La fruta es un alimento fundamental dentro de una alimentación equilibrada, pero no todas las variedades tienen las mismas características. Esa es la mirada del experto en longevidad Diego Suárez, internacionalmente conocido, quien puso el foco en la carga glucémica y en cómo puede influir el contexto de cada persona.
Un experto en longevidad puso bajo la lupa a tres frutas muy populares y sus conclusiones son claras
El especialista en longevidad Diego Suárez cuestionó el consumo de banana, uvas y mango según el estilo de vida, aunque aclaró que la fruta sigue siendo saludable
Suárez señaló que algunas frutas con mayor carga glucémica merecen especial atención, sobre todo en personas sedentarias o con problemas metabólicos. Entre las que desaconsejó en determinados casos ubicó al plátano (bananas), las uvas y el mango.
Sobre el plátano, sostuvo que uno maduro puede aportar una cantidad elevada de azúcar y afirmó que debería evitarse especialmente si una persona está “inflamada, cansada o con sobrepeso”. En el caso de las uvas, consideró que su carga glucémica es alta y cuestionó que puedan consumirse sin tener en cuenta la cantidad y el contexto.
El mango completó su selección. Suárez lo consideró una opción más apropiada para personas que viven en zonas tropicales y realizan mucha actividad física. Para quienes llevan una vida sedentaria, planteó que su consumo frecuente podría no ser la mejor elección.
El especialista aclaró que no hay que eliminar la fruta
Más allá de sus críticas, Suárez hizo una aclaración importante: “la fruta no es el demonio”. Su planteo no apunta a eliminar estos alimentos de la dieta, sino a considerar las características de cada uno y el momento en que se consumen.
“El problema”, explicó, “es cómo y cuándo la comemos”. Según su análisis, la disponibilidad de frutas durante todo el año modificó la forma en que se incorporan a la alimentación.
Su recomendación final es priorizar “fruta real, de estación y en equilibrio”, con el objetivo de evitar consumos excesivos y mantener una alimentación variada, según publica el sitio 20 Minutos.
En definitiva, el mensaje del especialista no plantea que el plátano, las uvas o el mango sean alimentos perjudiciales por sí mismos, sino que su conveniencia puede variar según el nivel de actividad física, los hábitos y las necesidades de cada persona.
En pocas palabras
- Consumo de frutas: un experto en longevidad cuestionó el consumo de banana, uvas y mango según el estilo de vida.
- Carga glucémica: se analiza cómo el estilo de vida y problemas metabólicos influyen en la elección de frutas.
- Recomendación: se aconseja priorizar fruta de estación y en equilibrio para evitar consumos excesivos.