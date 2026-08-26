Longevidad extrema: descubren una célula inmunitaria clave en adultos mayores supercentenarios

4 % en personas de 70 a 99 años.

9,6 % entre 100 y 109 años.

17,6 % en supercentenarios.

El equipo liderado por Kosuke Hashimoto observó que estas células no muestran signos de agotamiento, sino que permanecen altamente activas. Muchas se habían multiplicado mediante expansión clonal, lo que indica que enfrentaron repetidamente los mismos objetivos a lo largo de los años.

Los sensores moleculares de estas células coincidían con los encontrados en células inmunitarias de pacientes con cáncer, aunque los supercentenarios estudiados no tenían antecedentes de la enfermedad. Esto sugiere que podrían reconocer tumores antes de que sean detectables clínicamente.

El linfocito T CD4 citotóxico se multiplica notablemente en mayores de 100 años. Freepik

¿Explican estas células la longevidad? Aún no del todo

Los investigadores aclaran que el estudio no demuestra que estas células provoquen directamente la longevidad. Sin embargo, ofrecen una de las imágenes más claras de cómo se adapta el sistema inmunitario en personas con una esperanza de vida excepcional.

Queda por investigar dónde se encuentran estas células en el organismo y qué amenazas específicas reconocen. El hallazgo abre nuevas líneas para comprender el envejecimiento saludable y desarrollar estrategias de protección para adultos mayores.

El descubrimiento de estas células T citotóxicas en supercentenarios aporta pistas valiosas sobre la longevidad y la salud en edades extremas. Aunque aún falta comprender su función exacta, el estudio ilumina cómo el sistema inmunitario puede adaptarse para proteger al organismo durante más de un siglo.