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Salud difundió una guía práctica sobre cómo actuar ante crisis y ataques de pánico

La Dirección de Salud Mental difundió pautas para asistir la angustia tras sismos o tormentas. El protocolo de 5 pasos puede aplicarlo cualquier persona

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Ante casos de crisis más complejas, la provincia mantiene habilitada la línea gratuita 148 (opción 0) para contención.

Ante casos de crisis más complejas, la provincia mantiene habilitada la línea gratuita 148 (opción 0) para contención.

Ante la ocurrencia de un acontecimiento sísmico o un evento meteorológico extremo, las crisis de ansiedad, los bloqueos emocionales y el llanto incontrolable suelen surgir como reacciones humanas habituales frente al peligro inminente. Por este motivo, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, a través de la Dirección de SaludMental y Consumos Problemáticos, difundió pautas para aplicar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y contener el impacto emocional inmediato.

Los Primeros Auxilios Psicológicos buscan transmitir calma y contención tras un evento traumático o un desastre natural.

Los Primeros Auxilios Psicológicos buscan transmitir calma y contención tras un evento traumático o un desastre natural.

Los PAP constituyen una respuesta práctica de apoyo orientada a transmitir calma, brindar seguridad e impulsar el afrontamiento frente a emergencias. Desde la cartera sanitaria remarcaron que estas herramientas no son de uso exclusivo para profesionales de la salud, sino que cualquier ciudadano instruido puede aplicarlas para colaborar con su comunidad o contener a un familiar.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que cualquier persona puede aprender estas técnicas sin necesidad de ser profesional.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que cualquier persona puede aprender estas técnicas sin necesidad de ser profesional.

Al respecto, Romina Masuzzo, integrante del área de Emergencias y Catástrofes de la Dirección de Salud Mental de la Provincia, enfatizó la prioridad inicial ante una contingencia: “Lo primero que deben hacer quienes acompañan a un afectado es calmarlo para poder trabajarlo y abordarlo correctamente ante la situación de crisis”.

Protocolo de 5 pasos para intervenir en emergencias

La guía oficial estipula una serie de acciones secuenciales para un abordaje correcto en el lugar del hecho:

  • Observar y evaluar la seguridad del lugar: dar prioridad absoluta a la seguridad física. Comprobar que la zona esté libre de peligros de derrumbe o caída de objetos, e identificar a quienes requieran asistencia inmediata (lesionados, personas desorientadas o en shock).
  • Establecer contacto respetuoso: presentarse con nombre y apellido, explicar que se está allí para ayudar, mantener un tono de voz firme pero sereno y colocarse a la misma altura visual del afectado haciendo preguntas simples.
  • Escuchar activamente y validar: permitir que la persona se exprese sin interrumpirla ni forzarla a hablar. Validar su estado con frases como “es comprensible que tengas miedo”, evitando comentarios desacreditadores como “no pasa nada” o “tenés que ser fuerte”.
  • Ayudar a recuperar la calma: si se detecta hiperventilación o crisisdepánico, guiarla en la respiración diafragmática (inhalar en 4 segundos, sostener 4 y exhalar en 4).
  • Conectar con apoyos básicos: colaborar en la localización de seres queridos, proveer abrigo o agua e informar únicamente a través de datos oficiales verificados para no propagar rumores.
Evaluar la seguridad del lugar y regular la respiración son pasos fundamentales dentro del protocolo de asistencia.

Evaluar la seguridad del lugar y regular la respiración son pasos fundamentales dentro del protocolo de asistencia.

Qué errores deben evitarse

Asimismo, el protocolo detalla acciones que nunca se deben realizar durante la asistencia: no se debe obligar a la persona a hablar, no se debe diagnosticar ni patologizar manifestaciones esperables (como llantos o temblores), no hay que dar falsas expectativas (prometer que no habrá réplicas) ni abandonar a quien padece síntomas de pánico extremo.

En caso de requerir asistencia técnica más profunda, las autoridades recordaron que se encuentra disponible la línea telefónica 148 (opción 0) para orientación y contención en salud mental, además de la línea de emergencias 911.

En pocas palabras

  • Salud Mental: difundieron pautas para asistir la angustia tras sismos o tormentas.
  • Protocolo PAP: guía práctica de 5 pasos, aplicable por cualquier persona, para calmar y dar seguridad.
  • Errores a evitar: no obligar a hablar, no diagnosticar ni dar falsas expectativas en emergencias.
Resumen generado por Thinkindot AI

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