitorear de cerca los sistemas de drenaje y los planes de contingencia.

Qué es El Niño

El Niño es un fenómeno climático natural que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. Alterando los patrones de viento y presión a nivel global, este cambio en la temperatura marina redistribuye la humedad del planeta y modifica radicalmente el clima habitual en distintas regiones del mundo durante varios meses consecutivos.

En Argentina, de cara a la temporada primavera/verano 2026/2027, la consolidación de este fenómeno se traducirá en un incremento significativo de las precipitaciones por encima de los promedios históricos. Las zonas más expuestas a tormentas severas, lluvias intensas y eventuales crecidas de ríos serán el Litoral y la Región Pampeana, mientras que en provincias cordilleranas y del sur el impacto sobre los caudales de agua será considerablemente menor.