Salud difundió una guía práctica sobre cómo actuar ante crisis y ataques de pánico

Ante la ocurrencia de un acontecimiento sísmico o un evento meteorológico extremo, las crisis de ansiedad, los bloqueos emocionales y el llanto incontrolable suelen surgir como reacciones humanas habituales frente al peligro inminente. Por este motivo, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, a través de la Dirección de SaludMental y Consumos Problemáticos, difundió pautas para aplicar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y contener el impacto emocional inmediato.
Los PAP constituyen una respuesta práctica de apoyo orientada a transmitir calma, brindar seguridad e impulsar el afrontamiento frente a emergencias. Desde la cartera sanitaria remarcaron que estas herramientas no son de uso exclusivo para profesionales de la salud, sino que cualquier ciudadano instruido puede aplicarlas para colaborar con su comunidad o contener a un familiar.
Al respecto, Romina Masuzzo, integrante del área de Emergencias y Catástrofes de la Dirección de Salud Mental de la Provincia, enfatizó la prioridad inicial ante una contingencia: “Lo primero que deben hacer quienes acompañan a un afectado es calmarlo para poder trabajarlo y abordarlo correctamente ante la situación de crisis”.
Protocolo de 5 pasos para intervenir en emergencias
La guía oficial estipula una serie de acciones secuenciales para un abordaje correcto en el lugar del hecho:
- Observar y evaluar la seguridad del lugar: dar prioridad absoluta a la seguridad física. Comprobar que la zona esté libre de peligros de derrumbe o caída de objetos, e identificar a quienes requieran asistencia inmediata (lesionados, personas desorientadas o en shock).
- Establecer contacto respetuoso: presentarse con nombre y apellido, explicar que se está allí para ayudar, mantener un tono de voz firme pero sereno y colocarse a la misma altura visual del afectado haciendo preguntas simples.
- Escuchar activamente y validar: permitir que la persona se exprese sin interrumpirla ni forzarla a hablar. Validar su estado con frases como “es comprensible que tengas miedo”, evitando comentarios desacreditadores como “no pasa nada” o “tenés que ser fuerte”.
- Ayudar a recuperar la calma: si se detecta hiperventilación o crisisdepánico, guiarla en la respiración diafragmática (inhalar en 4 segundos, sostener 4 y exhalar en 4).
- Conectar con apoyos básicos: colaborar en la localización de seres queridos, proveer abrigo o agua e informar únicamente a través de datos oficiales verificados para no propagar rumores.
Qué errores deben evitarse
Asimismo, el protocolo detalla acciones que nunca se deben realizar durante la asistencia: no se debe obligar a la persona a hablar, no se debe diagnosticar ni patologizar manifestaciones esperables (como llantos o temblores), no hay que dar falsas expectativas (prometer que no habrá réplicas) ni abandonar a quien padece síntomas de pánico extremo.
En caso de requerir asistencia técnica más profunda, las autoridades recordaron que se encuentra disponible la línea telefónica 148 (opción 0) para orientación y contención en salud mental, además de la línea de emergencias 911.
En pocas palabras
- Salud Mental: difundieron pautas para asistir la angustia tras sismos o tormentas.
- Protocolo PAP: guía práctica de 5 pasos, aplicable por cualquier persona, para calmar y dar seguridad.
- Errores a evitar: no obligar a hablar, no diagnosticar ni dar falsas expectativas en emergencias.