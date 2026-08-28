Super Niño: el río Mendoza se prepara para un caudal atípico tras las nevadas

"Es el único que tiene la posibilidad de medirlo a través de la temperatura del océano. Ese juego de presiones hace que aumenten las nevadas o las masas de aire", detalló el funcionario.

Un volumen histórico en la montaña

Los números que maneja el organismo encargado de administrar el agua en Mendoza son contundentes y traen alivio a los oasis productivos.

En un año medio tenemos aproximadamente 1.300 hectómetros cúbicos (hm3) en el río Mendoza, mientras que este año ya tenemos en la cordillera casi el doble, unos 2.600 hectómetros y todavía no finalizan las nevadas.

Para dimensionar la magnitud de la reserva, el titular de Irrigación hizo una comparación gráfica: "El Dique Potrerillos tiene una capacidad de 390 hm3 y allá en la cordillera tenemos 2.600 hectómetros. Es decir, diez veces más".

Históricamente, el sistema requiere unos 800 hm3 fijos para garantizar el agua potable de la población y otros 550 hm3 para el resto de los usos, principalmente agrícolas. Este año, el caudal excederá esas necesidades.

En términos agronómicos, el escenario hídrico tendrá un impacto positivo en las fincas. Al contar con un mayor y sostenido escurrimiento en los canales, los regantes tendrán garantizados sus turnos de riego sin recortes.

¿Se desperdicia el agua en el río?

Con el inminente inicio de la primavera y el verano, el deshielo se cruzará con la temporada de lluvias, lo que exigirá una gestión muy fina de los embalses y escurrimientos. "Este año va a haber que trabajar preventivamente", anticipó Marinelli.

Frente al abundante escurrimiento, el superintendente derribó un mito sobre el supuesto desperdicio del recurso. "Cuando dicen 'es un desperdicio cómo dejan que tiren el agua al río'... el agua en el río es cuidar el ecosistema, es rellenar los acuíferos, es darle agua a los humedales. Un año como este paga de alguna manera, recompone toda la cadena de humedales por lo que no pasó en toda la sequía", sentenció.