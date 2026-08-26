Salud difundió una guía práctica sobre cómo actuar ante crisis y ataques de pánico

Los Primeros Auxilios Psicológicos buscan transmitir calma y contención tras un evento traumático o un desastre natural.

Los PAP constituyen una respuesta práctica de apoyo orientada a transmitir calma, brindar seguridad e impulsar el afrontamiento frente a emergencias. Desde la cartera sanitaria remarcaron que estas herramientas no son de uso exclusivo para profesionales de la salud, sino que cualquier ciudadano instruido puede aplicarlas para colaborar con su comunidad o contener a un familiar.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que cualquier persona puede aprender estas técnicas sin necesidad de ser profesional.

Al respecto, Romina Masuzzo, integrante del área de Emergencias y Catástrofes de la Dirección de Salud Mental de la Provincia, enfatizó la prioridad inicial ante una contingencia: “Lo primero que deben hacer quienes acompañan a un afectado es calmarlo para poder trabajarlo y abordarlo correctamente ante la situación de crisis”.