Súper Niño: ¿está Mendoza preparada para tormentas extremas?

Desde el Gobierno aseguran que el sistema hidráulico ha respondido ante tormentas extremas y que se reforzaron obras, colectores y diques, pero reconocen que los eventos excepcionales exigen adaptar y hacer más resiliente la infraestructura. En paralelo, Defensa Civil trabaja sobre mapas de riesgo, sistemas de alerta y coordinación con los municipios. La otra clave está en los hogares: mantener techos, canaletas, desagües y acequias limpios y evitar arrojar residuos a los cauces puede reducir el impacto de una tormenta severa.

“Sabemos que el efecto de El Niño va a golpear al país de forma muy especial en la zona este. FDesde Misiones a Buenos Aires pueden llegar a estar muy afectadas por tormentas. Pero Mendoza, la Región de Cuyo, no está exenta y puede haber un porcentaje muy importante de lluvias más fuertes de lo habitual”, señaló a Diario UNO el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza.

Es común encontrar todo tipo de botellas en los cauces. Foto: Carina Scandura

El lunes el gobernador se reunió con los intendentes para coordinar acciones preventivas ya que probablemente las tormentas provoquen crecidas de cauces y afectaciones

“Mantener las acequias, destapar alcantarillas y desagües. Es una obligación de los municipios por ley”, afirmó el ingeniero Pablo Rodríguez, director de Hidráulica.

Frente a los efectos de un fenómeno de gran envergadura, Mendoza trabaja sobre cinco ejes como la alerta temprana a través de la plataforma “Mendoza por MÍ”, las defensas, el mapa de riesgo, el monitoreo constante sobre la zona cordillerana y las respuestas.

Defensa aluvional y zonas vulnerables

Este El Niño intenso ya se muestra con profusas nevadas en alta montaña, pero promete fuertes tormentas de agua y granizo y jornadas de fuertes viento Zonda. Por eso lo que primero está bajo la lupa es la capacidad de respuesta de la infraestructura aluvional de Mendoza ante mayor caudal de agua por precipitaciones intensas: https://www.diariouno.com.ar/sociedad/esta-mendoza-preparada-una-gran-tormenta-verano-n1489724

“Tenemos antecedentes recientes de tormentas extremas donde el sistema dio respuestas aunque se vio tensionado”, admitió el director de Hidráulica

Rodríguez explicó que durante el año han reforzado no solo la infraestructura hidráulica civil, sino los colectores aluvionales del área metropolitana, del Valle de Uco y de San Rafael.

“Tenemos más de 250 kilómetros de obra lineal en diques aluvionales que se han reforzado. Se han ejecutado obras nuevas como la extensión del colector Blanco Encalada.Hemos reparado la infraestructura, que se vio afectada el verano pasado, del colector Los Cerrillos de Godoy Cruz, donde 150 metros de muro habían colapsado, también el Cacique Guaymallén que se vio afectado”, señaló el especialista

Hay diques que tienen 80 años. ¿Están en condiciones de soportar mayor caudal ante una o varias tormentas severas?, le consultamos

“Hay infraestructura para soportar esas tormentas, no solo con la gestión del riesgo, sino con medidas estructurales. Ahora estamos trabajando con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) para revisar la capacidad estructural de los diques aluvionales Maure y Papagayos que tienen casi 80 años”

La ministra de minería y ambiente, Jimena Latorre, detalló que en estos ocho meses del año han realizado el desembanque de los cauces, la recuperación de márgenes y reparación de las defensas.

¿Cuáles son las zonas más vulnerables ante un tormenta severa?, le consultamos al titular de Defensa Civil

“Se pueden transformar en vulnerables todas las localidades que se encuentran en el valle, en el piedemonte. Tenemos un mapa de riesgo en cuánto a cuáles son las zonas críticas. Pero aquellos barrios que estén bajo nivel pueden sufrir inundaciones. Todos los barrios del piedemonte de Las Heras y Godoy Cruz”.

La basura acumulada es verdaderamente impresionante. Foto: Carina Scandura

1.500 toneladas de basura

“Lo normal sería sacar solo el embanque para que el agua circule, y no sacar residuos ni escombros que tiran algunas empresas en los cauces. Se sacan electrodomésticos y hasta sillones”, se quejó la ministra de Ambiente

El director de Hidráulica indicó que en lo que van del año ya sacaron 1.500 toneladas de residuos de los cauces y por año rondan las 3.000 toneladas de basura.

“En el canal Jarillal, que es de riego, Irrigación sacó toneladas de botellas de plástico. Necesitamos que la gente tome conciencia”, alertó Rodríguez

Acopiar sacos de arena en las casas

Los organismos coinciden en que si bien se deben hacer tareas preventivas en los cauces o reforzar la infraestructura, los ciudadanos deben no arrojar residuos, hojas a las acequias, pero también empezar a verificar si sus viviendas están en condiciones.

“Los techos deben estar lo suficientemente impermeables, limpios, como las canaletas, los desagües de las bajadas de agua, las rejillas de patios y jardines que estén destapadas. Porque después llueve tanto que el agua se termina metiendo en las casas”, advirtió Burrieza

Por estas razones comenzará en breve una campaña de concientización para que los ciudadanos preparen sus viviendas.

“Nunca está de más preparar bolsas de arena para que no ingrese agua en las viviendas para poner algún tipo de protección”, alertó Burrieza

Explicó que si bien el pedemonte es una pantalla natural ante el escurrimiento de tanta agua, el caudal se desliza hacia las zonas más pobladas y algunas calles se pueden ver superadas lo que genera alguna posibilidad de que ingrese a las viviendas, por lo que hay que extremar las precauciones.

Plan nacional con hospitales de campaña incluidos

El gobierno nacional puso en marcha un plan de prevención y respuesta sanitaria ante el posible impacto del fenómeno Súper El Niño, con especial atención en las zonas que podrían registrar mayores consecuencias desde la primavera.

Este operativo tiene una central de monitoreo geoespacial en tiempo real que recibe información del Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y el Conicet, para identificar zonas y rutas que podrían llegar a sufrir inundaciones e impactos en las líneas de alta tensión.

El operativo nacional contempla el despliegue de patrullas sanitarias móviles y hospitales de campaña con terapia intensiva. El plan apunta principalmente al Litoral, Noreste, Buenos Aires, Cuyo y centro con Córdoba, donde se estima que más de 5,5 millones de hectáreas podrían sufrir inundaciones y cerca de un millón de personas quedar expuestas.

“Estamos trabajando desde abril con la Agencia Federal de Emergencia (AFE). En septiembre llegarán a Mendoza para analizar la capacidad de respuesta de la provincia. Porque Nación colabora cuando hay inundaciones o fuego”, explicó el director de Defensa Civil

El funcionario indicó que semanalmente reciben del Sistema Nacional de Emergencias un informe sobre la evolución de El Niño y cómo se enfrenta en los distintos oasis del país la situación.

Incluso explicó que con el ejército, junto con todas las fuerzas de la provincia han realizado ejercicios ante un eventual terremoto u otro tipo de catástrofes y han montado hospitales de campaña.