Marcos Calvente teme que las tormentas del Súper Niño hagan explotar otra vez las cloacas en Corralitos

En referencia a ese punto en particular de calle Tirasso, marcó que allí no hay riesgos de explosiones porque AYSAM esta finalizando la obra de ese colector, "pero hay sectores aguas arriba y aguas abajo de ese mismo caño que sí están en un estado de emergencia", marcó.

Calvente, que de profesión es ingeniero civil, explicó que esta situación se da porque en Mendoza hay una enorme cantidad de viviendas que tienen conectado el desagüe pluvial a la red cloacal y eso hace que en casos de intensas lluvias -como las que se espera que traiga el fenómeno del Súper Niño- el sistema cloacal termina estresado y explota.

Calvente pedirá al Gobierno un plan de contingencia para Guaymallén

Con este panorama de posible crisis, y ante la factible emergencia de explosiones del sistema cloacal, Marcos Calvente ya adelantó que le pedirá a la mesa interdisciplinaria que conforman Irrigación, AYSAM y el ministerio de Energía y Ambiente, que se diseñe un plan de contingencia específico para Guaymallén.

El intendente Marcos Calvente admitió que teme que explote la red cloacal en la zona de Corralitos por las intensas lluvias que puede generar el fenómeno del Súper niño.

"Que contemple no sólo los desbordes de Corralitos, sino también en otros sectores de la colectora noreste y los colapsos del colector. Ese plan de contingencias tiene que tener un mecanismo de alertas tempranas y también qué acciones se van a tomar y cómo se va a manejar el colapso de sectores críticos", definió el intendente.

El jefe comunal guaymallino sabe que las intensas tormentas del Súper Niño, que según lo que marcan los modelos que las anticipan van a ser entre el 30% y el 60% más intensas y más frecuentes que las normales que tiene Mendoza, hará que el sistema cloacal detone en el tramo de su comuna y pretende contar con la colaboración de todos esos entes a la hora de dar respuestas a sus vecinos.

"Quién va a ser el encargado de hacer las obras de reparación y en qué tiempos. Qué mecanismos de alertas se van a activar para con los vecinos y qué asistencia se les dará. Lo que queremos es establecer bien las responsabilidades de cada organismos, las acciones y los recursos", insistió.

Las tormentas del Súper niño podrían impactar en las obras del Acceso Este

Las temibles tormentas que traerá el Súper Niño, que según marcó Calvente podrían extenderse de octubre hasta el otoño del 2027, es decir que durarían unos 9 meses, también podrían impactar en las obras públicas y se teme que incluso impacte en el plan de obra del Acceso Este.

"Tengo un plan de obra pública que se verá fuertemente resentida por esta lluvias", adelantó y admitió que "es muy probable que afecten también las del Acceso Este".

Y ejemplificó que una fuerte tormenta "levantó toda la obra que hicimos en Bandera de Los Andes y Sarmiento durante dos meses".