El fenómeno climático extremo que amenaza con desatar sequías, ciclones y récords térmicos

Dentro del continente sudamericano, la brecha climática será pronunciada. Colombia, Venezuela y el norte de Brasil tienden a registrar un ambiente marcadamente seco durante estos ciclos. En contraposición, el sur de Brasil, Uruguay y el norte de Argentina aumentarán su exposición a precipitaciones por encima de lo normal, un escenario que puede beneficiar la recarga de suelos pero también causar anegamientos, complicaciones en rutas rurales y crecidas de cursos de agua.

Ciclones y el empuje a la temperatura media global

La influencia de un evento de gran magnitud también reconfigurará la dinámica de los ciclones tropicales. La mayor cizalladura del viento en la cuenca del Atlántico suele dificultar el desarrollo de huracanes en esa zona. Sin embargo, ocurre lo opuesto en el océano Pacífico, donde la actividad de ciclones y tormentas tropicales tiende a intensificarse, rememorando antecedentes como el de 2015, cuando tres huracanes de categoría 4 coincidieron simultáneamente en la misma región.

Por último, los especialistas aclaran que El Niño no es provocado por el cambio climático ni existen evidencias de que el calentamiento global aumente su frecuencia. Sin embargo, al liberar enormes volúmenes de calor desde el océano hacia la atmósfera, este fenómeno suele impulsar la temperatura media global a niveles récord, amplificando la severidad de las olas de calor y las precipitaciones extremas a nivel mundial.