Un experto en longevidad puso bajo la lupa a tres frutas muy populares y sus conclusiones son claras

"La fruta no es el enemigo, el tema es cómo y cuándo las comemos", aclaró el especialista. Imagen ilustrativa.

El mango completó su selección. Suárez lo consideró una opción más apropiada para personas que viven en zonas tropicales y realizan mucha actividad física. Para quienes llevan una vida sedentaria, planteó que su consumo frecuente podría no ser la mejor elección.

El especialista aclaró que no hay que eliminar la fruta

Más allá de sus críticas, Suárez hizo una aclaración importante: “la fruta no es el demonio”. Su planteo no apunta a eliminar estos alimentos de la dieta, sino a considerar las características de cada uno y el momento en que se consumen.

“El problema”, explicó, “es cómo y cuándo la comemos”. Según su análisis, la disponibilidad de frutas durante todo el año modificó la forma en que se incorporan a la alimentación.

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Su recomendación final es priorizar “fruta real, de estación y en equilibrio”, con el objetivo de evitar consumos excesivos y mantener una alimentación variada, según publica el sitio 20 Minutos.

En definitiva, el mensaje del especialista no plantea que el plátano, las uvas o el mango sean alimentos perjudiciales por sí mismos, sino que su conveniencia puede variar según el nivel de actividad física, los hábitos y las necesidades de cada persona.