Los supercentenarios, personas que alcanzan los 110 años o más, intrigan a la ciencia por su excepcional longevidad y buena salud. Un nuevo estudio de la Universidad de Osaka identificó un tipo inusual de célula inmunitaria que se multiplica en estos adultos mayores y podría ayudar a proteger contra el cáncer y otras amenazas asociadas al envejecimiento.
Longevidad extrema: descubren una célula inmunitaria clave en adultos mayores supercentenarios
Un estudio revela una célula inmunitaria inusual que se multiplica en supercentenarios y podría influir en longevidad y salud
La célula inmunitaria que abunda en quienes viven más de 110 años
Según lo publicado por la agencia EFE, los investigadores analizaron muestras de sangre de 28 adultos japoneses de entre 70 y más de 110 años. Descubrieron que los supercentenarios acumulan un tipo híbrido de linfocito llamado T CD4 citotóxico, capaz de reconocer amenazas y destruir células peligrosas. Estas células son raras durante la mayor parte de la vida, pero alrededor de los 100 años se multiplican “de forma espectacular”.
Los porcentajes promedio aumentan con la edad:
- 4 % en personas de 70 a 99 años.
- 9,6 % entre 100 y 109 años.
- 17,6 % en supercentenarios.
El equipo liderado por Kosuke Hashimoto observó que estas células no muestran signos de agotamiento, sino que permanecen altamente activas. Muchas se habían multiplicado mediante expansión clonal, lo que indica que enfrentaron repetidamente los mismos objetivos a lo largo de los años.
Los sensores moleculares de estas células coincidían con los encontrados en células inmunitarias de pacientes con cáncer, aunque los supercentenarios estudiados no tenían antecedentes de la enfermedad. Esto sugiere que podrían reconocer tumores antes de que sean detectables clínicamente.
¿Explican estas células la longevidad? Aún no del todo
Los investigadores aclaran que el estudio no demuestra que estas células provoquen directamente la longevidad. Sin embargo, ofrecen una de las imágenes más claras de cómo se adapta el sistema inmunitario en personas con una esperanza de vida excepcional.
Queda por investigar dónde se encuentran estas células en el organismo y qué amenazas específicas reconocen. El hallazgo abre nuevas líneas para comprender el envejecimiento saludable y desarrollar estrategias de protección para adultos mayores.
El descubrimiento de estas células T citotóxicas en supercentenarios aporta pistas valiosas sobre la longevidad y la salud en edades extremas. Aunque aún falta comprender su función exacta, el estudio ilumina cómo el sistema inmunitario puede adaptarse para proteger al organismo durante más de un siglo.
En pocas palabras
- Longevidad extrema: descubren una célula inmunitaria inusual que abunda en supercentenarios.
- Sistema inmune: el linfocito T CD4 citotóxico se multiplica notablemente en mayores de 100 años.
- Potencial protector: estas células podrían reconocer tumores y amenazas asociadas al envejecimiento.